EYT'li olupta bunu yapan yanar! Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik!

EYT'DE YENİ GELİŞME: 5 YILLIK FARK KAPATILACAK!

SSK, Bağkur ve memur hedefiyle yeni formül masada! 7 bin 200 prim gün adedi, borçlanma... Emeklilikte Yaşa Takılanlar hedefiyle yeni gelişmeler paylaşılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT hususu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki dönemde Meclis'ten yasa olarak çıkarılacağı müjdesini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla ilgili esnafın talebini dile getirdi.

EYT NASIL HESAPLANIR?

EYT'li vatandaşlar amacıyla planlama bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.

Vatandaşlar işe başladıklarında kendilerinden kadınlar amacıyla 20, erkekler amacıyla ise 25 sene sigortalılık koşulu ile eş güdümlü 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Hem de bu formül yalnızca 1999 tarihinden yani planlamanin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren vatandaşları kapsıyor.