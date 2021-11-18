EYT'li olupta bunu yapan yanar! Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik!

Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 sene 5000 prim günüyle emeklilik hedefiyle detaylar geldi. Yüz binlerce şahsı çok yakından ilgilendiriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş koşuluna bakılmaksızın emekli olmak istiyor. Henüz EYT'de son hal ile alakalı bir değişiklik gündemde yok. Fakat çalışma hayatına devam eden EYT'lilerin göz ardı ettiği bir konu var. Emekli maaşlarının düşmemesi hedefiyle sigortasız olarak çalışan EYT'liler, yasal olarak tanınan hiçbir haktan faydalanamıyor. Prim gün zamanını doldurmalarına karşın emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor. Peki, EYT çıkacak mı? İşte, EYT yasasına dair detaylar...
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan. "EYT'de bilhassa vatandaşlarımızın hak ettiği emeklilik standartlarına ulaşabilmeleri amacıyla doğru düzenlemeleri koruyacağımızı ifade ettik. Olması gereken emeklilik denklemini yaşama geçirmek. Milletimiz amacıyla, emeklilerimiz amacıyla üstünde durduğumuz bir düzenlemedir. Yaşı önemsiyoruz. Şu anda bu tür bir çalışmamız bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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EYT çalışmaları milyonlarca emekli hedefiyle büyük bir önem taşıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta yaptıran, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler hedefiyle emeklilik yolu açacak çalışmalar heyecan yarattı. Bu çalışmaların kapsamının SSK'lılar amacıyla ayrı, Bağ-Kur'lular hedefiyle ayrı, memurlar amacıyla ayrı olacağı konuşulan konular arasında. Son günlerde EYT hedefiyle 5 formül sık sık gündeme gelir iken Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı tarafından çalışmaların gidişatı ile ilgili açıklama geldi. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla ilgili esnafın talebini dile getirdi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son hal ne? İşte emekli olmak isteyen EYT'lilerin mevzuya dair merak ettiği tüm detaylar.