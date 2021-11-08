Tek tek gün gün açıklama yapıldı! Milyonlarca çalışan bekliyordu! Emeklilik için yüzde 60 şartı geldi!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tespit edilen malulen emeklilik şartları nelerdir? Sigortalı çalışan vatandaşlar detaylı sıhhat problemleri nedeniyle emekli olabilme hakları nedeniyle meydana çıkmış bir durumdur. Engelli ya da malul şahıslar haklarını tam olarak kullanamıyor. Kişinin çalışma ve meslekte kazanma kuvveti kaybına bakılan maluliyet belirlenmesinde, bu hale sebep olan hastalık ya da kazanın sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra meydana gelmesi gerekir. Peki engelli emekliliği şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olur?
Malullük Tespiti Nasıl Yapılır?
Sigortalıların malul olup olmadıklarının kararı, yetkili hastanelerin düzenlediği sağlık kurulu raporu esas alınarak sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde kurum sağlık kurulunca verilir. Kurum sağlık kurulları tarafından malullük durumu değerlendirilirken, sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen kriterler dikkate alınarak çalışma veya meslekte kazanma gücündeki azalma oranı tespit edilir.
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Engellilik Nasıl Tespit Edilir?
Engellilik oranı 'Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik' esas alınarak tespit edilir. Tespit yapılırken, kişilerin çalışma gücü göz önüne alınmadan yalnızca engel oranına bakılır. Belirlenen engellilik oranı, maluliyete ilişkin tespitte kullanılmaz. Yani sizin %60 oranında bir engelli raporunuz mevcutsa, bu rapora istinaden malulen emekli olamazsınız. Engellilik oranı ile malullük oranı farklı yönetmelikler esas alınarak farklı amaçlar için tespit edilen oranlardır. Sigortalının engellilik oranı, malullük oranı ile ilişkilendirilmemekte ve birbirinin yerine kullanılmamaktadır.