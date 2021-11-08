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    • SGK
    • 08.11.2021 13:14
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    • 08.11.2021 13:14
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    Tek tek gün gün açıklama yapıldı! Milyonlarca çalışan bekliyordu! Emeklilik için yüzde 60 şartı geldi!

    Tek tek açıklama yapıldı. Gözler oradaydı! Ülkemizde genetik ya da sonradan sık sık duruma gelen rahatsızlıklarından ötürü engelli ya da malulen emekli olmak isteyen yarım milyondan çok vatandaşımız var. Bu anlamda Sosyal Güvenlik Kurumu malulen emeklilik düzenlemesinde en mühim neden sağlık şartıdır. Vatandaşların sağlık bozulmuşsa ve bundan sonra çalışmakta zorlanacakları civara gelmişlerse hiç yaşa bakmadan direkt olarak emeklilik hakkı elde ederler. Peki engelli emekliliği şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olur?

    takvim.com.tr
    Milyonlarca çalışan bekliyordu! Emeklilik için yüzde 60 şartı geldi!

    5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tespit edilen malulen emeklilik şartları nelerdir? Sigortalı çalışan vatandaşlar detaylı sıhhat problemleri nedeniyle emekli olabilme hakları nedeniyle meydana çıkmış bir durumdur. Engelli ya da malul şahıslar haklarını tam olarak kullanamıyor. Kişinin çalışma ve meslekte kazanma kuvveti kaybına bakılan maluliyet belirlenmesinde, bu hale sebep olan hastalık ya da kazanın sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra meydana gelmesi gerekir. Peki engelli emekliliği şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olur?

    Malullük Tespiti Nasıl Yapılır?

    Sigortalıların malul olup olmadıklarının kararı, yetkili hastanelerin düzenlediği sağlık kurulu raporu esas alınarak sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde kurum sağlık kurulunca verilir. Kurum sağlık kurulları tarafından malullük durumu değerlendirilirken, sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen kriterler dikkate alınarak çalışma veya meslekte kazanma gücündeki azalma oranı tespit edilir.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Engellilik Nasıl Tespit Edilir?

    Engellilik oranı 'Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik' esas alınarak tespit edilir. Tespit yapılırken, kişilerin çalışma gücü göz önüne alınmadan yalnızca engel oranına bakılır. Belirlenen engellilik oranı, maluliyete ilişkin tespitte kullanılmaz. Yani sizin %60 oranında bir engelli raporunuz mevcutsa, bu rapora istinaden malulen emekli olamazsınız. Engellilik oranı ile malullük oranı farklı yönetmelikler esas alınarak farklı amaçlar için tespit edilen oranlardır. Sigortalının engellilik oranı, malullük oranı ile ilişkilendirilmemekte ve birbirinin yerine kullanılmamaktadır.


        Örnek: Bir sigortalıda, sıkça rastladığımız hastalıkların birden fazlasının olduğunu varsayalım. A hastalığına bağlı engel oranının %20, B hastalığına bağlı engel oranının %30, C hastalığına bağlı engel oranının %20, D hastalığına bağlı engel oranının %30 olduğu varsayılan bu kişinin engel oranı tespit edilirken bu oranların hepsi dikkate alınmakta ve birlikte değerlendirilmektedir.

        Ancak malullük tespitinde, bu hastalıkların çalışmaya engel olup olmadığına bakılmaktadır. Dolayısıyla bu hastalıklar nedeniyle kişi belirli bir engellilik oranına sahip olsa bile malul sayılmayabilir.

        Bazı durumlarda %60 üzeri engellilik oranına sahip olan kişilerin maluliyet taleplerinin reddedilmesi de bu sebepten kaynaklanmaktadır. Bir engellinin aynı zamanda malul sayılabilmesi için hastalığının sigortalılığından sonra ortaya çıkması ve çalışma gücünde %60 oranında azalmaya sebep olması gerekmektedir.

        Malulen Emeklilik Şartları

        Malulen emekli olacak kişinin, sigortalılık statüsü fark etmeksizin en az 10 yıllık hizmet süresinin bulunması, bu süre içerisinde en az 1800 prim gününün bulunması, %60 ve üzerinde çalışma gücü kaybının tespit edilmiş olması gerekmektedir.

            SGK'dan malulen emeklilik hakkında tarihe dikkat

            Sosyal Güvenlik Kurumu malulen emeklilikte ilk hastalığın çıktığı tarihe bakar. Eğer çalışanın malulen emeklilik istediği sıhhat bozukluğu sigortalı işe girişten sonra oluşmuşsa müracaat onaylanır. Fakat hastalık işe girmeden evvelce de varsa malulen emeklilik müracaatı onaylanmaz. Malulen emeklilik amacıyla çalışanın SGK girişinden sonra hastalığa yakalanmış olması koşulu aranır.
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            Haberler SGK Tek tek gün gün açıklama yapıldı! Milyonlarca çalışan bekliyordu! Emeklilik için yüzde 60 şartı geldi!
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