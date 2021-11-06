Gözler oradaydı 2000 yılından sonra emekli olanlara 355 TL intibak zammı son dakika geldi mi? Emekli maaşı intibak zammı kaç TL?

355 TL ZAM

2000 senesi ve ardından emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da intibak bekliyor. Bu talep yaşama geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 senesi ve ardından emekli olanların maaşı tekrar hesaplanacak.

EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 senesinden evvelce emekli olanların kendilerinden daha çok emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş değişikliğinin son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre değişik zamlar söz hususu olacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz