Gözler oradaydı 2000 yılından sonra emekli olanlara 355 TL intibak zammı son dakika geldi mi? Emekli maaşı intibak zammı kaç TL?

Emeklilerin gözü bu ay yapılması beklenilen KPDK toplantısında. Memur emeklileri, kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi amacıyla toplantıdan karar çıkmasını istiyor. Talep yaşama geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Koronavirüs salgınının etkilerinin artırdığı dönemlerde emekli yurttaşların maaşlarına yönelik bir planlama yapıldı. Bu planlama ile eş güdümlü emekli maaşları en az 1500 TL olmuştu.
355 TL ZAM
2000 senesi ve ardından emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da intibak bekliyor. Bu talep yaşama geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 senesi ve ardından emekli olanların maaşı tekrar hesaplanacak.
EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?
İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 senesinden evvelce emekli olanların kendilerinden daha çok emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş değişikliğinin son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre değişik zamlar söz hususu olacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
İNTİBAK YASASIYLA NE KADAR ZAM GELECEK?
Yani planlama, her emekliye değişik yansıyacak. 2000 senesi evvel emekli olan aşağı yukarı 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1695 TL OLACAK
Türkiye İstatistik Kurumu doğrultusundan temmuz, ağustos ve eylül ayının enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 4.23 oranında çıkan enflasyonun 2021 yılının son üç ayında yüzde 5.21'e ulaşacağı Merkez Bankası doğrultusundan ön görü edildi. Açıklanan üç aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı gözlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 4,23 olacağını meydana koydu. Buna göre Ocak ayında yapılacak zam amacıyla 3 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL'den hesaplandı.