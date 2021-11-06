1999 öncesinde sigorta girişi olmak yeterli! Erken emekli olmak isteyenlere büyük fırsat geldi! İşte şartlar ve detaylar

EYT YASASI SONRASI DÜZENLEMELER YAPILIYOR MU?

Ülkemize EYT yasasının gelmesi ile eş güdümlü milyonlarca vatandaş mağdur olmuştu. Prim ve günlerinin dolması ardından da yaşlarını beklemek mecburiyetinde kalan vatandaşlara sırayla lüzumlu düzenlemeler gerçekleştiriliyor. 1999 senesi evvel sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilmek adına belirli haklar verilecek.4447 sayılı yasa yürürlüğe girmeden evvel, ülkemizde emekli olabilmek amacıyla lüzumlu şartlar şunlardı; Emeklilik amacıyla kadınların 20 ve erkeklerin ise 25 sene çalışmış olmaları

EYT yasanın yürürlüğe girmesinin ardından da emeklilik amacıyla yaş koşulu getirildi. Yatırdığı prime göre emeklilik hakkını kazanmasına karşın yaşa takılanlar lüzumlu yasaların düzelmesini beklemektedir.1999 senesinde 8 Temmuz evvel SGK girişi olan vatandaşlar erken emeklilik fırsatından yararlanabilecekler. Diğer vatandaşlar amacıyla ise halen karar bekletiliyor.