1999 öncesinde sigorta girişi olmak yeterli! Erken emekli olmak isteyenlere büyük fırsat geldi! İşte şartlar ve detaylar

Türkiye de vatandaşlar uzun seneler çalışmakta ve emekli olmak amacıyla çabalamaktadırlar. Hayatları zamanınca çalışıp, hayatlarının biraz daha temposu düştüğü dönemde rahatlamak isteyen vatandaşlar emekli olma hayallerine kavuşmak istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) içeriğinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) başta olmak üzere başka kollarda sigortalı olan vatandaşlar erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Normal şartlarda bireylerin emekli olması amacıyla; sigorta başlangıç tarihi, bireyin yaşı, sigortalılık zamanı ve ödenen prim miktarına bakılır. Sigortalılık zamanı, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihleri öneme alınarak erken emekliliğin kapıları aralanmıştır. Peki, erken emeklilik amacıyla kullanılabilecek uygulamalar nelerdir?
1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR İÇİN AVANTAJLAR
1999 senesi evveli sigortalı olanların üstünlükleri arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 senesinden evvelce sigortalı olanlar amacıyla faydalar, şu şekilde sıralanmaktadır:
Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.
Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi zamanını tamamlamış olması gerekir
Bu prim zamanını tamamlayanlar, erken emekli olurlar.
Bu faydalar vasıtası ile aldıkları maaş miktarı seviyesi da 1999 senesi ardından sigortalı olan şahıslara oranla daha fazladır. 1999 senesi evveli sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması amacıyla şartlar, dahil olunacak sigorta tipleri ile ilgili bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
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