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    • SGK
    • 06.11.2021 13:27
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    • 06.11.2021 13:27
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    1999 öncesinde sigorta girişi olmak yeterli! Erken emekli olmak isteyenlere büyük fırsat geldi! İşte şartlar ve detaylar

    Peş peşe açıklama yapıldı. Erken emekli olmak isteyenlere müjde verildi. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar amacıyla müjdeli bir haberimiz var. Eğer 1999 yılından evvelce sigortalı iseniz dikkat. Bu haberimiz sizin amacıyla. Erken emeklilik fırsatının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Yeni düzenlemelerle eş güdümlü 1999 yılından evvelce işe girip sigorta yaptırmış olan vatandaşlara birkaç üstünlük tanındı. Bu vasıflara sahip olan vatandaşlar erken emeklilik fırsatını elde ederler. Peki, erken emeklilik amacıyla kullanılabilecek uygulamalar nelerdir?

    takvim.com.tr
    1999 öncesinde sigorta girişi olmak yeterli! Erken emekli olmak isteyenlere büyük fırsat geldi! İşte şartlar ve detaylar

    Türkiye de vatandaşlar uzun seneler çalışmakta ve emekli olmak amacıyla çabalamaktadırlar. Hayatları zamanınca çalışıp, hayatlarının biraz daha temposu düştüğü dönemde rahatlamak isteyen vatandaşlar emekli olma hayallerine kavuşmak istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) içeriğinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) başta olmak üzere başka kollarda sigortalı olan vatandaşlar erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Normal şartlarda bireylerin emekli olması amacıyla; sigorta başlangıç tarihi, bireyin yaşı, sigortalılık zamanı ve ödenen prim miktarına bakılır. Sigortalılık zamanı, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihleri öneme alınarak erken emekliliğin kapıları aralanmıştır. Peki, erken emeklilik amacıyla kullanılabilecek uygulamalar nelerdir?

    1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR İÇİN AVANTAJLAR

    1999 senesi evveli sigortalı olanların üstünlükleri arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 senesinden evvelce sigortalı olanlar amacıyla faydalar, şu şekilde sıralanmaktadır:

    Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.

    Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi zamanını tamamlamış olması gerekir

    Bu prim zamanını tamamlayanlar, erken emekli olurlar.

    Bu faydalar vasıtası ile aldıkları maaş miktarı seviyesi da 1999 senesi ardından sigortalı olan şahıslara oranla daha fazladır. 1999 senesi evveli sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması amacıyla şartlar, dahil olunacak sigorta tipleri ile ilgili bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

        1999 senesinden evvelce sigortası olanların erken emekliliği, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanması ile gerçekleşir. Bu tarih evveli sigortası başlamış ve 3600 günlük primi ödenmiş olan şahıslar, emeklilik yaşı kriterine takılmazlar. 1999 senesinden evvelce sigortalı olanlar amacıyla erken emeklilik ile ilgili detaylar, şu şekilde sıralanmaktadır:

        1999 senesi evveli sigortası başlamış ve 3600 günlük pirimi ödenmiş şahıslar emekli olurlar.

        Emeklilik maaşı oranları, 2000 senesinde sigortası başlayan çalışanlara oranla daha yüksektir.

        1999 senesinde sigortası başlayan, 3600 günlük pirim ödemesi eksik olan şahıslar, erken emekli olamamaktadır. Eksik pirim ödemesinin tamamlanası ile erken emeklilik sağlanabilir.

        Bu detaylar ile 1999 senesi evveli sigortası başlayanların, erken emeklilik koşullarından yararlanası sağlanır. 1999 senesi evveli sigortalı olanların, emeklilik amacıyla dahil olmaları gereken sigorta guruplarını ve emeklilik şartlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

        EYT YASASI SONRASI DÜZENLEMELER YAPILIYOR MU?

        Ülkemize EYT yasasının gelmesi ile eş güdümlü milyonlarca vatandaş mağdur olmuştu. Prim ve günlerinin dolması ardından da yaşlarını beklemek mecburiyetinde kalan vatandaşlara sırayla lüzumlu düzenlemeler gerçekleştiriliyor. 1999 senesi evvel sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilmek adına belirli haklar verilecek.4447 sayılı yasa yürürlüğe girmeden evvel, ülkemizde emekli olabilmek amacıyla lüzumlu şartlar şunlardı; Emeklilik amacıyla kadınların 20 ve erkeklerin ise 25 sene çalışmış olmaları

        EYT yasanın yürürlüğe girmesinin ardından da emeklilik amacıyla yaş koşulu getirildi. Yatırdığı prime göre emeklilik hakkını kazanmasına karşın yaşa takılanlar lüzumlu yasaların düzelmesini beklemektedir.1999 senesinde 8 Temmuz evvel SGK girişi olan vatandaşlar erken emeklilik fırsatından yararlanabilecekler. Diğer vatandaşlar amacıyla ise halen karar bekletiliyor.

            YAŞTAN EMEKLİLİK

            Kısmi emeklilik son derece tanınan bir kavramdır. Yaştan emekli olma haline kısmi emeklilik denilmektedir. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek amacıyla belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Örneğin erkeklerde aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 sene ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

            – 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

            – 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında

            – 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında

            – 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

            – 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında
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            Haberler SGK 1999 öncesinde sigorta girişi olmak yeterli! Erken emekli olmak isteyenlere büyük fırsat geldi! İşte şartlar ve detaylar
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