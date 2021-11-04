Ve sonunda netleşti! Banka şubesine gidip alınacak! 750 TL SGK promosyonu ve ek 1000 TL, toplam 1750 TL! Arkadaşını getirene 20 TL...

Bankaların emekli promosyonu rekabeti oldukça kızışmış durumda. Garanti Bankası bu bağlamda önemli bir kampanya duyurdu. Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.500 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. 1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı basitçe çekebilirsiniz. Öte yandan emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir arkadaşı için 250TL nakit ödül veriliyor.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
*Promosyon ödemesi amacıyla SGK'nın belirlemiş bulunduğu koşullar geçerli olacaktır. Promosyon ödemesinden, gelir/aylıklarını üç sene bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt zamanı promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.
Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.500 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. 1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı basitçe çekebilmeniz amacıyla, yalnızca nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğramanız yeter.
Birden çok maaş ödemesi alıp, bu maaşları amacıyla promosyon talebinde bulunulması halinde maaşların toplamı öneme alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.
Promosyon ödemesi, müşterinin "Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi"ni imzalaması sonrasında, bankamıza ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Taahhüt zamanı zamanınca promosyona husus olan maaş amacıyla banka değişiklığı gerçekleştirilemeyecektir.