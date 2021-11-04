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    • SGK
    • 05.11.2021 08:48
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    • 05.11.2021 08:48
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    Ve sonunda netleşti! Banka şubesine gidip alınacak! 750 TL SGK promosyonu ve ek 1000 TL, toplam 1750 TL! Arkadaşını getirene 20 TL...

    Emekli maaşını Garanti Bankasına taşıyanlara 1.750 TL'ye varan nakit promosyon müjdesi devam ediyor. Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye lüzum kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı vasıtasıyla maaşlarını basitçe Garanti BBVA'ya taşıyabilecek. Birden çok maaş ödemesi alıp, bu maaşları amacıyla promosyon talebinde bulunulması halinde maaşların toplamı öneme alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! 750 TL SGK promosyonuna ek 1000 TL, toplam 1750 TL!

    Bankaların emekli promosyonu rekabeti oldukça kızışmış durumda. Garanti Bankası bu bağlamda önemli bir kampanya duyurdu. Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.500 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. 1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı basitçe çekebilirsiniz. Öte yandan emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir arkadaşı için 250TL nakit ödül veriliyor.

    GARANTİ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

    *Promosyon ödemesi amacıyla SGK'nın belirlemiş bulunduğu koşullar geçerli olacaktır. Promosyon ödemesinden, gelir/aylıklarını üç sene bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt zamanı promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.

    Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.500 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. 1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı basitçe çekebilmeniz amacıyla, yalnızca nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğramanız yeter.

    Birden çok maaş ödemesi alıp, bu maaşları amacıyla promosyon talebinde bulunulması halinde maaşların toplamı öneme alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.

    Promosyon ödemesi, müşterinin "Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi"ni imzalaması sonrasında, bankamıza ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Taahhüt zamanı zamanınca promosyona husus olan maaş amacıyla banka değişiklığı gerçekleştirilemeyecektir.

        Taahhüt zamanı içerisinde vefat haricinde rastgele bir amaçla SGK doğrultusundan gelir/aylık ödememin kesilmesi ya da rastgele bir sebeple gelir/aylığının değişik kuruma taşınması halinde; ya da müşterinin taahhüt zamanı dolmadan promosyon taahhüdünü sonlandırmak istemesi halinde, promosyon teması iptal edilecek olup, Bankanın yazılı bildirim yapmasına lüzum kalmaksızın kalan taahhüt zamanı öneme alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade edilecektir.

        ** Kuruşu kuruşuna çekim amacıyla Paracard'la prosedür yapılmalı ve Garanti BBVA ATM'de Para Çekme Menüsü'nden "Bakiyenin tamamı" seçilmelidir. Bu uygulama, Garanti BBVA ATM'nin madeni para stokuyla sınırlıdır; yeterli madeni para olmaması halinde ödeme gerçekleşmeyebilir.

        ***Emekli maaşı dışındaki gelirler amacıyla belge istenebilir.

        GARANTİ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2021 NE ZAMAN YATAR

        1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'den emekli maaşınızı basitçe çekebilmeniz için, yalnızca nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğramanız yeter.

        Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye lüzum kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı vasıtasıyla maaşlarını basitçe Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.

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        Haberler SGK Ve sonunda netleşti! Banka şubesine gidip alınacak! 750 TL SGK promosyonu ve ek 1000 TL, toplam 1750 TL! Arkadaşını getirene 20 TL...
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