Yıllardır bekleniyordu! SGK'dan erken emeklilik müjdesi! Yaş şartını tamamlamadan erken emekli olabilirsiniz!

SGK, sağlık problemleri nedeniyle çalışma ömürlerine devam edemeyecek halde olan çalışanlara emeklilik hakkı konusu ile ilgili büyük bir basitlik sağlıyor. Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarak iş yaşantısına devam ediyor. Fakat emekli olabilmek amacıyla belirli bir yıl, prim ve yaş gibi şartlar bulunuyor. Bazı hallerde ise bu şartlar esnetilerek erken emeklilik olanağı tanınıyor. Yaş koşulu olmadan sıhhat problemleri nedeniyle erken emekli olmak isteyen kişilerin sağlamaları gereken birtakım şartlar bulunuyor. Bu şartların başında iş kuvveti kaybı oranı, malulen emeklilik amacıyla lüzumlu prim gününün sonuçlanmış olması ve başka koşullar. Kimler erken emeklilik hakkını kazanabilir? Erken emeklilik amacıyla geçerli olan hastalıklar nelerdir?
2021 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartlar belirtilmiştir:
En az 10 yıl sigortalı olmak,
En az 1800 prim gününün yatırılmış olması,
Sağlık Kurulu'ndan erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybının olduğunun tespit edilmesi,
4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olması,
4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması,
4C kapsamında çalışanların görevden ayrılmış olması
2021 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?
Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:
Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)