Yıllardır bekleniyordu! SGK'dan erken emeklilik müjdesi! Yaş şartını tamamlamadan erken emekli olabilirsiniz!

NASIL MALULEN EMEKLİ OLUNUR?

Kişilerin herhangi bir rahatsızlık sonucunda ve hayatının çoğunluğunu idare ettiremediği zamanlarda yapılacak bir emeklilik türü olmaktadır. Bu kişiler kuruluş ve kurumlar ile iletişime geçerek malul durumlarını raporlarlar. Sonrasında ise Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu raporları inceleyerek kişinin rahatsızlık durumunu değerlendirdikten sonra kişiler malul emekli olurlar.

Kişiler iş gücü konusunda çalışamadıkları zaman kayıplarını bu emeklilik türü ile telafi edebilecekler. Bu hak tamamen malul kişilere tanınmış bir haktır ve kişiler belirli prosedürlere uyarak hayata geçirebilecekler.