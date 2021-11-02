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    • SGK
    • 02.11.2021 15:47
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    • 02.11.2021 16:10
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    Yıllardır bekleniyordu! SGK'dan erken emeklilik müjdesi! Yaş şartını tamamlamadan erken emekli olabilirsiniz!

    Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışan doğrultusundan son derece ehemmiyet arz etmektedir. Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Emeklilik amacıyla ilk önce sigortadan sonra belli bir vakit geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Fakat emeklilik yaşını geri çekmek de mümkün. Sağlık şartları nedeniyle iş kuvveti kaybının yaşandığı hallerde sağlanan bu hakkın detayları haberimizde detaylı olarak yer almaktadır. Emeklilik yaşını bilmeyenler amacıyla yaş hesabı iki siteden çok basit bir şekilde öğrenilir. E-Devlet kanalı yada SGK'nın resmi sitesinden kendinize ait verileri girerek kaç yaşında emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yıllardır bekleniyordu! Yaş şartını tamamlamadan erken emekli olabilirsiniz!

    SGK, sağlık problemleri nedeniyle çalışma ömürlerine devam edemeyecek halde olan çalışanlara emeklilik hakkı konusu ile ilgili büyük bir basitlik sağlıyor. Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarak iş yaşantısına devam ediyor. Fakat emekli olabilmek amacıyla belirli bir yıl, prim ve yaş gibi şartlar bulunuyor. Bazı hallerde ise bu şartlar esnetilerek erken emeklilik olanağı tanınıyor. Yaş koşulu olmadan sıhhat problemleri nedeniyle erken emekli olmak isteyen kişilerin sağlamaları gereken birtakım şartlar bulunuyor. Bu şartların başında iş kuvveti kaybı oranı, malulen emeklilik amacıyla lüzumlu prim gününün sonuçlanmış olması ve başka koşullar. Kimler erken emeklilik hakkını kazanabilir? Erken emeklilik amacıyla geçerli olan hastalıklar nelerdir?

    2021 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

    Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartlar belirtilmiştir:

    En az 10 yıl sigortalı olmak,

    En az 1800 prim gününün yatırılmış olması,

    Sağlık Kurulu'ndan erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybının olduğunun tespit edilmesi,

    4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olması,

    4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması,

    4C kapsamında çalışanların görevden ayrılmış olması

    2021 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?

    Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:

    Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        Epilepsi

        Demans

        Beyin tümörleri

        Parkinson sendromu

        Serebral palsi

        Multiple Skleroz (MS)

        Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

        Şizofreni

        Bipolar bozukluk

        Görme azlığı

        Retina kanamaları

        Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

        Anemi

        Kol, bacak gibi organ kaybı

        Behçet hastalığı

        Gastrointestinal kanamalar

        Karaciğer sirozu

        Karaciğer nakli

        Kalp yetmezliği

        Kalp kapak hastalıkları

        Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

        Solunum sistemi hastalıkları

        Kalp nakli

        Böbrek nakli

        Akciğer nakli

        Tüberküloz

        AIDS

        NASIL MALULEN EMEKLİ OLUNUR?

        Kişilerin herhangi bir rahatsızlık sonucunda ve hayatının çoğunluğunu idare ettiremediği zamanlarda yapılacak bir emeklilik türü olmaktadır. Bu kişiler kuruluş ve kurumlar ile iletişime geçerek malul durumlarını raporlarlar. Sonrasında ise Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu raporları inceleyerek kişinin rahatsızlık durumunu değerlendirdikten sonra kişiler malul emekli olurlar.

        Kişiler iş gücü konusunda çalışamadıkları zaman kayıplarını bu emeklilik türü ile telafi edebilecekler. Bu hak tamamen malul kişilere tanınmış bir haktır ve kişiler belirli prosedürlere uyarak hayata geçirebilecekler.

        TEK TIKLA EMEKLİLİK YAŞINI ÖĞRENİN

        Emeklilik yaşını bilmeyenler amacıyla yaş hesabı iki siteden çok basit bir şekilde öğrenilir. E-Devlet kanalı yada SGK'nın resmi sitesinden kendinize ait verileri girerek kaç yaşında emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

        Emeklilik Yaş Hesabı amacıyla TIKLAYINIZ

        Emeklilik yaş hesabında ilaveten askerlik ve doğum borçlanması sürelerini de ekleyebilirsiniz. İşe girmeden evvelce askere gidenler ile doğum yapanlar borçlanma yaparak daha erken dönemde emeklilik hakkı sağlayabilirler.
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        Haberler SGK Yıllardır bekleniyordu! SGK'dan erken emeklilik müjdesi! Yaş şartını tamamlamadan erken emekli olabilirsiniz!
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