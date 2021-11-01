SGK'dan yaz alınmalı! 49 yaşında emeklilik ve istifa edene kıdem tazminatı ödemesi müjdesi! Bunu hemen yapmanız gerekiyor!

1999 senesi evvel ve ardından ilk işe girişini gerçekleştirenler amacıyla ne vakit emekli olunacağı merak konusu. Emeklilik yaş hesabı amacıyla sorgulama ekranını sizlerle paylaşıyoruz. Emeklilik yaşını bilmeyenler amacıyla yaş hesabı iki siteden çok basit bir şekilde öğrenilir. E-Devlet kanalı yada SGK'nın resmi sitesinden kendinize ait verileri girerek kaç yaşında emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
SGK'DAN YAZI ALINMALI
İşçiler bu anlamda kendilerine tanınmış olan hakkı usulüne göre kullanması gerekir. Bu durumlarını tespit eden yazıyı ise bağlı olarak yer aldıkları SGK il ve ilçe müdürlüklerine giderek de iş verene verdikleri takdirde iş yeri çalışanlar için kıdem tazminatı ödemek zorunda kalıyor. SGK içerisinde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından emeklilik için yaş dışında diğer şartların tam anlamı ile tamamlanmış olması durumunda çalışanlara kıdem tazminatı alabilir yazısı verilecektir. İş veren tarafından bu durumun kabul edilmemesi ya da ödememesi gibi söz konusu olan bir şey yoktur. Fakat işçi yazıya sahip olmadan iş yeri içerisinden istifa ederse kıdem tazminatı alamazken hem tazminattan hem de işinden olur.
49 YAŞINDA EMEKLİLİK
Yine binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konu başlıklarından birisi de emeklilik ve emeklilikte yaş sorunu. Bu kapsamda bir vatandaş kendi durumunu anlatarak ne zaman emekli olabileceğine ilişkin detayları sordu.
Soru: 1 Temmuz 1971 doğumluyum. SGK girişim 1 Kasım 1986. Ne zaman emekli olabilirim?
Cevap: Girişte adınıza prim ödemesi varsa emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. 5300 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 1 Temmuz 2020'de emekli olabilirsiniz.iştirme furyası devam ediyor.