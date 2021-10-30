Erken emeklilik için SGK SSK ve Bağkur'luya yaklaşık 3,5 yıl müjdesi geldi! 1261 gün kuralına dikkat edin!

10 sene Bağ-Kur'lu çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabilirsiniz. Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkânınız doğar. Hem de daha erken maaşa kavuşursunuz.
SİGORTALILIK SÜRESİ ÖNEMLİ
Buradaki 7 sene, geriye doğru takvim olarak değil sigortalı geride bıraktığımız 7 sene olarak anlaşılmalı. Bu 7 senelik sigortalılık süresinde hangi kurumdan daha çok çalışılmışsa, o statüden emekli olunuyor. Eşitlik durumunda ise son kuruma bakılıyor. 1 Ekim 2008 ardından sigortalı olanlarınsa bütün çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha çok prim ödenmişse orası emekliliği belirliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI
Halk arasında kısmi emeklilik, yaş haddinden emeklilik ya da 3600 günden emeklilik olarak adlandırılan bu formül, sigorta başlangıcı 1999 tarihi ve evveline ait olanlara özel tanınmış bir haktır. İşe başlangıcı 9 Eylül 1999 ve evvel olanların 15 senelik hizmet zamanı ile 3600 prim günü şartları yerine getirmeleri halinde erken emekliliğe hak kazanmaları mümkündür.