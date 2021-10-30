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    • SGK
    • 30.10.2021 14:28
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    • 30.10.2021 15:13
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    Erken emeklilik için SGK SSK ve Bağkur'luya yaklaşık 3,5 yıl müjdesi geldi! 1261 gün kuralına dikkat edin!

    Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Son 3.5 sene yani 1.261 günle ile emeklilik statünüzü değiştirebilirsiniz. Çünkü bir bireyin hangi kurumdan emekli olacağını son 3.5 senedeki çalışmaları belirliyor. Buradaki 7 sene, geriye doğru takvim olarak değil sigortalı geride bıraktığımız 7 sene olarak anlaşılmalı. Bu 7 senelik sigortalılık süresinde hangi kurumdan daha çok çalışılmışsa, o statüden emekli olunuyor. Eşitlik durumunda ise son kuruma bakılıyor.

    takvim.com.tr
    Erken emeklilik için SGK SSK ve Bağkur’luya yaklaşık 3,5 yıl müjdesi geldi

    10 sene Bağ-Kur'lu çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabilirsiniz. Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkânınız doğar. Hem de daha erken maaşa kavuşursunuz.

    SİGORTALILIK SÜRESİ ÖNEMLİ

    Buradaki 7 sene, geriye doğru takvim olarak değil sigortalı geride bıraktığımız 7 sene olarak anlaşılmalı. Bu 7 senelik sigortalılık süresinde hangi kurumdan daha çok çalışılmışsa, o statüden emekli olunuyor. Eşitlik durumunda ise son kuruma bakılıyor. 1 Ekim 2008 ardından sigortalı olanlarınsa bütün çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha çok prim ödenmişse orası emekliliği belirliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI

    Halk arasında kısmi emeklilik, yaş haddinden emeklilik ya da 3600 günden emeklilik olarak adlandırılan bu formül, sigorta başlangıcı 1999 tarihi ve evveline ait olanlara özel tanınmış bir haktır. İşe başlangıcı 9 Eylül 1999 ve evvel olanların 15 senelik hizmet zamanı ile 3600 prim günü şartları yerine getirmeleri halinde erken emekliliğe hak kazanmaları mümkündür.

        HİZMET BORÇLANMASI HAKKI İLE ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

        Hizmet borçlanması için verilen haklar, çalışan kişilerin kendi rızası ya da isteği dışında çalışma hayatına ara verdikleri süreleri kapsar. Ara verilen sürede kişilerin adına ödenmeyen primler sonraki yıllarda SGK'ya borçlanılır.

        Doğum nedeni ile çalışma hayatına ara veren kadınlara özel olarak sunulan doğum borçlanması hakkıyla kadınlar 6 yıl daha erken emekli olabiliyorlar. Sigorta başlangıç tarihinden önce doğum yapan sigortalı kadınlar, doğum öncesindeki ve sonrasındaki istirahat sürelerini kapsayacak şekilde tek çocuk için 2 yıl borçlanılabilecek. Kadınlar en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıl (2760 gün) prim ödemesi yapılabilecek.

        Askerlik nedeni ile çalışma hayatına ara veren erkeklere özel olarak sunulan askerlik borçlanması hakkıyla erkekler 2 yıl daha erken emekli olabiliyor. Er ya da erbaş olarak silahaltında veya yedek subaylık okulunda geçen süreler için vatandaşlar askerlik borçlanması hakkını kullanabilecekler. Askerlik borçlanması askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı için yapılabilir. Askerlikten muaf olan ya da henüz askerlik görevini tamamlamamış olanlar bu hizmet borçlanmasından yararlanamaz.

        Çalışma hayatının büyük bir bölümünü yurt dışında geçiren gurbetçilere özel olarak sunulan yurt dışı borçlanması hakkı ile erken emeklilik imkanı sunulmuştur. Vatandaşların Türkiye'de herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaması gerekir. Aynı zamanda yurt dışındaki çalışma süresini de ispatlaması şarttır.

        Kamu görevlileri klasmanında kabul edilen vatandaşların maaşsız geçen izin süreleri için borçlanma hakkı verilmiştir.

        Yurt içinde ya da yurt dışında sigortasız olarak geçen staj süreleri ile eğitim faaliyetlerine ilişkin zamanlar borçlanılabilecek. Buna göre; ulusal ya da uluslararasında geçirilen doktora ve uzmanlık eğitim sürelerine ilişkin prim ödemeleri sonraki dönemde yapılmaktadır.

        Avukatlık mesleğine özel olarak sunulan hizmet borçlanması kapsamında sigortasız olarak geçirilen zorunlu avukatlık staj süreleri borçlanılır.
        Hekimlere özel olarak sunulan hizmet borçlanması kapsamında sigortasız olarak geçirilen fahri asistanlık staj süreleri borçlanılır.
        Yasal olarak belirlenen grev ve lokavt süreleri borçlanılır.
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        Haberler SGK Erken emeklilik için SGK SSK ve Bağkur'luya yaklaşık 3,5 yıl müjdesi geldi! 1261 gün kuralına dikkat edin!
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