Hayaldi gerçek oldu! Emekli olacaklar dikkat! Değişti, tarih öne çekiliyor, SGK'ya başvuranlar 24 ay önce...

Nasıl borçlanılır?

Erkek sigortalılar, er ya da erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere dair primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması gerçekleştirmek isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle eş güdümlü başvurur ve sadece bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

Askerlik borçlanması yapacak şahıs borçlanacağı sürelere dair prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021 senesi amacıyla askerlik borçlanması yapacak bir bireyin borçlanacağı her bir gün amacıyla ödemesi gereken en düşük tutar 38,16 TL'dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir bireyin 15 bin 264 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir bireyin ise 20 bin 606 TL ödeme yapması gerekir.

Bu rakamlar askerlik borçlanmasının en az düzeyden yapılması durumunda geçerlidir. Borçlanma gerçekleştirmek isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir. Doğum borçlanması amacıyla de günlük tutar 2021 senesi amacıyla 38,16 TL. 720 gün borçlanacak bir bayan sigortalının bu çerçevede 27 bin 475 TL ödeme yapması gerekiyor.

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