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    • SGK
    • 29.10.2021 13:09
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    • 29.10.2021 13:09
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    Hayaldi gerçek oldu! Emekli olacaklar dikkat! Değişti, tarih öne çekiliyor, SGK'ya başvuranlar 24 ay önce...

    Emeklilikte yapılan son güncellemeler sonrasında SGK ve Bağkur'lu emekliler emekli olma tarihlerini öne çekebiliyor. Askerlik ve yurt dışında geçirilen süreler borçlanılabiliyor. Bu bağlamda erkek sigortalılar, er ya da erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere dair primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması gerçekleştirmek isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle eş güdümlü başvurur ve sadece bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

    Emekli olacaklar dikkat! Değişti, tarih öne çekiliyor, SGK’ya başvuranlar...

    Emekli olmak isteyen pek çok vatandaş erken emekliliğin yollarını arıyor. Emeklilik tarihini öne çekmek, birtakım koşullar sağlandığında olası oluyor. Gerekli şartları taşıyanların belge ile SGK'ya müracaatta bulunması gerekiyor. 2 seneye kadar erken emeklilik olanağı doğuyor. Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar amacıyla da askerlik borçlanması emeklilik halini değiştirebilir. Askerlik borçlanması, borçlanan bireyin prim ödeme gün miktarını artırır.

    Nasıl borçlanılır?

    Erkek sigortalılar, er ya da erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere dair primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması gerçekleştirmek isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle eş güdümlü başvurur ve sadece bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

    Askerlik borçlanması yapacak şahıs borçlanacağı sürelere dair prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021 senesi amacıyla askerlik borçlanması yapacak bir bireyin borçlanacağı her bir gün amacıyla ödemesi gereken en düşük tutar 38,16 TL'dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir bireyin 15 bin 264 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir bireyin ise 20 bin 606 TL ödeme yapması gerekir.

    Bu rakamlar askerlik borçlanmasının en az düzeyden yapılması durumunda geçerlidir. Borçlanma gerçekleştirmek isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir. Doğum borçlanması amacıyla de günlük tutar 2021 senesi amacıyla 38,16 TL. 720 gün borçlanacak bir bayan sigortalının bu çerçevede 27 bin 475 TL ödeme yapması gerekiyor.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz


    Tarihi öne çekmek İlk kez sigortalı bulunduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olan şahıslarda bu borçlanması sadece prim ödeme gün miktarını artırır, fakat emeklilik tarihini öne çekmez. Fakat çalışmaya başlamadan evvelce askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı bulunduğu tarih borçlanma zamanı kadar geriye gider. Örneğin, ilk kez 1 Ocak ayı 2000 tarihinde sigortalı olan ve askerliğini 1999 senesinde, yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvelce yapan bir sigortalı, altı aylık askerlik borçlanması yaparak iki sene daha erken emekli olabilir. Normalde 1 Ocak ayı 2000'deki sigorta girişi nedeniyle 60 yaşında emekli olabilecek olan bu şahıs, altı aylık borçlanma ile sigorta girişini altı ay öne çekecek ve 1 Temmuz 1999 sigorta girişi üzerinden 58 yaşında emekli olma hakkına kavuşacaktır.

        Prim yatmamış olmalı Askerlik borçlanması uygulanabilmesi amacıyla askerlik boyunca şahıs adına sigorta primi yatırılmamış olması gerekir. SSK'lı çalışanlar amacıyla işverenlerce askerlik boyunca sigorta primi yatırılmaz. Yani, askere giden işçi adına işveren prim ödemesi yapmaz. Bu dönemde prim yatırıldığı belirleme edilirse fiili çalışma söz hususu olamayacağı amacıyla SGK doğrultusundan askerlik boyunca ödenen primler iptal edilir. Dolayısıyla, askere giden çalışanların kendilerini bir işyerinden sigortalı göstermeleri doğru olmayacaktır. Diğer yandan, Bağ Kur'lular amacıyla askerlik boyunca prim yatırılması olasıdır. Bağ Kur'lu şahıslardan işlerinin başında fiilen bulunması gerekmeyenler, askerlik döneminde primlerini ödemeye devam edebilirler. Fakat SSK'lılar amacıyla askerlik döneminde prim ödenmesi olası değildir, borçlanma yapılması gerekir.


        Ne yarar sağlar? Askerlik borçlanması, borçlanan bireyin prim ödeme gün adedinin artmasını sağlar. Dolayısıyla, emekli olmak amacıyla lüzumlu sigortalılık zamanı ve yaş şartını sağlayan, fakat çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Örneğin, emekli olmasına altı ay kalan bir erkek sigortalı, altı ay daha çalışmak yerine altı aylık askerlik zamanını borçlanarak anında emekli olabilir.


        Yurtdışı borçlanması Yurtdışında çalışanlar amacıyla yurtdışı borçlanması ile Türkiye'de emeklilik hakkı elde etmek çok önemli. Bu sayede yurtdışındaki çalışmaları neticesinde Türkiye'ye dönüş yapanlara emekli aylığı bağlanabiliyor. Yurtdışı borçlanması yapabilmek amacıyla ilk evvelce Türk vatandaşı olmak gerekir. Türk vatandaşı olup da izinle vatandaşlığı kaybedenler, yani mavi kartlılar da yurtdışı borçlanması yapabilir. Bazı ülkelerin çifte vatandaşlığı kabul etmemeleri nedeniyle bu ülkelerde çalışmak ya da iş kurmak amacıyla Türk vatandaşlığından izinle çıkmak durumunda kalan mavi kartlıların da yurtdışı borçlanması hakkı var.

        Hangi süreler?

        Yurtdışı borçlanmasında yurtdışında geçirilen tüm sürelerin borçlanılması söz hususu değil. Borçlanılabilecek süreler:

        - Yurtdışında geçirilen sigortalılık süreleri, (çalışılmış süreler)

        - Yurtdışında çalışılan sürelerin her birinin arasında ya da sonucunda bir seneye kadarki işsizlik süreleri, (çalışılmış sürelerin arasındaki ve sonucundaki işsiz kalınan süreler)

        - Ev kadını olarak geçirilen sürelerdir.

        Borçlanılabilecek tüm sürelerin 18 yaşından sonra geçirilmiş olması şarttır.

        Ödeme tutarı Yurtdışı borçlanması amacıyla ödeme tutarı 2021 senesinde günlük 53.67 TL'dir. Borçlanmalar da eski adıyla Bağ - Kur yeni adıyla 4/b'li olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede bir senelik borçlanma yapacak bireyin 19 bin 318 TL ödeme yapması gerekiyor.

            KADIN ERKEK NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

            Sosyal güvenlik reformu adı altında yapılan düzenlemeler ile emeklilik şartları sürekli ağırlaştırıldı. 8 Eylül 1999'a kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. O tarihten sonra emeklilik koşulları zorlaştı, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün sayısı yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibarıyla 65 olacak.

            SİGORTA TARİHİ ÖNEMLİ

            SSK'dan emekli olmak için üç ayrı tarihe göre emeklilik koşulu aranıyor. Yeni düzenlemeyle emeklilikte 1 gün, 1 yıl farkediyor. Bu nedenle, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplanabilmesi için, sigortalı çalışmaya başlanılan tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süresi önemli. Dönemler şu şekilde:

            1) 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların durumu,

            2) 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların durumu,

            3) 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanların durumu.

            1999-2008 ARASI İSE

            8 Eylül 1999 ile 30 Mayıs 2008 arasında çalışmaya başlayanlar, yaş haddinden emeklilik hakkını elde edebiliyor. Bunun için aranan koşullar şunlar:

            ■ Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını dolduracak.

            ■ 25 yıldan beri sigortalı olacak.

            ■ En az 4500 gün primi bulunacak.
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