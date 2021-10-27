Malulen emeklilik şartları 2021 nedir? SGK malulen emeklilik başvurusu nereye yapılır? Malulen emeklilik maaşı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) göre belli başlı şartları taşıyan vatandaşlar daha erken emekli olabiliyor ve emeklilik hayatının hayalini kuranlar bu şartların neler olduğunu merak ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte tüm bilgiler...
MALULEN EMEKLİLİK NEDİR?
Malulen emeklilik; kaza, rahatsızlık ya da hastalık gibi çeşitli nedenlerle iş gücünde en az %60 oranında kayıp yaşadığını sağlık kuruluşları tarafından tescilleyen kişilerin elde ettikleri emekli maaşına verilen isimdir.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Malulen emekli olabilmek için kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.
Maluliyet durumu yaşayanların Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde en az 10 yıl sigortalı olması gerekir. İş gücü kaybının belirlenen oranda olduğu raporla ispat edilen ve 10 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanlardan 1800 prim günü ödemesi şartını yerine getirmesi beklenir. (Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından verilen raporda "başka birinin sürekli bakımına muhtaç" ifadesinin yer alması durumunda sigortalılık süresi ve prim miktarı şartları aranmaz.)
Malulen emeklilik için yapılan başvurunun ardından kişilerin sevk edilen sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alması gerekir. Sevk genellikle devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma Hastaneleri ile üniversite hastanelerine yapılır. Bu raporda iş gücü kaybı oranın en az %60 olması gereklidir. Yazılan raporda maluliyet oranı ve durumu açık bir şekilde belirtilmelidir.