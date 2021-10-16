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    • SGK
    • 16.10.2021 13:55
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    • 16.10.2021 13:56
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    SGK, SSK’lı, EYT’li, BAĞ-KUR’lu, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira yapıldı

    Açıklamalar peş peşe yapıldı. En düşük ödeme tutarı 5 bin 53 lira. SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li, memur bütün çalışanları yakından ilgilendiren sorular ve cevapları haberimizde yer alıyor. Memur, işçi fark etmiyor çalışanlar işten ayrılsalar bile mesai, senelik izin ve ikramiye gibi haklarını almaları amacıyla vakit aşımı durumu var. Emekli, dul ve yetimi, işçi, memur, EYT'li herkes çok merak ediyordu. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? Memurum ne vakit emekli olurum? Engelliler nasıl emekli olur? Askerlik borçlanması nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    SGK’lı EYT’li, BAĞ-KUR’lu, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira yapıldı

    Memur, işçi fark etmiyor çalışanlar işten ayrılsalar bile mesai, senelik izin ve ikramiye gibi haklarını almaları amacıyla vakit aşımı vakitı var. Emekli, dul ve yetimi, işçi, memur, EYT'li herkes çok merak ediyordu.

    EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 11.01.1995 Sigorta girişim var ve pirim gün sayım şuan 9772 gün teşekkürler.

    Son 20 yılın en önemli konu başlıklarından biri Emeklilikte Yaşa Takılanlar! Bir türlü çözüm bulunamayan ve milyonlarca mağdurun sabırsızlıkla müjdesini beklediği bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl çalışma yapılmasını istemiş, çıkan ekonomik tablo nedeniyle herhangi bir adım atılmamıştı. Ülkemizde emeklilik yaşı değişen şartlar altında bile halen erken olmaktadır bu nedenle EYT yasasının çıkarılması da mümkün gözükmemektedir. Çıkarsa elbette faydalanmanız mümkün ancak sistemin sürdürülebilirliği için böyle bir yasa çıkması mantıken ve maliyeti açısından mümkün değildir.


    Merhaba sayın uzman. 01.09.73 doğumluyum.1988 yılında özel sektörde 60 gün çalışmışlığım var. 1996 yılı eylül ayında devlet memuru olarak göreve başladım ve halen çalışmaktayım.4/A'lı çalıştığım süreyi hizmet birleştirmesi yaptım. Ne zaman emekli olabil... Erdem. İ

    Memuriyetinizden önceki 60 günlük süre mevcut durumunuz dikkate alındığında size pek bir şey kazandırmayacaktır. Sadece memuriyetinizdeki hizmet sürenize 60 gün eklenir. Belirtmiş olduğunu memuriyet başlangıcınıza göre 56 yaş şartı ile emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz. Eğer istifa edip 4/a'ya tabi 1261 gün hizmet verirseniz sigortalı olarak 51 yaş şartına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz.

    Selam 12. 12. 1972 doğumluyum ilk işe giriş tarihi 01 03 1991 8500 günüm var yüzde 50 engelli raporum var epilepsi bronşit hastasıyım halen özel sektörde çalışmaktayım bu şartlarda ne zaman emeli olurum engellilik üzerinden emekliliğe başvurabilir miyim?

    Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 52 yaş 5525 prim günü şartına tabisiniz. Prim gününüzü fazlasıyla tamamlamışsınız ancak yaşınızı beklemektesiniz. Engelli raporunuz mevcutsa hemen emekli olabilirsiniz. Konuyla ilgili SGK merkezine giderek engelli emekliliğine ayrılmak istediğinizi belirtmeniz yeterlidir, kurum sizi heyet hastanesine yönlendirecektir. Heyet size %40 ve üzeri oranlı rapor verirse yaş şartına bakılmaksızın emekliye ayrılabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.


    Merhabalar, adım Şener Türk 1970 doğumluyum. 01,05,1993 sigorta girişliyim 8750'lerde işgünü pirimim var. Ne zaman emekli olabilirim. Birde sigorta girişim askerden sonra. Askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabilir miyim? Bu haktan faydalanabiliyor muyum? Teşekkür ederek iyi günler dilerim.

    Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü doldurmuşsunuz, yaşınızı beklemektesiniz. Askerden sonra sigortalılık başlangıcı olan kişiler için askerlik borçlanması avantaj sağlamaktadır. 161 Gün askerlik borçlanması yaparak emeklilik şartlarınızı 53 yaş 5600 prim gününe çekebilirsiniz. 2020 Yılı için en düşük borçlanma tutarı 161 gün için 5.053,79 TL'dir.


        İyi günler ben 23.08.1966 doğumluyum 09.10.1987 tarihinde İzmir de bir firmada 1-1.5 sene çalıştım askerlik yaptıktan sonra 01.08.1995 te tekrar sigortalı olarak çalışmaya başladım ve 2009 yılında işten ayrıldım 5072 gün prim var ne zaman emekli olabilirim? Ayrıca hizmet tespit davası açtım devam ediyor bu emekliliğime herhangi bir sorun teşkil eder mi? Çok teşekkür ederim saygılarımla… Hüseyin Oral

        01.08.1995 tarihli işe giriş tarihinize istinaden 55 yaş 5750 prim günü şartlarına tabisiniz. Bu şartlara göre yaş ve prim gününüzü henüz tamamlamamış bulunmaktasınız. Hizmet tespit davası için oldukça geç kalmışsınız, dava sonuçlansa bile süreyi göz önünde bulundursak siz zaten diğer şartları da yerine getirmiş olacaksınız. Davanızın devam etmesi tahsis talebinde bulunmanıza engel değildir. 1987 Tarihindeki girişinize göre 50 yaş 5375 prim günü şartına tabi olacaktınız.

        04.11.1966 doğumluyum 01.10.1994 tarihinde sigorta başlangıcı var. Bana bu giriş belgesi verildi mühürlü onaylı olarak fakat şirket hiç prim yaptırmamış gözüküyor. Sultanahmet SGK dan giriş yapıldı. Daha sonra bu şirketten ayrıldım. Bu şirket şimdi yok şahıs şirketiydi kapandı. Daha sonra 01.09.1997 yılında tekrar işe başladım ve bu tarihe kadarda kesintisiz birkaç işyerinde çalıştım ve devam ediyorum. 8000 günden fazla günüm var. SGK benim emekli yaşımı hesaplarken 1994 girişini kabul etmiyor. Bu konuda ne yapmalıyım mahkemeye gitsem kime dava açacağım bu konuda Danıştay'ın bir kararı var mı bilgi verirseniz sevinirim. İsmim Yavuz Sevgin

        Maalesef işe giriş bildirgesi olup prim ödenmeyen binlerce sigortalı vatandaşımız var. Sosyal Güvelik Kurumu prim ödemesi olmayan işe girişleri kabul etmemektedir. Ancak Yargıtay bu konuyla ilgili işçi lehine kararlar vermektedir. Dava yoluna gitmeniz halinde işe girişinizi saydırabilirsiniz. Konuyla alakalı birçok emsal karar bulunmaktadır. Bir avukattan yardım almanız ve yargı yoluna gitmeniz 1994 yılındaki işe girişinizi saydırmanıza yardımcı olacaktır. (Yargıtay Kararı 10. Huk. Dai. 5259/5152, 20.06.1995)

        EMEKLİLERE 405 TL ZAM

        Türkiye İstatistik Kurumu doğrultusundan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının enflasyon sayıları açıklandı. Yüzde 4.23 oranında çıkan enflasyonun 2021 yılının son üç ayında yüzde 5.21'e ulaşacağı ön görü edildi. Açıklanan üç aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı gözlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 4,23 olacağını meydana koydu. Buna göre Ocak ayında yapılacak zam amacıyla 3 aylık enflasyon sayılarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL'den hesaplandı. Eğer ekim-kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 5.21'e ulaşırsa emeklilere 405 TL'ye varan bir zam yapılacak.

        SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN GELİRİNDE 329 TL ARTIŞ OLACAK

        Merkez Bankası'nın enflasyon ön görünün sonrasında emeklilik maaşları da hesaplanmaya başladı. Hesaplamalar yapılırken enflasyon sayıları öneme alındığı gibi, vatandaşı hangi senede emekli bulunduğu da önemli. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon sayılarına göre yüzde 4.23'lük bir artış olacak. Fakat geriye kalan üç ayda enflasyon sayıları yüzde 5.21 olursa SSK ve Bağ-kur emeklilerinin gelirinde 329 TL'lik bir artış olacak.
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        Bursa’da tarihi silüet gün yüzüne çıkıyor
        Haberler SGK SGK, SSK’lı, EYT’li, BAĞ-KUR’lu, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira yapıldı
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