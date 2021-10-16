EYT'de yeni emeklilik sistemi! EYT yasası çıksarsa eğer kimler emekli olacak? 50 ve 52 yaşında erken emeklilik!

EYT 2023 SEÇİMİ ÖNCESİ ÇIKACAK MI?

Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında EYT yasasının çıkacağı tarihi net olarak belirtti.

Yücel Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa esasen yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların tekrar gözden geçirildiği, bununla alakalı uygulanabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözüme ulaştırmak amacıyla çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Koç, bakanlıktan birtakım kişilerle görüştüğünü ve kendine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle alakalı tüm problemleri çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.