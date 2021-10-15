Emeklilikte '7 yıl kuralı' ile ilgili son dakika detayı! SGK otomatik olarak yapıyor, hemen yazılı başvuruda... Milyonları etkiliyor!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bu anlamda emekli olmak isteyenleri sevindiren detay açıklandı. Emekli olmak amacıyla gün sayan vatandaşlar kendi sigortalılık geçmişlerine göre değişik koşulara tabii tutuluyor. Bu bağlamda emeklilikle alakalı mühim bir ayrıntı meydana çıktı. Birçok bireyin husus ile alakalı net bilgi kapasitesi bulunmuyor. Emeklilikte '7 sene kuralı' vatandaşlara üstünlük sağlasa da birtakım hallerde de üstünlük getirebiliyor. Birden çok statüde hizmeti bulunanlar emeklilikte son 7 sene içerisinde en çok çalıştıkları statüde emekli edilirler.
HİZMET BİRLEŞTİRMEYE MECBUR DEĞİLSİNİZ
Konuyla ilgili davalara bakan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin yerleşmiş görüşüne göre, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin 2829 sayılı kanunun amacı, hiçbir kurumdaki hizmeti tek başına aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalı ya da ölen sigortalıların hak sahiplerine hizmet birleştirilmesi suretiyle aylık bağlanmasını sağlamaktır. Yargıtay'a göre, bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının tek başına aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, diğer kurumlarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde, "sigortalının ya da hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla" zorunluluk bulunmuyor.
Örneğin, tek başına 4/a statüsündeki veya 4/a ve 4/c statüsündeki çalışma süreleri emekli olmaya yeterli olan kişi, son yedi yılda en fazla 4/b statüsünde çalıştığı için 4/b statüsünde emekliliğe zorlanamaz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Yargıtay'ın burada üzerinde durduğu husus şudur: SGK otomatik olarak son 7 yılda en fazla hangi statüde çalışıldığını gözetebilir. Ama sigortalının kendisi veya ölümü halinde hak sahiplerinin talebi halinde son 7 yıl kuralı gerekçe gösterilerek hizmet birleştirmesi yapılmaz.
Son 7 yıl kuralından olumsuz etkilenen ve diğer statülerdeki çalışmaları emekli olmaya yeterli olanların SGK'ya bu konuda yazılı talepte bulunması gerekiyor.