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    • SGK
    • 16.10.2021 08:27
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    • 16.10.2021 08:27
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    Emeklilikte '7 yıl kuralı' ile ilgili son dakika detayı! SGK otomatik olarak yapıyor, hemen yazılı başvuruda... Milyonları etkiliyor!

    Birden fazla statüde çalışması olanların hizmet süreleri 2829 Sayılı Kanun kapsamında birleştirilebilir. Hizmetleri birleştirilen kişilerin hangi statüden emekli olacağı son 7 yıl kuralına göre belirlenir. Ancak, son 7 yıl kuralının tam anlaşılamadığı, bir kafa karışıklığı yaşandığı görülüyor. Yedi yıl içinde en çok hangi statüde çalışıldığı, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiilen prim ödenen gün sayısı dikkate alınarak belirlenir. Söz konusu olan takvim yılı değil, prim günüdür. Yani son 2520 prim gününde en çok hangi statüde çalışıldı ise o statüden emeklilik işlemleri yapılır. Çalışma sürelerinin eşit olması halinde ise son çalışılan statü dikkate alınır.

    takvim.com.tr
    Emeklilikte ’7 yıl kuralı’ ile ilgili flaş detay! SGK otomatik olarak yapıyor, hemen...

    Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bu anlamda emekli olmak isteyenleri sevindiren detay açıklandı. Emekli olmak amacıyla gün sayan vatandaşlar kendi sigortalılık geçmişlerine göre değişik koşulara tabii tutuluyor. Bu bağlamda emeklilikle alakalı mühim bir ayrıntı meydana çıktı. Birçok bireyin husus ile alakalı net bilgi kapasitesi bulunmuyor. Emeklilikte '7 sene kuralı' vatandaşlara üstünlük sağlasa da birtakım hallerde de üstünlük getirebiliyor. Birden çok statüde hizmeti bulunanlar emeklilikte son 7 sene içerisinde en çok çalıştıkları statüde emekli edilirler.

    HİZMET BİRLEŞTİRMEYE MECBUR DEĞİLSİNİZ

    Konuyla ilgili davalara bakan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin yerleşmiş görüşüne göre, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin 2829 sayılı kanunun amacı, hiçbir kurumdaki hizmeti tek başına aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalı ya da ölen sigortalıların hak sahiplerine hizmet birleştirilmesi suretiyle aylık bağlanmasını sağlamaktır. Yargıtay'a göre, bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının tek başına aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, diğer kurumlarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde, "sigortalının ya da hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla" zorunluluk bulunmuyor.

    Örneğin, tek başına 4/a statüsündeki veya 4/a ve 4/c statüsündeki çalışma süreleri emekli olmaya yeterli olan kişi, son yedi yılda en fazla 4/b statüsünde çalıştığı için 4/b statüsünde emekliliğe zorlanamaz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.



    Yargıtay'ın burada üzerinde durduğu husus şudur: SGK otomatik olarak son 7 yılda en fazla hangi statüde çalışıldığını gözetebilir. Ama sigortalının kendisi veya ölümü halinde hak sahiplerinin talebi halinde son 7 yıl kuralı gerekçe gösterilerek hizmet birleştirmesi yapılmaz.

    Son 7 yıl kuralından olumsuz etkilenen ve diğer statülerdeki çalışmaları emekli olmaya yeterli olanların SGK'ya bu konuda yazılı talepte bulunması gerekiyor.



        HİZMET BİRLEŞTİRMEYE MECBUR OLMAMAK NE ANLAMA GELİYOR?

        Hizmet birleştirmeye mecbur olmamanın ne anlama geldiğini, nasıl bir avantaj sağladığını anlamak için örnek üzerinden gidelim. 1 Mayıs 1992 tarihinde SSK'lı olarak çalışmaya başlayan bir kadın sigortalıyı ele alalım. Bu kadın 20 yıl sigortalılık süresi ve 5525 prim günüyle 48 yaşında 4/a'dan (SSK) emeklilik hakkına sahiptir. SSK statüsünde 5600 gün çalıştıktan sonra 1265 gün de 4/b statüsünde çalışmışsa, SGK bu kişinin emeklilik için 9000 günü doldurmasını ister. Bu durumda 6 yıl daha çalışmaya devam etmesi gerekir.

        Ancak, örneğimizdeki kadın 48 yaşını doldurdu ise hizmet birleştirmesi yapılmamasını isteyerek 4/a (SSK) statüsünde emekli aylığı talebinde bulunabilir. Tabii bu durumda BAĞ-KUR kapsamındaki primler emekli aylığı bağlanmasında dikkate alınmaz. Emekli aylığı, SSK statüsündeki 5600 prim günü üzerinden hesaplanarak bağlanır.



        KENDİ ŞİRKETİNDE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLAR BUNDAN YARARLANABİLİR

        Kendisine ait veya ortağı olduğu şirkette işçi olarak çalışmak 5510 Sayılı Kanun ile yasaklandı. Daha önce bu şekilde çalışmaya başlayanların kazanılmış hakları korundu. 2011 yılında yapılan değişiklik ile de kazanılmış hakların devam edebilmesi için hiç ara vermeme koşulu getirildi. İşyerinde adres değişikliği gibi sebeplerle çıkış – giriş yapılanlar da arada hiç gün kaybı olmamasına rağmen çıkış tarihinden itibaren zorunlu olarak 4/b kapsamına alındı. Bu nedenle binlerce kişinin emekliliği zora girdi.

        Bu kişilerden, 4/b dışındaki statülerdeki çalışmaları emekli olmaya yeterli olanların hizmet birleştirmesi yapılmaması için SGK'ya yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

        SON 7 YIL KURALI NASIL ETKİLİYOR?

        Son 7 yıl kuralına göre Bağ-Kur'dan emekli olursunuz…

        Soru: 1966 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1986 olup 2008'e kadar 3661 gün primim var. 2008-2015 arasında Bağ-Kur'a 2700 gün prim ödedim. Günlerimi birleştirerek emekli olabilir miyim? SSK'dan emekli olabilir miyim?

        Cevap: Son yedi yılda fazla prim ödenen (eşitse son olarak tabi olunan) kurum şartlarıyla emekli olunuyor. Son yedi yıl hesabına göre, Bağ-Kur'dan emekli olacaksınız. Priminiz 5400 günden fazla olduğu için bundan sonra prim ödemeseniz bile, 2024'te 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte Bağkur'dan emekli olabilirsiniz. SSK'dan emekli olmak için sigortalı bir işte çalışarak en az 1260 gün prim ödemeniz gerekir.

            720 GÜN KAZANABİLİRSİNİZ


            Soru: 28 Eylül 1973 doğumluyum. 16 Temmuz 1998'de sigorta girişim var. 2329 günlük prim ödemem bulunuyor. Arada çok boşluklar var. Bir çocuk sahibiyim. En erken ne zaman emekli olabilirim?

            Cevap: Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 3646 gün daha prim ödeyerek prim gününüzü 5975'e tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 1271 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Doğumunuz sigorta başlangıç tarihinden sonraysa, doğum tarihinizden sonraki iki yılda prim ödenmeyen günleri borçlanma hakkınız var. Örneğin, söz konusu iki yılda hiç prim ödemediğinizi varsayarsak, doğumunuzu borçlanarak 720 gün kazanabilirsiniz

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            Haberler SGK Emeklilikte '7 yıl kuralı' ile ilgili son dakika detayı! SGK otomatik olarak yapıyor, hemen yazılı başvuruda... Milyonları etkiliyor!
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