Emeklilikte '7 yıl kuralı' ile ilgili son dakika detayı! SGK otomatik olarak yapıyor, hemen yazılı başvuruda... Milyonları etkiliyor!

720 GÜN KAZANABİLİRSİNİZ



Soru: 28 Eylül 1973 doğumluyum. 16 Temmuz 1998'de sigorta girişim var. 2329 günlük prim ödemem bulunuyor. Arada çok boşluklar var. Bir çocuk sahibiyim. En erken ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 3646 gün daha prim ödeyerek prim gününüzü 5975'e tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 1271 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Doğumunuz sigorta başlangıç tarihinden sonraysa, doğum tarihinizden sonraki iki yılda prim ödenmeyen günleri borçlanma hakkınız var. Örneğin, söz konusu iki yılda hiç prim ödemediğinizi varsayarsak, doğumunuzu borçlanarak 720 gün kazanabilirsiniz

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