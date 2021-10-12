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    • SGK
    • 12.10.2021 16:30
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    • 12.10.2021 16:37
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    Tek tek açıklandı! Bu tarihten önce girişi olanlar! 10 sene içinde emekli olabilirsiniz! İşte şartlar...

    SGK yıpranma payı genelgesi ile birlikte erken emekli eden meslekler listesi de güncellenmiş oldu. 45 meslek amacıyla erken emeklilik müjdesi gelir iken tehlikeli işler kategorisinde yer alan ya da yoğun gerilim ve risk sahibi olan işlerde çalışan vatandaşlara yalnızca 10 yılda emeklilik hakkı tanındı. Sigortalı olarak çalışanların emeklilik zamanına dair incelemeler gerçekleştirdikleri tanınan bir gerçektir. Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilen ve aktif çalışanlar tespit edilen şartlara ideal olduklarında emeklilik hakkını elde ederler. Fakat asıl soru, kişilerin ilk sigortalı oldukların tarihten sonra ne vakit emekliliği hak edecekleridir. Sigorta başlangıç tarihi emeklilik süresini etkiler.

    takvim.com.tr
    Bu listede varsanız 10 senede emekli olabilirsiniz!

    Sigortalı olarak çalışan bireylerin emekli olması amacıyla tespit edilen şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar arasında sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, bireyin adına ödenen prim miktarı, yaş ve cinsiyet gibi maddeler bulunur. 2000'li senesinin milat kabul edilmesi ile düzenlenen yasalar kapsamında sigorta başlangıç tarihi belirleyici olmaya başlamıştır. Genellikle 1999 ve evvel SGK girişi olan vatandaşların emeklilik konusu ile ilgili daha avantajlı konumda oldukları inkar edilemez. İşte karşınızda 1999 ve evvelki tarihlerde SGK girişi olanların emeklilik konusu ile ilişkin avantajları...

    SGK YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER 2021 LİSTESİ!

    SGK Yıpranma Payı Genelgesi ile birlikte erken emekli eden meslekler listesi de güncellenmiş oldu. 45 meslek amacıyla erken emeklilik müjdesi gelir iken tehlikeli işler kategorisinde yer alan ya da yoğun gerilim ve risk sahibi olan işlerde çalışan vatandaşlara yalnızca 10 yılda emeklilik hakkı tanındı. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK fiili hizmet zamanı zammı ile birlikte çalışma zamanına eklenen yıpranma payı ile daha kısa sürede emekli olma olanağı sunulmaktadır.

    İşte erken emekli edecek meslekler

    180 GÜN:

    ● Madencilik ve yeraltı işleri.

    90 GÜN:

    ● Cıva üretimi işleri

    ● Demir ve Çelik fabrikaları

    Asit üretimi yapan fabrika ve atöyele

    ● Sahil Güvenlik Komutanlığı

    ● Radyoaktif işler,

    ● Türk Silahlı Kuvvetleri

    ● Emniyet-Polis-Mit çalışanları

    ● Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

    ● Basın ve gazetecilik işleri

    ● TRT'de haber hizmetinde çalışanlar

    ● TBMM yasama organı üyeleri

    ● Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.

    60-90 GÜN:

    ● Kurşun ve arsenik işleri

    ● Su altında çalışmayı gerektiren işler.

    60 GÜN:

    ● Alüminyüm fabrikaları

    ● Döküm fabrikaları

    ● Çimento fabrikaları

    ● Cam fabrika ve atölyeleri

    ● Kok fabrikaları

    ● Termik santraller

    ● İtfaiye ve yangın söndürme işleri

    ● İhtiyat pilotları

    ● Diş tabibi

    ● Eczacı

    ● Tabip

    ● Hemşire

    ● Ebe

    ● Hastabakıcı hemşireler

    ● Toplum sağlığı teknisyeni


        1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

        1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanlar, erken emeklilik ile daha yüksek emekli maaşı alma yolunda önemli bir adım atarlar. Ancak kişilerin bu avantajlardan yararlanmak için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen kriterlere uygun olunması gerekir.

        Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı olarak bildirilmesi gerekir. Başka bir ifade ile sigortalılık statüsüne bakılmaksızın çalışanların sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması şarttır.

        Erken emeklilik kapılarının aralanması için kişinin 15 yıllık hizmet süresini tamamlaması istenir. 15 yıllık sigortalılık süresi 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

        Sigortalı olarak çalışanların adına SGK'ya 3600 günlük sigorta priminin ödenmesi şarttır.

        9 Eylül 1999 ve öncesindeki sigorta başlangıç tarihi kıstası için staj başlangıcı kabul edilmez.

        1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRLER?

        9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin belirlenen sigortalılık süresi ile 3600 prim gününü tamamladıkları tarihleri emeklilik yaşını belirler.

        Kadınlar için emeklilik yaşı;

        24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,

        24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,

        24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,

        24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında olarak belirlenmiştir.

        Erkekler için emeklilik yaşı;

        24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,

        24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

        24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,

        24 Mayıs 2011-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,

        24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında olarak belirlenmiştir.


        1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR?

        Belirlenen tarihlerde sigortalı olarak işe girenler emekli olduklarında sonraki dönemlerde emekli olanlara göre daha yüksek maaş alırlar.

        1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan ve emekliliği hak edenler en az 1600 TL emekli aylığı almaya hak kazanırlar. Bu ücret prim ödemelerine bağlı olarak çok daha üst seviyelere çıkabilir.

        1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLDUKLARINDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRLER Mİ?

        9 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olanların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim günü şartlarını tamamlandıklarında devreye yaş kriteri girer.

        Kişinin belirlenen şartlara uygun olarak emekli olmayı hak ettiklerine dair işten ayrılma dilekçesini doldurması gerekir. Ayrılma dilekçesinde mutlaka yaş dışında emeklilik şartlarının doldurulduğu ve yalnızca yaşın beklenildiği açıkça ifade edilmelidir.

        Kıdem tazminatı almayı hak edenlerin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden alınan "kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır" yazısını işverene teslim etmesi gerekir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
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