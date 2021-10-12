Tek tek açıklandı! Bu tarihten önce girişi olanlar! 10 sene içinde emekli olabilirsiniz! İşte şartlar...



1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanlar, erken emeklilik ile daha yüksek emekli maaşı alma yolunda önemli bir adım atarlar. Ancak kişilerin bu avantajlardan yararlanmak için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen kriterlere uygun olunması gerekir.

Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı olarak bildirilmesi gerekir. Başka bir ifade ile sigortalılık statüsüne bakılmaksızın çalışanların sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması şarttır.

Erken emeklilik kapılarının aralanması için kişinin 15 yıllık hizmet süresini tamamlaması istenir. 15 yıllık sigortalılık süresi 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

Sigortalı olarak çalışanların adına SGK'ya 3600 günlük sigorta priminin ödenmesi şarttır.

9 Eylül 1999 ve öncesindeki sigorta başlangıç tarihi kıstası için staj başlangıcı kabul edilmez.