Tek tek açıklandı! Bu tarihten önce girişi olanlar! 10 sene içinde emekli olabilirsiniz! İşte şartlar...

Sigortalı olarak çalışan bireylerin emekli olması amacıyla tespit edilen şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar arasında sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, bireyin adına ödenen prim miktarı, yaş ve cinsiyet gibi maddeler bulunur. 2000'li senesinin milat kabul edilmesi ile düzenlenen yasalar kapsamında sigorta başlangıç tarihi belirleyici olmaya başlamıştır. Genellikle 1999 ve evvel SGK girişi olan vatandaşların emeklilik konusu ile ilgili daha avantajlı konumda oldukları inkar edilemez. İşte karşınızda 1999 ve evvelki tarihlerde SGK girişi olanların emeklilik konusu ile ilişkin avantajları...
SGK YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER 2021 LİSTESİ!
SGK Yıpranma Payı Genelgesi ile birlikte erken emekli eden meslekler listesi de güncellenmiş oldu. 45 meslek amacıyla erken emeklilik müjdesi gelir iken tehlikeli işler kategorisinde yer alan ya da yoğun gerilim ve risk sahibi olan işlerde çalışan vatandaşlara yalnızca 10 yılda emeklilik hakkı tanındı. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK fiili hizmet zamanı zammı ile birlikte çalışma zamanına eklenen yıpranma payı ile daha kısa sürede emekli olma olanağı sunulmaktadır.
İşte erken emekli edecek meslekler
180 GÜN:
● Madencilik ve yeraltı işleri.
90 GÜN:
● Cıva üretimi işleri
● Demir ve Çelik fabrikaları
Asit üretimi yapan fabrika ve atöyele
● Sahil Güvenlik Komutanlığı
● Radyoaktif işler,
● Türk Silahlı Kuvvetleri
● Emniyet-Polis-Mit çalışanları
● Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
● Basın ve gazetecilik işleri
● TRT'de haber hizmetinde çalışanlar
● TBMM yasama organı üyeleri
● Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.
60-90 GÜN:
● Kurşun ve arsenik işleri
● Su altında çalışmayı gerektiren işler.
60 GÜN:
● Alüminyüm fabrikaları
● Döküm fabrikaları
● Çimento fabrikaları
● Cam fabrika ve atölyeleri
● Kok fabrikaları
● Termik santraller
● İtfaiye ve yangın söndürme işleri
● İhtiyat pilotları
● Diş tabibi
● Eczacı
● Tabip
● Hemşire
● Ebe
● Hastabakıcı hemşireler
● Toplum sağlığı teknisyeni