Peş peşe açıklandı! Sayı artıyor! 3 yıl erken emekli olabilirsiniz! Emekli ikramiyesi ödemesi ise...





5 YIL YIPRANMA HAKKI VE 2.5 YIL ERKEN EMEKLİLİK



Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanıyor. Sağlıkçılara çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave edilecek. Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Otuz yıl çalışanlar, 35 yıl çalışmış kabul edilerek, emekli aylıkları 35 yıl hizmet üzerinden bağlanacak. Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. Beş yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.

BU TARİHTEN SONRA GEÇERLİ



Ceza infaz kurumları personeline sağlanan yılda 90 günlük yıpranma hakkından kurum müdürü, idare memuru, infaz ve koruma baş memuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunlar ile bu kurumlarda hükümlü ve tutuklularla irtibat içindeki diğer görevliler yararlanabiliyor. Ceza infaz kurumu personeli için yıpranma, 25 Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için geçerli olacak.