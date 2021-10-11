Herkes bunu merak ediyor! Bu tarihe dikkat! Emeklilik hakları yok! 5675 ve 3600 gün prim ödeme...

2017 emeklilik yaşı hesaplama ve emeklilik maaşı hesaplama işlemleri haberimiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Uzun seneler süresince iş aleminde çalışıp SGK ya da BAĞ-KUR'u olanlar ne vakit emekli olurum sorgulaması yapmaktalar. Peki emeklilik yaşı kaç? İşte emeklilik hesaplama... SSK kurumuna kayıtlı olan vatandaşlarımız amacıyla emeklilik sorgulama prosedürü şu şekilde yapılmaktadır; ilk olarak SSK kurumu ile alakalı E-Devlet sistem seçeneğini açınız. SSK kurumu 4A olarak da bilinmektedir. Daha sonra açılacak olan ilk sayfada karşınıza çıkacak olan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" opsiyonuna tıklamanız gerekecektir. Bu seçeneğe tıkladığınızda açılacak olan sayfada kimlik doğruluğunu sağlaması yapmanız gerekmektedir. Kimlik doğruluğunu sağlama prosedürünü açılacak olan sayfa üstündeki alakalı boşluklara sırası ile T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi aratarak yapınız.
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Soru: 1 Temmuz 1970 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 1 Nisan 1988 olup 4250 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 3600 günden yararlanabilir miyim? Ferhat HÖNÜL
Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. 1125 gün daha prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. 18 ay askerlik yaptığınızı varsayarsak; askerlik sürenizi borçlanıp ayrıca 585 gün de prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlamanız mümkün. 3600 günle 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olma hakkınız da bulunuyor.
54 YAŞINIZI DOLDURMALISINIZ
Soru: 3 Haziran 1974 doğumluyum. 18 Eylül 1989'da stajyer olarak ilk sigortam, 1 Eylül 1993'te de normal sigortam başladı. Bugüne kadar toplam 6429 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Doğan KİRİŞ
Cevap: Staj sigortasında kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim ödenmediğinden emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. 1993'teki başlangıcınıza göre emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim koşulunu sağladığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız 3 Haziran 2028'de emekli olabilirsiniz.