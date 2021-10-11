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    • SGK
    • 11.10.2021 13:59
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    • 11.10.2021 13:59
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    Herkes bunu merak ediyor! Bu tarihe dikkat! Emeklilik hakları yok! 5675 ve 3600 gün prim ödeme...

    3600 gün emeklilik hesaplaması yapılırken 23 Mayıs 2002 tarihinde 15 senelik sigortalılık süresi, kadın 50, erkek 55 yaş ve 3600 gün prim adedi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılıyor. 23 Mayıs 2002’de öngörülen şartları yerine getirmeyenler, bu şartları yandaki tabloda hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda maaşa hak kazanacak. Özel ya da kamu kurumlarında çalışıp lüzumlu olan prim gün ve prim miktarına sahip olanlar devlet doğrultusundan tespit edilen yaşa ulaşıldığında emekli olabiliyor. SGK uygulamalar portalı ile ne vakit emekli olabilirim sorgulaması gerçekleştirmek çok kolay. 4A, 4B, 4C’li çalışanların emeklilik verileri SGK programları ile mümkün.

    takvim.com.tr
    Herkes bunu merak ediyor! Bu tarihe dikkat! Emeklilik hakları yok! 5675 ve 3600 gün prim ödeme...

    2017 emeklilik yaşı hesaplama ve emeklilik maaşı hesaplama işlemleri haberimiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Uzun seneler süresince iş aleminde çalışıp SGK ya da BAĞ-KUR'u olanlar ne vakit emekli olurum sorgulaması yapmaktalar. Peki emeklilik yaşı kaç? İşte emeklilik hesaplama... SSK kurumuna kayıtlı olan vatandaşlarımız amacıyla emeklilik sorgulama prosedürü şu şekilde yapılmaktadır; ilk olarak SSK kurumu ile alakalı E-Devlet sistem seçeneğini açınız. SSK kurumu 4A olarak da bilinmektedir. Daha sonra açılacak olan ilk sayfada karşınıza çıkacak olan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" opsiyonuna tıklamanız gerekecektir. Bu seçeneğe tıkladığınızda açılacak olan sayfada kimlik doğruluğunu sağlaması yapmanız gerekmektedir. Kimlik doğruluğunu sağlama prosedürünü açılacak olan sayfa üstündeki alakalı boşluklara sırası ile T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi aratarak yapınız.


    Emeklilik haberleri için tıklayınız

    Soru: 1 Temmuz 1970 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 1 Nisan 1988 olup 4250 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 3600 günden yararlanabilir miyim? Ferhat HÖNÜL

    Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. 1125 gün daha prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. 18 ay askerlik yaptığınızı varsayarsak; askerlik sürenizi borçlanıp ayrıca 585 gün de prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlamanız mümkün. 3600 günle 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olma hakkınız da bulunuyor.

    54 YAŞINIZI DOLDURMALISINIZ

    Soru: 3 Haziran 1974 doğumluyum. 18 Eylül 1989'da stajyer olarak ilk sigortam, 1 Eylül 1993'te de normal sigortam başladı. Bugüne kadar toplam 6429 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Doğan KİRİŞ

    Cevap: Staj sigortasında kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim ödenmediğinden emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. 1993'teki başlangıcınıza göre emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim koşulunu sağladığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız 3 Haziran 2028'de emekli olabilirsiniz.

        8 EYLÜL'DEN SONRA SİGORTALI OLANLARIN 3600 GÜNLE EMEKLİLİK HAKLARI YOK

        Soru: 10 Nisan 1981 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 2 Aralık 2002 olup 4775 gün prim ödemem var. 17 Kasım 2016'da işten ayrıldım. Bazı durumlardan dolayı çalışmayı düşünmüyorum. Dışarıdan ödeme ile nasıl emekli olabilirim? Bir doğum borçlanması veya 3600 gün primle erken emeklilik gibi şartlardan nasıl faydalanabilirim? Aynur GÖLGECİ/SİNOP

        Cevap: İki şekilde emekli olabilirsiniz. 1) 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte; doğum borçlanması yaparak 720 gün kazanıp, 41 ay (1230 gün) isteğe bağlı prim ödemek var. Daha sonra son 275 gün prim eksiğinizi sigortalı bir işte çalışarak SSK'ya ödemelisiniz. Toplam priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 2) 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şatlarına tabi olarak. 4500 günden fazla priminiz olduğundan bu seçenekte bundan sonra prim ödemeseniz de doğumunuzu borçlanmasanız da yine 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. İlk defa 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların 3600 günle emekli olma hakları olmadığından, maalesef 3600 günle emekli olma şansınız yok.

        YA PRİMİ 5225 GÜNE TAMAMLAYACAK YA DA 60 YAŞI BEKLEYECEKSİNİZ

        Soru: 1 Mayıs 1966 doğumluyum. SSK girişim 15 Aralık 1984 olup 3637 gün prim ödemem var. Nasıl ve ne zaman emekli olurum? Şahin AKGÜL

        Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1588 gün daha prim ödeyerek priminizi 5225 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 3600 günden fazla prim ödemeniz olduğundan, bundan sonra prim yatırmasanız da 60 yaşınızı dolduracağınız 1 Mayıs 2026'da emekli olmanız da mümkün.

        KAYINBABANIZ İŞGÜCÜ KAYBIYLA EMEKLİ OLABİLİR

        Soru: 5 Kasım 1963 doğumlu kayınbabamın ilk sigorta giriş tarihi 1 Temmuz 1981 olup 3834 gün prim ödemesi var. Kendisi KOAH hastası. Masa sandalye boya ustası olarak çalıştı. Malulen emeklilik için başvurduk fakat meslek hastalığına girmediğini söylediler. 3600 gün emeklilikten yararlanmak istesek bu şartlarda emekli olabilir mi? Kaç yaşı tamamlaması gerekiyor? Nasıl bir yol izlememiz lazım? Nazlı KARKIN

        Cevap: Kayınbabanız en az yüzde 40 işgücü kaybına uğramışsa şu nokta önemli: 6 Ağustos 2003 itibarıyla 12 yıldan fazla sigortalılık süresi olduğundan, Maliye'den vergi indirim hakkı da alması halinde, işgücü kaybı nedeniyle emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartlarına tabi olur. Vergi indirim hakkı alacağı tarih itibarıyla emekli olabilir. Vergi indirim hakkı alamazsa, 3600 günden fazla prim ödemesi olduğundan, bundan sonra prim ödemese de 60 yaşını dolduracağı 5 Kasım 2023'te emekli olabilir (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).

        BAĞKUR EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK PRİM GÜNÜ NE KADAR?

        BAĞKUR'dan emekli olacaklar içinde benzer şekilde yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce girişi olanlar için 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanmaktadır. 8.9.1999 ile 30.4.2008 arasında girişi olanlar 9000 gün ve 60 yaşla emekli olmaktadır. 1.5.2008'den sonraki sürede girişi olanlar içinde aynı şartlar geçerli olup yaş kademeli olarak yükselmektedir.

        Memurların emeklilik şartları da bulunmaktadır. BAĞKUR'da olan şartlara benzemekte ve 25 yıl ile 9000 gün şartı aranmaktadır. Fakat 1.5.2008'den sonrası için emeklilik yaşı burada da kademeli olarak artmaktadır. Söz konusu şartlar erkekler için geçerlidir. Kadınlarda hesap yapılırken yine aynı süreler dikkate alınmakta fakat emeklilik yaşı daha erken olmaktadır.

        NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLECEĞİNİZİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN:

        https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman

        EMEKLİLİK HESAPLAMA

        EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

        EMEKLİLİK MAAŞI HESAPLAMA

        NASIL EMEKLİ OLUNUR?

        Emeklilik kısmi ve tam emeklilik olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısmi emeklilik, emeklilik kriterlerini bulundurmayan ancak; belli bir prim sayısına sahip, belli bir süreyi geçirmiş kişiler için geçerli olan emeklilik türüdür. Tam emeklilik ise kişinin tüm şartlarını yerine getirmesi ve emeklilik yaşını beklemesi durumudur. Emeklilik hesabı yapılırken kişinin sigorta giriş tarihi önemlidir. Herkesin giriş tarihi farklı olduğundan, emeklilik süresi de farklılık göstermektedir.
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