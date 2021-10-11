Herkes bunu merak ediyor! Bu tarihe dikkat! Emeklilik hakları yok! 5675 ve 3600 gün prim ödeme...

8 EYLÜL'DEN SONRA SİGORTALI OLANLARIN 3600 GÜNLE EMEKLİLİK HAKLARI YOK

Soru: 10 Nisan 1981 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 2 Aralık 2002 olup 4775 gün prim ödemem var. 17 Kasım 2016'da işten ayrıldım. Bazı durumlardan dolayı çalışmayı düşünmüyorum. Dışarıdan ödeme ile nasıl emekli olabilirim? Bir doğum borçlanması veya 3600 gün primle erken emeklilik gibi şartlardan nasıl faydalanabilirim? Aynur GÖLGECİ/SİNOP

Cevap: İki şekilde emekli olabilirsiniz. 1) 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte; doğum borçlanması yaparak 720 gün kazanıp, 41 ay (1230 gün) isteğe bağlı prim ödemek var. Daha sonra son 275 gün prim eksiğinizi sigortalı bir işte çalışarak SSK'ya ödemelisiniz. Toplam priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 2) 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şatlarına tabi olarak. 4500 günden fazla priminiz olduğundan bu seçenekte bundan sonra prim ödemeseniz de doğumunuzu borçlanmasanız da yine 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. İlk defa 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların 3600 günle emekli olma hakları olmadığından, maalesef 3600 günle emekli olma şansınız yok.