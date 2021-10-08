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    • SGK
    • 08.10.2021 14:41
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    • 08.10.2021 14:41
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    Bağ-Kur, SGK ve SSK emeklisine 7.800 TL ödenecek! 3 maaş miktarında destek ödemesi yapılacak...

    Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere avans imkanının benzerinin emekliler amacıyla de yaşama geçirilmesi bekleniyor. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanların yazılı müracaat yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net maaş şeklinde olacak. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

    takvim.com.tr
    3 maaş miktarında destek ödemesi yapılacak!

    Emeklilik başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş tutarında avans çekebilecek. Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda telefon gelirken, emekliler taleplerinin bir an önce karara bağlanması bekliyor. Emekliler, "Kredi çekmek bizi zorluyor. Faizsiz avans imkanı sağlanır ve 12, 24 ya da 36 ay gibi bir vadede maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız. Müjdeli haber bekliyoruz" diyor.

    EN AZ 3.776 TL

    Hali hazırda emekli olan vatandaşlar amacıyla de SGK'nin bu programlamayı başlatması isteniyor. Uygulama başlatılırsa nakite gereksinim duyan emekliler SGK'ya yazılı müracaat yaparak avans kullanabilecek. Emekliye en çok 3 maaş tutarı kadar avans veriliyor, ülkemizdeki en yüksek emekli maaşı 2.600 TL bulunduğu amacıyla en az 7.800 TL avans kullanılabilecek.

    2021 Emekli Maaşları Listesi

    En Düşük SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşı Tablosu

    OCAK

    TEMMUZ

    SSK (2000 öncesi)

    2.420

    2.624

    SSK (2000 sonrası)

    1.500

    1.627

    BAĞ-KUR (esnaf)

    1.763

    1.912

    BAĞ-KUR (tarım)

    1.662

    1.802

    3 KATINA KADAR TALEP EDİLEBİLECEK

    Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Geri ödemeyi de ayda 166,66 lira olarak yapacak. Avanstan faiz alınmayacak. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşılaşıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        NAKİT AVANS NERELERDE KULLANILIR?

        Acil nakite ihtiyaç duyan, bu ihtiyacı bankaların kredi uygulamaları ile giderecek zamanı bulunmayan insanların en sık başvurduğu yöntemlerin başında gelmektedir. Nakit avans birkaç farklı şekilde elde edilmektedir.İlk olarak kişi kullandığı kredi kartı üzerinden nakit avans çekebilmektedir. Kartını bankanın ATM'sine taktıktan sonra hesap işlemleri üzerinden nakit avans çekebilir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Diğer işlem türünde ise internet şubesi veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden ilgili hesap numarasına kredi kartının bakiyesi ile EFT/Havale yapılır. Bu işlemi belirli sayıda banka desteklemektedir.

        Kredi kullanmak için yerine getirilmesi gereken pek çok şart bulunmaktadır, özellikle kredi puanın yüksek olması bu noktada son derece önemli, kredi puanı yüksek olmayan kişiler genelde kredi kullanamıyor ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ancak nakit avans özelliği sayesinde bu şartları yerine getirmeden kredi kartının limitine göre nakit avans kullanılabiliyor. Hızlı bir şekilde nakit sağlayan bu işlemin normal kredi kullanımındaki faiz oranlarına göre daha yüksek bir faiz oranına sahip olduğunu ve sonraki ekstre döneminde ödenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.
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