3 maaş miktarında destek ödemesi yapılacak... Bağ-Kur, SGK ve SSK emeklisine 7.800 TL ödenecek!

Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere avans imkanının benzerinin emekliler amacıyla de yaşama geçirilmesi bekleniyor. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanların yazılı müracaat yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net maaş şeklinde olacak. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
EN AZ 3.776 TL
Hali hazırda emekli olan vatandaşlar amacıyla de SGK'nin bu programlamayı başlatması isteniyor. Uygulama başlatılırsa nakite gereksinim duyan emekliler SGK'ya yazılı müracaat yaparak avans kullanabilecek. Emekliye en çok 3 maaş tutarı kadar avans veriliyor, ülkemizdeki en yüksek emekli maaşı 2.600 TL bulunduğu amacıyla en az 7.800 TL avans kullanılabilecek.
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2021 Emekli Maaşları Listesi
3 KATINA KADAR TALEP EDİLEBİLECEK
Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Geri ödemeyi de ayda 166,66 lira olarak yapacak. Avanstan faiz alınmayacak. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşılaşıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.