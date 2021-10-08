3 maaş miktarında destek ödemesi yapılacak... Bağ-Kur, SGK ve SSK emeklisine 7.800 TL ödenecek!

NAKİT AVANS NERELERDE KULLANILIR?

Acil nakite ihtiyaç duyan, bu ihtiyacı bankaların kredi uygulamaları ile giderecek zamanı bulunmayan insanların en sık başvurduğu yöntemlerin başında gelmektedir. Nakit avans birkaç farklı şekilde elde edilmektedir.İlk olarak kişi kullandığı kredi kartı üzerinden nakit avans çekebilmektedir. Kartını bankanın ATM'sine taktıktan sonra hesap işlemleri üzerinden nakit avans çekebilir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Diğer işlem türünde ise internet şubesi veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden ilgili hesap numarasına kredi kartının bakiyesi ile EFT/Havale yapılır. Bu işlemi belirli sayıda banka desteklemektedir.

Kredi kullanmak için yerine getirilmesi gereken pek çok şart bulunmaktadır, özellikle kredi puanın yüksek olması bu noktada son derece önemli, kredi puanı yüksek olmayan kişiler genelde kredi kullanamıyor ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ancak nakit avans özelliği sayesinde bu şartları yerine getirmeden kredi kartının limitine göre nakit avans kullanılabiliyor. Hızlı bir şekilde nakit sağlayan bu işlemin normal kredi kullanımındaki faiz oranlarına göre daha yüksek bir faiz oranına sahip olduğunu ve sonraki ekstre döneminde ödenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.