SGK müjdeyi verdi! Sadece 10 yıl primle emekli olmak mümkün! 9 Eylül 1999 öncesi için 56 ve 58 yaşlarında...

8 Eylül 1999'dan evvelce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 senelik sigortalılık zamanını tamamlayınca yaş şartından emekli olabiliyor. Primi yetersiz bulunduğu durumda yaştan emeklilik koşulları, işe giriş tarihine göre değişiyor. Bunlardan birisi ise 3600 günle emekli olma imkanı. Genellikle bugünlerde işyerleri kapanan, uzun vakit işsiz kalan ya da işyeri devreden fakat yeni işverenle çalışmak istemeyip 3600 gün (10 sene prim) ile emeklilik talebinde bulunarak tazminatını alıp ayrılmak isteyenlerde artış var. En erken emeklilik için kadınlar 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor.
10 YIL EMEKLİ EDİYOR
Sihirli rakam 3600'ün ikinci avantajı ise emeklilik hesaplamalarında oluyor. Normal şartlarda 5 bin ve üzerinde prim ödenmesi gerekirken, 10 yıl yani 3600 gün de sizin emekli olmanız için yeterli oluyor.
En erken emeklilik için kadınlar 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor. Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli olabiliyor.
Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise bu kez yaş ve kademe devreye giriyor. İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
SGK'DAN YAZI ALMAK LAZIM
Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Tabii 15 yıllık sigortalılık süresini (Bu zaman çoktan doldu) ve 10 yıllık primi yani 3600 günü de doldurmuş olmanız lazım.
Bu çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar. Bu sebeple ayrılacak olanlar istifa dilekçelerine gerekçeyi de 15 yıl 3600 gün doldurdukları olarak belirtmeliler.
Normal istifa dilekçesi yazarsanız tazminat alamayabilirsiniz. Dilekçenin ekine de SGK'dan alınan yazıyı mutlaka koymanız gerekiyor. Burada tavsiyemiz bu tür dilekçelerin iş yerine noter vasıtasıyla gönderilmesi. Böylece ileride ortaya çıkacak sorunlarda resmi belgeniz elinizde olacaktır.