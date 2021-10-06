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    • 07.10.2021 09:00
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    • 07.10.2021 09:00
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    7 Ekim EYT bugün son dakika haberleri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da son durum ne? EYT’lileri düğün bayram ettirecek gelişme!

    Emeklilikte Yaşa Takılan aşağı yukarı 700 bin vatandaşı ilgilendiriyor! Emekli olmak amacıyla gün sayan yüzbinlerce EYT'li Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi beklenilen yeni yasayı bekliyor. Bugüne kadar 20 kere denenen EYT yasası çıkarsa emekliliği bekleyenlere büyük üstünlük sağlayacak. Hükümetin de EYT'lilerin maliyetlerini değerlendirdiği kulislerde dolaşan bulgular arasında yer alıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) son hal ne? EYT amacıyla yasa çıkacak mı? EYT'ye göre emeklilik hesaplama nasıl yapılır? Finlandiya modeli ne? İşte merak edilen soruların cevapları…

    takvim.com.tr
    7 Ekim EYT son dakika haberleri: EYT’lileri düğün bayram ettirecek gelişme!

    7 Ekim EYT son dakika haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun vakittir müjdeli bir haber gelmesini bekliyorlardı. Hükümetin EYT'lilerin maliyetlerini değerlendirdiği kulislerde dolaşan bulgular arasında yer alıyor. Gün ve prim şartını tamamlayıp yalnızca yaşlarının dolmasını bekleyen binlerce EYT'linin tek talebi seçim evveli bekledikleri yasanın çıkması. Geçtiğimiz hafta TGRT ekranlarında Çare Ne programına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) hali ile alakalı kulis verisini canlı yayında açıklamıştı.

    EYT son dakika haberleri için tıklayınız

    EYT İÇİN YASA ÇIKACAK MI?

    Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söyledi.

    Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.

    Koç, bakanlıktan birileriyle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    ÇALIŞMA VAR DENDİ AMA NET BİR ŞEY YOK!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran da "Ankara'da bir eylemimiz oldu. Bakanlıktan bir EYT'lilerin sorunları çözülecek diye laflar olsa bile net bir şey yok" diye konuştu.

        EYT ÇIKARSA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

        Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma koşulu ile eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon bireyi direk ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin kişi sayısı ise 700 bin civarında. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        MECLİS GÜNDEMİNDE EYT VAR MI?

        Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin sayısı ise 700 bin civarında.

        Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartı ile birlikte 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

        Prim gün süresini doldurmalarına rağmen emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

        ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

        AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.
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        Haberler SGK 7 Ekim EYT bugün son dakika haberleri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da son durum ne? EYT’lileri düğün bayram ettirecek gelişme!
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