7 Ekim EYT bugün son dakika haberleri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da son durum ne? EYT’lileri düğün bayram ettirecek gelişme!

7 Ekim EYT son dakika haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun vakittir müjdeli bir haber gelmesini bekliyorlardı. Hükümetin EYT'lilerin maliyetlerini değerlendirdiği kulislerde dolaşan bulgular arasında yer alıyor. Gün ve prim şartını tamamlayıp yalnızca yaşlarının dolmasını bekleyen binlerce EYT'linin tek talebi seçim evveli bekledikleri yasanın çıkması. Geçtiğimiz hafta TGRT ekranlarında Çare Ne programına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) hali ile alakalı kulis verisini canlı yayında açıklamıştı.
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EYT İÇİN YASA ÇIKACAK MI?
Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söyledi.
Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Koç, bakanlıktan birileriyle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ÇALIŞMA VAR DENDİ AMA NET BİR ŞEY YOK!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran da "Ankara'da bir eylemimiz oldu. Bakanlıktan bir EYT'lilerin sorunları çözülecek diye laflar olsa bile net bir şey yok" diye konuştu.