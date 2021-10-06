6 Ekim EYT son dakika haberleri: EYT’lileri düğün bayram ettirecek gelişme! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da son durum ne?

Emeklilikte Yaşa Takılan aşağı yukarı 700 bin vatandaşı ilgilendiriyor! Emekli olmak amacıyla gün sayan yüzbinlerce EYT'li Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi beklenilen yeni yasayı bekliyor. Bugüne kadar 20 kere denenen EYT yasası çıkarsa emekliliği bekleyenlere büyük üstünlük sağlayacak. Hükümetin de EYT'lilerin maliyetlerini değerlendirdiği kulislerde dolaşan bulgular arasında yer alıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) son hal ne? EYT amacıyla yasa çıkacak mı? EYT'ye göre emeklilik hesaplama nasıl yapılır? Finlandiya modeli ne? İşte merak edilen soruların cevapları…
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EYT İÇİN YASA ÇIKACAK MI?
Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söyledi.
Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Koç, bakanlıktan birileriyle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ÇALIŞMA VAR DENDİ AMA NET BİR ŞEY YOK!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran da "Ankara'da bir eylemimiz oldu. Bakanlıktan bir EYT'lilerin sorunları çözülecek diye laflar olsa bile net bir şey yok" diye konuştu.