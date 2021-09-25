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    • SGK
    • 25.09.2021 09:57
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    • 25.09.2021 09:57
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    Ve belli oldu! SSK-SGK'dan son dakika açıklaması! Milyonlarca çalışana kötü haber! Flaş karar ücretsiz mesai...

    ilyonlarca çalışana kötü haber! Flaş karar ücretsiz mesai... Bir vakit evvelce oluşturulan düzenlemeyle, Kovid aşısı olmayan işçilerden mecburi olarak haftada bir kez PCR testi istenmesinin önü açılmıştı. Fakat düzenlemeye karşın pek çok işçi, hem aşıdan hem testten kaçındı. İş mevzuatındaki bir düzenlemenin de, "telafi çalışması" olduğuna ilgi çeken bakanlık, işverenin 4 ay içerisinde çalışılmayan süreler amacıyla telafi çalışması yaptırabileceği bildirildi.

    Milyonlarca çalışana kötü haber! Flaş karar ücretsiz mesai...

    Milliyet'in haberine göre; SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren aşı ve PCR testi kararı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, koronavirüs aşısı ve PCR testi olmayan işçilerin haline açıklık getirdi. Bu haldeki işçilerin telafi çalışması ve uzaktan çalışmaya yönlendirilebileceğini belirten bakanlık, işten çıkarmanın ise, "son çare" olarak görülmesi gerekliliğini bildirdi. İş Kanunu'nda "telafi çalışması", "Zorunlu nedenlerle işin durması, yerel bayram ve genel tatillerden evvelce ya da sonra iş yerinin tatil edilmesi ya da benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin mühim ölçüde altında çalışılması ya da tamamiyle tatil edilmesi ya da işçinin isteği ile kendine izin verilmesi hallerinde, işveren 4 ay içersinde çalışılmayan süreler amacıyla telafi çalışması yaptırabilir" ifadesi ile anlatılıyor. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma zamanı olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten çok olamıyor. Tatil günü telafi çalışması yasak.


    SORUNLAR YAŞANDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerin alması gereken önlemlerin duyurulmasından sonra pek çok uzmanın değişik görüş bildirmesi nedeniyle uygulamada problemler yaşandı.

    Bunun üstüne işverenler, aşı yaptırmayan ve PCR testi ibraz etmeyen çalışanların iş sözleşmelerinin haklı sebep ile sona erdirilmesi ya da bu bireylerin iş yerlerine alınmaması durumunda çalıştırılmadıkları sürelerde ücretleri konusu ile alakalı bakanlıktan görüş istedi.

    HASTALIĞA YAKALANIRSA

    Patronların müracaatını mevzuat açısından araştıran Çalışma Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bilgi verdi. İşverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve Kovid-19 tedbirleri ile alakalı metnin daha evvelce 81 il valiliğine gönderildiğini anımsatan bakanlık, işverenlerin Kovid aşısı tamamlanmamış işçileri sıhhat riskleri konusu ile alakalı yazılı olarak bilgilendirmesi gerekliliğini belirtti.

    Yazıda, bilgilendirmeye karşın aşı olmayan işçilere Kovid tanısı konmasının, sosyal emniyet mevzuatı açısından mümkün neticelerinın da işverence işçilere bildirilmesi istendi.

        FAZLA ÇALIŞMA SAYILMAYACAK

        İş mevzuatındaki bir düzenlemenin de, "telafi çalışması" olduğuna ilgi çeken bakanlık, işverenin 4 ay içerisinde çalışılmayan süreler amacıyla telafi çalışması yaptırabileceği bildirildi.

        AZAMİ TİTİZLİK İSTENDİ

        Bakanlık, bu sürelerin çok çalışma sayılmadığını hatırlattı. Bakanlık yazısında, telafi çalışması yaptıracak işverenin; gerekçesini ve hangi tarihte çalışmaya başlanacağını işçiye bildirmesi gerektiğine işaret edildi. Bakanlık yazısında, iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve emniyet riskleri konusu ile alakalı yazılı bilgilendirmeye karşın aşı yaptırmayan ya da PCR testi sunmayan etmeyen işçiler hakkında, kabul edilen şekillerde prosedür gerçekleşebileceği ifade edildi.

        Bakanlık, iş örgütlerine uyarısında, işçilerin işsiz kalmamaları amacıyla azami hassaslık gösterilmesini ve Yargıtay kararlarında da vurgulandığı şekilde, iş sözleşmesinin feshinin ise son deva olmasını istedi.

        FESİH NASIL OLACAK?

        Aşı ve test yaptırmayan işçilerin işten çıkarılması sorusu yöneltilen bakanlık, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden evvelce durumun başka tarafa bildirilmesi gerekliliğini, iki ile sekiz hafta arasındaki bildirim sürelerine uymayan tarafın tazminat ödemek mecburiyetinde olduğuna ilgi çekti.

        Yazıda, "İşveren bildirim zamanıne ait ücreti peşin vermek amacıyla iş sözleşmesini feshedebilir" denildi. İş Kanunu'na göre iş sözleşmesi feshinin geçerli sebebe dayandırılması gerektiğine işaret eden bakanlık, aski durumda fesihin neticeleri olduğunu hatırlattı.
        Bakanlığın yazısında, haklı fesih şartlarına ilgi çekilerek, bu hallerde işverenin, süreli ya da zamanız iş sözleşmelerini bildirim zamanınden evvelce feshedebileceği kaydedildi. Yazıda işçinin hastalık ya da başka nedenlerle çalışamadığı günlerde, iş ya da toplu iş sözleşmesinde bu hususta bir hüküm bulunmaması durumunda ücret alamayacağı hatırlatıldı.

        SÖZLEŞMEYE AYAR

        Aşı ve test olmayan işçiler amacıyla alternatifleri de sıralayan bakanlık, evden çalışmayı da amacıylae alan uzaktan çalışma mevzuatına ilgi çekerek, "İş teması direk uzaktan çalışma sözleşmesi ile sağlanabilir ya da halihazırda çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması durumunda, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir" hükmüne ilgi çekti.

        EN ÇOK 3 SAAT, TATİL GÜNÜ YASAK

        İş Kanunu'nda "telafi çalışması", "Zorunlu nedenlerle işin durması, yerel bayram ve genel tatillerden evvelce ya da sonra iş yerinin tatil edilmesi ya da benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin mühim ölçüde altında çalışılması ya da tamamıyla tatil edilmesi ya da işçinin isteği ile kendine izin verilmesi hallerinde, işveren 4 ay içersinde çalışılmayan süreler amacıyla telafi çalışması yaptırabilir" ifadesi ile anlatılıyor. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma zamanı olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten çok olamıyor. Tatil günü telafi çalışması yasak.
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