Ve belli oldu! SSK-SGK'dan son dakika açıklaması! Milyonlarca çalışana kötü haber! Flaş karar ücretsiz mesai...

HASTALIĞA YAKALANIRSA



Patronların müracaatını mevzuat açısından araştıran Çalışma Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bilgi verdi. İşverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve Kovid-19 tedbirleri ile alakalı metnin daha evvelce 81 il valiliğine gönderildiğini anımsatan bakanlık, işverenlerin Kovid aşısı tamamlanmamış işçileri sıhhat riskleri konusu ile alakalı yazılı olarak bilgilendirmesi gerekliliğini belirtti.

Yazıda, bilgilendirmeye karşın aşı olmayan işçilere Kovid tanısı konmasının, sosyal emniyet mevzuatı açısından mümkün neticelerinın da işverence işçilere bildirilmesi istendi.