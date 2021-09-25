Ve belli oldu! SSK-SGK'dan son dakika açıklaması! Milyonlarca çalışana kötü haber! Flaş karar ücretsiz mesai...

Milliyet'in haberine göre; SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren aşı ve PCR testi kararı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, koronavirüs aşısı ve PCR testi olmayan işçilerin haline açıklık getirdi. Bu haldeki işçilerin telafi çalışması ve uzaktan çalışmaya yönlendirilebileceğini belirten bakanlık, işten çıkarmanın ise, "son çare" olarak görülmesi gerekliliğini bildirdi. İş Kanunu'nda "telafi çalışması", "Zorunlu nedenlerle işin durması, yerel bayram ve genel tatillerden evvelce ya da sonra iş yerinin tatil edilmesi ya da benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin mühim ölçüde altında çalışılması ya da tamamiyle tatil edilmesi ya da işçinin isteği ile kendine izin verilmesi hallerinde, işveren 4 ay içersinde çalışılmayan süreler amacıyla telafi çalışması yaptırabilir" ifadesi ile anlatılıyor. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma zamanı olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten çok olamıyor. Tatil günü telafi çalışması yasak.
SORUNLAR YAŞANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerin alması gereken önlemlerin duyurulmasından sonra pek çok uzmanın değişik görüş bildirmesi nedeniyle uygulamada problemler yaşandı.
Bunun üstüne işverenler, aşı yaptırmayan ve PCR testi ibraz etmeyen çalışanların iş sözleşmelerinin haklı sebep ile sona erdirilmesi ya da bu bireylerin iş yerlerine alınmaması durumunda çalıştırılmadıkları sürelerde ücretleri konusu ile alakalı bakanlıktan görüş istedi.
HASTALIĞA YAKALANIRSA
Patronların müracaatını mevzuat açısından araştıran Çalışma Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bilgi verdi. İşverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve Kovid-19 tedbirleri ile alakalı metnin daha evvelce 81 il valiliğine gönderildiğini anımsatan bakanlık, işverenlerin Kovid aşısı tamamlanmamış işçileri sıhhat riskleri konusu ile alakalı yazılı olarak bilgilendirmesi gerekliliğini belirtti.
Yazıda, bilgilendirmeye karşın aşı olmayan işçilere Kovid tanısı konmasının, sosyal emniyet mevzuatı açısından mümkün neticelerinın da işverence işçilere bildirilmesi istendi.