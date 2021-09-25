Bu şartlara uyanlara müjdeli haber! En az 24 ay öncesinden emeklilik imkanı var! 48-49 ve 50 yaşında emekli olabilirsiniz!

Ülkemizde milyonlarca vatandaş ileride emekli olacağı günleri bekliyor. Bilindiği üzere Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri amacıyla belli bir vakit sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Bu bağlamda bilhassa çalışan anneler emekli olacağı tarihi ve yaşı merak ediyor. Emekli olabilmek amacıyla birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı vakit kadar işe giriş tarihi geri de çekebiliyor.
EN AZ 2, EN AZ 6 YIL
Prim kazanmak amacıyla borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınmış doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu amacıyla borçlanma yaparak 2.160 gün (6 sene) kazanıyorlar.
Böylece anneler 6 sene çalışıp prim ödemek yerine bunları toplu olarak satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve sene koşulu tamamsa Bu sayede 6 sene beklemeden erken emekli olabiliyor.
Doğum borçlanması temel itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Fakat bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına karşın doğum borçlanmasında başlangıç sayılması.
Böylece staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı vakit kadar işe giriş tarihini geri de çekebiliyor.