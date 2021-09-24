SGK'lı kadın ve erkek için 3600 günden emekli olma ve başvuru şartları açıklandı! 1800-3600 ve 4500 günden emeklilik nedir?

Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biri. Emekli olmak amacıyla prim gün sayısı, çalışma senesi ve emeklilik yaşı gibi şartları sağlamak gerekiyor. Fakat birtakım hallerde da emekli olabilirsiniz. 1800, 3600 ve 4500 prim gününün tamamlanması ile eş güdümlü emekli olunabilir. Peki ne vakit emekli olurum? Çalışan vatandaşlar ne vakit emekli olacaklarını her gün internetten sorguluyor. SGK'nın internet sayfasında tespit edilen 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden ön görü edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri amacıyla program formunu doldurması gerekecektir.
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK NASIL YAPILIR?
Nasıl 3600 günden emekli olunabileceği konusunda en başta SGK müdürlüğünden bilgi almak mümkün. 3600 günden emekli olmak için öncellikle kanunen belirlenmiş yaş şartını sağlamış olmak gerekiyor. Daha sonra şayet söz konusu ise hizmet birleştirme yapmak son derece önemli zira hizmet birleştirme ile 4A statüsüne eklenen prim gün sayısı da 3600 günü doldurmaya veya 3600 günü geçerek daha fazla emekli maaşı alabilmeye imkan tanıyor.
3600 günden emeklilik ilgili kanunla bir sefere mahsus olarak 31 Aralık 2011 tarihinden ince 3600 prim gününü doldurmuş çalışanlara özel bir hak olarak tanındı. Zira bu yasadan hemen sonra da emeklilik yaşı hem kadınlarda hem erkeklerde kademeli olarak yükseltildi. Buna göre emeklilik şartı 3600 prim gününü doldurduktan sonra erkeklerde 56'dan 60 yaşına kadınlarda ise 54 yaşından 58 yaşına kademeli olarak çıkarıldı. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
3600 günden emekliliğe nasıl başvurulacağı hakkında öncellikli muhatap SGK olarak karşımıza çıkıyor. 3600 prim gününü doldurmuş ve gerekli yaş şartını sağlayan kişiler SGK'ya bir dilekçe ile başvurarak emekliliklerini isteyebiliyorlar. Burada 3600 günden emeklilik işlemlerinin biraz yavaş yapıldığını ve 6 ay ile 1 seneye kadar zaman alabildiğini hatırlatmak gerekiyor.
ERKEKLERİN SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,
2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,
Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında
3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında
24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında