Son dakika sızdırıldı mı? EYT, 3600 ek gösterge ve emekliye intibak yasası... Bağ-kur, emekliye zam geldi mi?

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haberler geldi. EYT, 3600 ek gösterge ve İntibak yasası gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vatandaş bu üçlünün ne vakit çıkacağını merak ediyor. Milyonlarca memur, çalışan ve emekliyi ilgilendiren kritik düzenlemeler amacıyla tarih verildi mi? EYT , 3600 Ek Gösterge ve İntibak yasası amacıyla hükümetin hazırlıklara başladığı öğrenildi. Başkan Erdoğan seçim vaatlerinden olan 3600 ek gösterge ve intibak yasası büyük heyecan yaratmış ve heyecanla karşılanmıştı. Verilen söz yerine getirilecek mi merak edilirken cevap Türkiye Gazetesi Yazarı Yücel Koç'dan geldi. Koç, EYT sorunu, 3600 Ek Gösterge ve İntibak yasasının ne vakit çıkacağı ile alakalı tarihi duyurdu. İşte merak edilen o tarih…
Koç, üst seviye yetkililerden birileriyle görüştüğünü ve kendine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını söyledi. Görüşmesinden "Emeklilikle alakalı tüm problemleri çözeceğiz" mesajı aldığını vurguladı. Asıl bomba ise…
Yücel Koç, 2023 seçimlerinden evvelce ilk adımın 3600 ek gösterge olduğunu daha sonra ise EYT'in net bir şekilde çıkacağını belirtti. Konuyla alakalı şunları ifade etti "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu yıl amacıyla müjdesini verilen 3600 ek gösterge, bundan ileri süreçte yapılacak hamlelerin ilk adımı. Bu bile milyonlarca memurun aylık ücretlerini, emekli olduktan ileri maaşlarını ve ikramiyelerini ilgilendiriyor.