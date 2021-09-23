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    • 23.09.2021 12:22
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    Son dakika sızdırıldı mı? EYT, 3600 ek gösterge ve emekliye intibak yasası... Bağ-kur, emekliye zam geldi mi?

    EYT, 3600 ek gösterge ve intibak yasası ile alakalı incelemeler sürat kazandı. Milyonlarca memur, çalışan ve emekliyi ilgilendiren kritik düzenlemeler ne halde merak ediliyor. Bu üçlü ne vakit çıkacak arama motorlarında cevap aranıyor. Ve beklenen cevap geldi. EYT, 3600 Ek gösterge ve intibak yasasının çıkacağı tarih belli oldu mu? Peki, EYT, 3600 ek gösterge ve intibak yasası ne vakit çıkacak? İşte detaylar… İntibak düzenlemesi esas olarak aynı gün, aynı prim sayısıyla emekli olan ancak farklı maaş alan vatandaşların maaşlarında yapılan düzenlemedir.

    takvim.com.tr
    Son dakika sızdırıldı! EYT, 3600 ek gösterge ve emekliye intibak yasası...

    Milyonlarca vatandaşa müjdeli haberler geldi. EYT, 3600 ek gösterge ve İntibak yasası gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vatandaş bu üçlünün ne vakit çıkacağını merak ediyor. Milyonlarca memur, çalışan ve emekliyi ilgilendiren kritik düzenlemeler amacıyla tarih verildi mi? EYT , 3600 Ek Gösterge ve İntibak yasası amacıyla hükümetin hazırlıklara başladığı öğrenildi. Başkan Erdoğan seçim vaatlerinden olan 3600 ek gösterge ve intibak yasası büyük heyecan yaratmış ve heyecanla karşılanmıştı. Verilen söz yerine getirilecek mi merak edilirken cevap Türkiye Gazetesi Yazarı Yücel Koç'dan geldi. Koç, EYT sorunu, 3600 Ek Gösterge ve İntibak yasasının ne vakit çıkacağı ile alakalı tarihi duyurdu. İşte merak edilen o tarih…

    Koç, üst seviye yetkililerden birileriyle görüştüğünü ve kendine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını söyledi. Görüşmesinden "Emeklilikle alakalı tüm problemleri çözeceğiz" mesajı aldığını vurguladı. Asıl bomba ise…

    Yücel Koç, 2023 seçimlerinden evvelce ilk adımın 3600 ek gösterge olduğunu daha sonra ise EYT'in net bir şekilde çıkacağını belirtti. Konuyla alakalı şunları ifade etti "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu yıl amacıyla müjdesini verilen 3600 ek gösterge, bundan ileri süreçte yapılacak hamlelerin ilk adımı. Bu bile milyonlarca memurun aylık ücretlerini, emekli olduktan ileri maaşlarını ve ikramiyelerini ilgilendiriyor.

        Beklentim o ki, akabinde durumu hazırda emekli olanları ve emeklilik bekleyenleri memnun edecek adımlar gelecek. 2000 yılı ve ardından emekli olanların şikayet hususu "intibak yasası" çıkarılarak maaşları yükseltilecek, 1999 yılında Ecevit hükümetinin çıkardığı yasa sebebiyle emeklilikte yaşa takılanların (EYT) beklentisi yerine getirilecek ve geçmişin mağduriyetleri giderilecek."

        İNTİBAK YASASI NEDİR?

        İntibak yasası 2000 yılı öncesinde emekli olanlar ile 2000 sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarına yansıyan farkın düzeltilmesi amacı ile 2000 sonrası emekli olanlara yapılacak olan zammı düzenleyen yasa olarak ifade edilebilir.

        Bu yasa kapsamında prim gün sayısı ve kazancı aynı olan farklı emekli maaşı alanlar arasındaki eşitsiz durumu gidermek için sağlanan uygulanması talep edilmektedir. Emekli maaşını direkt etkileyen intibak zammı ile bu eşitsizliğin giderilmesi istenmektedir. İlgili yasanın kabul edilmesi durumunda BAĞ-KUR ve SSK emeklisi vatandaşların 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için maaşlarda iyileştirme yapılacak.

        Özellikle 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşların maaşlarında 55 TL ile 350 TL zam yapılmış olup bu zam 2000 sonrası emekli olanlara yapılmamıştı. İntibak yasası ile benzer bir uygulama yapılması talep edilerek 2000 sonrası emekli olanlara da aynı şekilde bir ödeme yapılması isteniyor.

        İNTİBAKTA SON DURUM NEDİR?

        Konu ile ilgili çalışmalarını ve duyurularını dürdüren Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından 2000 yılı sonrası emekli olanlara da aynı ödemenin yapılması için taleplerini gündeme geliyor. Fakat bu noktada gündemde konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yer almıyor.

        TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ise yaptığı açıklamada "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" açıklamasında bulundu.

        İntibak yasasına ilişkin raporun Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği açıklanmış olup bu noktada meclisin de açılması ile birlikte konuya ilişkin bir açıklama yapılması ise muhtemel olmakla birlikte şu an bir açıklama bulunmuyor.

            İNTİBAK DÜZENLEMESİ NEDİR?

            İntibak düzenlemesi esas olarak aynı gün, aynı prim sayısıyla emekli olan ancak farklı maaş alan vatandaşların maaşlarında yapılan düzenlemedir. Bu uygulama ile aynı şartlarda emekli olan farklı emekli maaşı alanların arasında gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
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            Haberler SGK Son dakika sızdırıldı mı? EYT, 3600 ek gösterge ve emekliye intibak yasası... Bağ-kur, emekliye zam geldi mi?
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