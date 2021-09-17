Aman dikkat! Açıkta kalmayın! EYT'li olupta bunu yapan yanar! Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik!

EYT İÇİN BEKLENEN MÜJDE FİNLANDİYA MODELİ Mİ OLACAK?

Finlandiya modeli normal emeklilik standartlarını sağlamayanların erken emeklilikte maaşlarından kesinti yapılması sistemi.

Bu modele göre 65 yaşında emekli olacak bir şahıs 64 yaşında emeklilik talep ederse bağlanacak aylık maaş seviyesi belli bir yüzde ile düşüyor. Mesela 65 yaşında emekli olacak bir şahıs 64 yaşında emekli bulunduğunda normal maaşından yüzde 4 daha az maaş alıyor.

Bu modelin Türkiye'de de bilhassa emeklilikte yaşa takılanların emeklilikleri amacıyla kullanılabileceği üstünde durulmuştu. O dönemde bu alanda çalışmaların bulunduğu da söylenmiş fakat daha sonra EYT içeriğine dair gelen açıklamalar ile bu planlama unutulmuştu. Finlandiya modeline dair tekrar haberler geliştirmeye başladı.