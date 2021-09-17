Aman dikkat! Açıkta kalmayın! EYT'li olupta bunu yapan yanar! Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik!

Koronavirüs nedeniyle ne yazık ki Meclis'in gündemindeki evvelce konular da değişti. Şu an bütün EYT'liler hükümet doğrultusundan kendileri amacıyla pozitif bir ismim atmasını bekliyor. EYT, 1999 yılında emeklilik yaşının değiştirilmesiyle meydana çıktı. 4447 rakamlı yasayla oluşturulan farklılıkla birlikte 8 Eylül 1999 tarihine kadar bayanlar amacıyla 20, erkekler amacıyla 25 yıl sigortalılık zamanı isteniyor ve 5000 prim günü olması gerekiyordu. 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Hem de bu formül yalnızca 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren vatandaşları kapsıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı?
EYT NASIL HESAPLANIR?
EYT'li vatandaşlar amacıyla planlama bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.
Vatandaşlar işe başladıklarında kendilerinden kadınlar amacıyla 20, erkekler amacıyla ise 25 sene sigortalılık koşulu ile eş güdümlü 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Hem de bu formül yalnızca 1999 tarihinden yani planlamanin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren vatandaşları kapsıyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
EYT İÇİN BEKLENEN MÜJDE FİNLANDİYA MODELİ Mİ OLACAK?
Finlandiya modeli normal emeklilik standartlarını sağlamayanların erken emeklilikte maaşlarından kesinti yapılması sistemi.
Bu modele göre 65 yaşında emekli olacak bir şahıs 64 yaşında emeklilik talep ederse bağlanacak aylık maaş seviyesi belli bir yüzde ile düşüyor. Mesela 65 yaşında emekli olacak bir şahıs 64 yaşında emekli bulunduğunda normal maaşından yüzde 4 daha az maaş alıyor.
Bu modelin Türkiye'de de bilhassa emeklilikte yaşa takılanların emeklilikleri amacıyla kullanılabileceği üstünde durulmuştu. O dönemde bu alanda çalışmaların bulunduğu da söylenmiş fakat daha sonra EYT içeriğine dair gelen açıklamalar ile bu planlama unutulmuştu. Finlandiya modeline dair tekrar haberler geliştirmeye başladı.