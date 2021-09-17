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    • SGK
    • 17.09.2021 11:58
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    • 17.09.2021 11:58
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    Aman dikkat! Açıkta kalmayın! EYT'li olupta bunu yapan yanar! Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik!

    Bayanlar amacıyla 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik amacıyla detaylar geldi. Yüz binlerce şahsı çok yakından ilgilendiriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş koşuluna bakılmaksızın emekli olmak istiyor. Şimdilik EYT'de son hal ile alakalı bir farklılık gündemde yok. Ancak çalışma hayatına devam eden EYT'lilerin göz ardı ettiği bir husus var. Emekli maaşlarının düşmemesi amacıyla sigortasız olarak çalışan EYT'liler, meşru olarak tanınmış hiçbir haktan faydalanamıyor. Prim gün süresini doldurmalarına rağmen emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor. Peki, EYT çıkacak mı? İşte, EYT yasasına dair detaylar...

    takvim.com.tr
    Aman dikkat! EYT’li olupta bunu yapan fena yanar!

    Koronavirüs nedeniyle ne yazık ki Meclis'in gündemindeki evvelce konular da değişti. Şu an bütün EYT'liler hükümet doğrultusundan kendileri amacıyla pozitif bir ismim atmasını bekliyor. EYT, 1999 yılında emeklilik yaşının değiştirilmesiyle meydana çıktı. 4447 rakamlı yasayla oluşturulan farklılıkla birlikte 8 Eylül 1999 tarihine kadar bayanlar amacıyla 20, erkekler amacıyla 25 yıl sigortalılık zamanı isteniyor ve 5000 prim günü olması gerekiyordu. 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Hem de bu formül yalnızca 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren vatandaşları kapsıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı?

    EYT NASIL HESAPLANIR?

    EYT'li vatandaşlar amacıyla planlama bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.

    Vatandaşlar işe başladıklarında kendilerinden kadınlar amacıyla 20, erkekler amacıyla ise 25 sene sigortalılık koşulu ile eş güdümlü 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Hem de bu formül yalnızca 1999 tarihinden yani planlamanin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren vatandaşları kapsıyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    EYT İÇİN BEKLENEN MÜJDE FİNLANDİYA MODELİ Mİ OLACAK?

    Finlandiya modeli normal emeklilik standartlarını sağlamayanların erken emeklilikte maaşlarından kesinti yapılması sistemi.

    Bu modele göre 65 yaşında emekli olacak bir şahıs 64 yaşında emeklilik talep ederse bağlanacak aylık maaş seviyesi belli bir yüzde ile düşüyor. Mesela 65 yaşında emekli olacak bir şahıs 64 yaşında emekli bulunduğunda normal maaşından yüzde 4 daha az maaş alıyor.

    Bu modelin Türkiye'de de bilhassa emeklilikte yaşa takılanların emeklilikleri amacıyla kullanılabileceği üstünde durulmuştu. O dönemde bu alanda çalışmaların bulunduğu da söylenmiş fakat daha sonra EYT içeriğine dair gelen açıklamalar ile bu planlama unutulmuştu. Finlandiya modeline dair tekrar haberler geliştirmeye başladı.

        YAPILANDIRMA İLE 53 YAŞINDA EMEKLİLİK DETAYLARI

        SGK Eksperi ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu kendine sorulan emeklilik sorusuna son yapılandırma planlamasi ile cevap verdi.

        Ekrem Sarısu bir erkek çalışanın işe başlama tarihi, doğum tarihi ve askerlik tarihlerine göre ne vakit emekli olabileceğini, yeni yapılandırmadan yararlanması halinde nasıl bir proses izlemesi gerekliliğini bütün detayları ile yazısında açıkladı. İşte o soru ve SGK Eksperi Ekrem Sarısu'nun cevapı;

        Soru; 5 Temmuz 1972 doğumluyum. SSK girişim 1 Temmuz 1993. 2442 gün prim ödedim. 1 Ekim 2012 -30 Nisan 2015 arasında durdurulan Bağkur sürem var. Hem de Bağkur'a 404 gün prim ödemem bulunuyor. Askerliğimi 20 Mart 1992- 21 Haziran 1993 arasında yaptım. Nasıl emekli olurum?

        Vatandaşın sorduğu bu soruya iki aşamalı olarak cevap veren Ekrem Sarısu yazısında, "Askerliğinizin 220 gününü borçlanırsanız SSK'dan emeklilik amacıyla 25 sene sigorta vakitı, 5600 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Durdurulan sigortalılık sürenizin primini 17 Kasım 2020'de yürürlüğe konan af kanunu kapsamında gecikme cezası ve zammından kurtularak ödeyip 929 gün sigortalılık vakitı kazanabilirsiniz. Sonra, sigortalı bir işte çalışıp 1605 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5600 güne tamamlamanız koşuluyla, 53 yaşınızı dolduracağınız 5 Temmuz 2025'te emekli olabilirsiniz." bilgilerini paylaştı. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        EYT NEDİR?

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılı öncesinde işe girişte kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 hizmet yılıyla, erkeklerde de 5 bin prim günü ve 25 hizmet yılıyla emekli olma şartına sahipti. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanunun ilanıyla emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş haddi eklendi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        EYT ÇIKACAK MI?

        Yıllarca çalışıp prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını sağlamadıkları için emekli olup aylık alamayan binlerce kişi, sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada taleplerini dile getirmeye devam ediyor.

        Vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili bir açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor.

        AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır." demişti.
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        Haberler SGK Aman dikkat! Açıkta kalmayın! EYT'li olupta bunu yapan yanar! Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik!
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