Milyonlarca kişiye hemen katılın! SGK-SSK'dan erken emeklilik detayı geldi! Bu şartlara uyanlar anında beklemeden emekli olacak…

Erken emekli olmak amacıyla çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 gün, 4500 gün ile erken emeklilik hakları var. Bunun beraberinde gene işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Emekli olmak isteyenlere, SGK'dan erken emeklilik müjdesi, yüzleri güldürürken detaylar da belli oldu. Emekli olmak isteyenlerin; 1999 senesi evvel sigorta başlangıcı olması gerekiyor. İşe giriş tarihinden tamamlanması gereken SGK primlerine kadar yerine getirilmesi gereken bütün koşullar. Emeklilik amacıyla gün sayanlara sağlanan özel haklar sayfamızda...



SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Emekli olmak isteyen vatandaş, 3.600 gün prim miktarını işlemiş olmalıdır.En az 15 sene vakitınce çalışılmış olmalıdır.4A 4B ve 4C sigorta gruplarından birisinde çalışmış olması gerekmektedir.Kişinin prim borcunun olmaması gerekmektedir.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Emekli olmak amacıyla sağlanması gereken en mühim şart, yaştır. Erkek ve bayanların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır. Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamiyle doldurmuş olmalıdır. Fakat, bütün bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 senesinden evvelce işe başlayan bireylerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir.

1999 senesinden evvelce sigortalı olan bireylerin 3 bin 600 gününü tamamlamış oldukları kabul edilir. Bu sebeple 1999 senesinden sonra sigortalı olanlar daha avantajlıdır ve daha çok maaş alabilme ihtimaline sahiptir.Kadınlar Erkeklerden Daha Avantajlı!1999 senesinden evvelce sigortalı olarak işe başlayan bir bayan; lüzumlu şartları karşıladığı takdirde emekli olabilir.

Fakat mühim olan husus yaşıdır.2002 ve 2005 Mayıs ayları içersinde şartları karşılayan bayan çalışanlar 52 yaşında,2005 ve 2008 Mayıs ayları içersinde şartları karşılayan bayan çalışanlar 54 yaşında,2008 ve 2011 Mayıs ayları içersinde şartları karşılayan bayan çalışanlar 56 yaşında,2011 senesinden sonra tamamlayan bayan çalışanlar ise 58 yaşında emekli olabilir.

ERKEKLER NASIL EMEKLİ OLUR?

Erkeklerin erken emekli olabilmeleri amacıyla lüzumlu şartları sağlamaları ve 3 bin 600 prim gününü ödemeleri gerekmektedir. 3600 prim ödemesi ne vakit tamamlanmışsa; emeklilik yaşı da ona göre belirlenecektir.

Prim ödemesi 2002 ve 2005 yılları arasında tamamlanan erkekler 56 yaşında,2005 - 2008 seneleri arasında tamamlanan erkekler 57 yaşında,2008 - 2011 seneleri arasında tamamlanan erkekler 58 yaşında,2011 - 2014 seneleri arasında tamamlanan erkekler 59 yaşında,2014 senesinden sonra tamamlayanlar ise 60 yaşında emekli olabilirler.

ASKERLİK BORÇLANMASI VE DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLMA

Erken emeklilik amacıyla sahip olunan emeklilik sisteminde çok sayıda basitlik bulunuyor. Bunların en çok bilineni erkek çalışanlar amacıyla askerlik borçlanması ve bayan çalışanlar amacıyla ise doğum borçlanmasıdır. Bunları kullanan çalışanlar erken emekli olma olanağı bulabiliyorlar.

ERKEN EMEKLİ OLMA YOLU

Bağ-Kur çalışanlarını ilgilendiren erken emeklilik formülü sosyal güvenlik eksperlerince açıklandı. Uzmanların verdiği örneğe göre 1998 senesinde Bağ-Kur üzerinden prim ödemeye başlayan bir çalışan 7285 prim günü elde ettikten sonra 13 Mart 2019'da SSK'ya geçiş yapar ve SSK'da 415 gün de toplam prim günü olur.

Bu çalışan 845 gün daha prim ödeyerek SSK primlerini 1260 güne tamamladığında SSK'dan emekli olmak amacıyla bağlı olacağı şartlar belli olur. Bu çalışanın emekli olması amacıyla 25 sene sigortalılık vakti 5900 gün prim ödeme vakitı ve 57 yaş şartlarıyla emekli olabiliyor. Örnekte verdiği çalışan 845 günlük prim vaktini doldurduktan sonra daha çalışmasa dahi 57 yaşında emekli olabiliyor. Fakat askerlik borçlanması yapıldığı takdirde de 485 günlük bir borçlanmayla emeklilik yaşı 56'ya düşebiliyor.

Öte yandan askerlik borçlanmasının yanı sıra bayanlar amacıyla geçerli olan doğum borçlanması da erken emeklilik amacıyla imkân tanıyor. Her doğuma ayrı borçlanma borçlanma yapılabiliyor ve erken emeklilik amacıyla yol açılıyor.

4500 GÜNDEN ERKEN EMEKLİLİK

4500 sigorta ile emekli olmak isteyenler amacıyla de mühim olan kritik nokta işe başlama tarihi.

Eğer işe başlama tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden sonra 2008 senesinden evvelce olan çalışanlar 4500 gün primle emekli olabilirler. Burada uygulanacak olan sistem ise şu şekilde olacak; 4500 gün prim 25 sene sigortalılık sürecini tamamlamak.

5400 GÜNDEN EMEKLİLİK

İşe başlama tarihi 2008 senesinden sonra olanlar amacıyla kademeli emeklilik uygulanır.

Bu kapsamda 2008 senesinden sonra işe başlayanlar 5400 prim gün ve 25 senelik çalışma süreci ile emekli olabilirler. Fakat burada uygunacak özel bir hal bulunuyor. SGK mevzuatına göre 5400 günden emekli olacakların 5400 günü 31.12.2035'e kadar tamamlamış olması gerekiyor.

3600 GÜNDEN ERKEN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Sosyal Emniyet Kurumu SGK 3600 günle emekli olma talihi sağlıyor. 3600 günle emeklilik amacıyla mühim olan nokta ise işe başlangıç tarihi. Burada mühim olan tam tarih ise 8 Eylül 1999.

Sosya Emniyet Kurumu 8 Eylül 1999'dan evvelce ilk kez sigortalı olan çalışanlara 3600 günle emeklilik sağlıyor. SGK doğrultusundan yapılan şartlara göre 15 sene 3600 gün sigortalılık vakitını dolduran vatandaşlar 3600 günle emekli olabilirler.