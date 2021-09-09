Ve son dakika belli oldu! Başvuran anında alıyor! İşçi, memur, serbest meslek! Kadın ya da erkek emeklilik, indirim, para iadesi...

Birçok vatandaş bu haktan haberdar olmadığı amacıyla müracaatte bulunmuyor. İndirim hakkı bulunmakta ve para iadesi alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan ödeme yapılıyor. Tamamının yapılması gibi bir mecburilik yok. İhtiyacınız ne kadarsa o kadar yapabiliyorsunuz. Zamanaşımı söz konusu. 5 sene zamanı bulunmakta. Erkek çalışanlar askerlikte geride bıraktığımız süreleri, kadınlar ise doğum ardından boşta geride bıraktığımız sürelerin 2 seneye kadar olan kısmının primini ödeyerek emekliliklerine saydırabiliyor.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca boşta geçen bazı sürelerin emekliliğe sayılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanma yapılabiliyor. En fazla askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapılıyor. Uzun ve kısa dönem er ve erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreler için askerlik borçlanması yapılabiliyor. Kadın sigortalılar ise staj sigortası ile normal çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan çocukları ile sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocukları için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için doğum borçlanması yapabiliyorlar.
2021 yılında borçlanma yapanlar günlük 38.16 TL ile 286.20 TL arasında değişen tutarda prim ödeyecekler. En düşük kazanç üzerinden borçlanma yapanlar 540 günlük askerlik borçlanması için 2021 yılında 20.606.40 TL prim ödeyecek. 18 ay askerlik için en yüksek kazanç üzerinden borçlanma yapanlar ise 154.548 TL ödeme yapacaklar. Doğum borçlanması her çocuk için 2 yıla kadar olmak üzere 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar yapılabilmektedir. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanmasını en düşük kazançtan yapan bir kadın sigortalı 2021 yılında 27.475.20 TL ödeyecek.