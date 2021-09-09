Ve son dakika belli oldu! Başvuran anında alıyor! İşçi, memur, serbest meslek! Kadın ya da erkek emeklilik, indirim, para iadesi...

NE KADAR SÜRE İÇİN BORÇLANMA İHTİYACI OLDUĞU TESPİT EDİLMELİ?

Erkek veya kadın sigortalının asgari prim süresini doldurmak için 320 gün eksiği var ise sadece bu süre için borçlanma yapabilir.

Askerliği sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yapmış olanların sigorta başlangıcı, borçlandıkları süre kadar geriye çekilir. Aynı hak, staj sigortası ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlama tarihi arasında doğum yapan kadınlar için de geçerlidir.

Örneğin, 24 Mayıs 1989 tarihinde sigortalı çalışmaya başlayan bir erkek 5525 prim günüyle 52 yaşında SSK'dan emekli olabilir. Bu kişi 1 gün askerlik borçlanması yaptığında asgari prim gününü 5450'ye, emeklilik yaşını da 51'e çeker. 540 günlük askerlik süresinin tamamını borçlanmasına gerek kalmaz.

Benzer şekilde, 1988 yılında staj sigortasından kısa vadeli sigorta primi bildirimi yapılmış olan ve 24 Mayıs 1992 tarihinde sigortalı çalışmaya başlayan bir kadın normalde 5600 günle 49 yaşında emekli olabilir. Prim günü eksiği bulunmuyor ise bu kadın sigortalı sadece 1 gün doğum borçlanması yaparak emeklilik yaşını 48'e çekebilir.

Bu nedenle ilk adım olarak kaç gün süre ile borçlanma ihtiyacı bulunduğu tespit edilmelidir.