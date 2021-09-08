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    • SGK
    • 08.09.2021 14:26
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    • 08.09.2021 14:40
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    O tarihe dikkat edin! Bu seçim milyonları erken emekli ediyor! SSK, Bağ-Kur'lu kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü...

    Anında emekli olabilirsiniz. 5510 Sayılı Yasa'yla bütün Sosyal Güvenlik Kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre farklılık gösteriyor. 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

    takvim.com.tr
    SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı! Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü: 1261 güne dikkat

    Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumların aniden fazlasında çalışanlar, son 3.5 sene yani bin 261 gün prim ödenen yerden emekl i oluyor. Seçim erken emekli ediyor ve maaşı artırıyor. Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz. Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce SGK'ya başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da sağlıyor. Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.

    TARİHE DİKKAT!

    Ancak son 3.5 yıl, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.

    NASIL HESAPLANIYOR?

    Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor. Prim şartı da düşüyor. 7 ve 3.5 yıl kavramları takvim yılını değil, prim ödenen gün sayılarını ifade ediyor.

    Yani emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yılın, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılması gerekiyor. Eşitlik halinde son kurum belirleyici oluyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanların ise tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, orası emekliliği belirliyor.

        HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALI?

        Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz. Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce SGK'ya başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

        MEMURLARA AVANTAJI VAR

        Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da sağlıyor. Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.

        SGK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

        Emeklilik hesaplaması yapmak isteyen milyonlarca sigortalı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun(SGK) ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını kullanıyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor. SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları, internette sadece birkaç tıkla, dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Türkiye' de kamu kurumlarının dijital dünyaya entegrasyonu çerçevesinde internette hizmete açtığı tüm online hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan e-Devlet Kapısı portalında ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları da kolayca yapılabiliyor.

        4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

        4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

        4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

        EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler SGK O tarihe dikkat edin! Bu seçim milyonları erken emekli ediyor! SSK, Bağ-Kur'lu kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü...
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