EYT bugün son dakika müjdesi gelmezse emeklilik yaşını düşürmenin yolları nedir? EYT son durum nedir, kimleri kapsıyor?

EYT ile alakalı son ilerlemeler takip ediliyor. Emekli olmak amacıyla prim borçlarını ödeyen fakat yaş sınırına takıldığı amacıyla emekli olamayan vatandaşlar gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı son dakika açıklaması yapılıp yapılmadığı hususu var. AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, EYT ile alakalı "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır." demişti. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son hal ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı?
EYT'DE SON DURUM NEDİR?
Prim gün zamanını doldurmuş ancak yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama devresine geçmesi ile eş güdümlü hükümetin hususyla alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.
Eğer olumlu bir ismim atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.
Emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu husus şu sıralar askıda kaldı.
EYT ÇIKMADAN EMEKLİLİK YAŞI NASIL DÜŞER, GERİ ÇEKİLİR?
EYT çıkmazsa emeklilik yaşını düşürmek isteyen kişilerin kullanabilecekleri 6 yöntem şu şekilde sıralanıyor;
Yıpranma Payı!
5 yıla kadar erken emeklilik imkanı sunan yıpranma payı ile 20 sene çalışan kişi 25 sene çalışmış sayılıyor ve 5 sene erken emeklilik müjdesi gelecek.
Malulen Emeklilik İçin 10 Yıllık Sigortalılık Süresi Yetiyor
Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.