EYT bugün son dakika müjdesi gelmezse emeklilik yaşını düşürmenin yolları nedir? EYT son durum nedir, kimleri kapsıyor?

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Prim gün zamanını doldurmuş ancak yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama devresine geçmesi ile eş güdümlü hükümetin hususyla alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.

Eğer olumlu bir ismim atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

Emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu husus şu sıralar askıda kaldı.