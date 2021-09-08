Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 08.09.2021 11:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2021 12:11
    ABONE OL

    EYT bugün son dakika müjdesi gelmezse emeklilik yaşını düşürmenin yolları nedir? EYT son durum nedir, kimleri kapsıyor?

    EYT bugün son dakika müjdesi merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla alakalı bir son dakika gelişmesi olup olmadığı araştırılıyor. Pirim zamanı dolmuş fakat emeklilik yaşına ulaşamamış vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile alakalı bir açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son hal ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı? Prim gün zamanını doldurmuş ancak yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama devresine geçmesi ile eş güdümlü hükümetin hususyla alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.

    takvim.com.tr
    EYT son dakika müjdesi gelmezse emeklilik yaşını düşürmenin 6 yolu!

    EYT ile alakalı son ilerlemeler takip ediliyor. Emekli olmak amacıyla prim borçlarını ödeyen fakat yaş sınırına takıldığı amacıyla emekli olamayan vatandaşlar gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı son dakika açıklaması yapılıp yapılmadığı hususu var. AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, EYT ile alakalı "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır." demişti. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son hal ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı?

    EYT'DE SON DURUM NEDİR?

    Prim gün zamanını doldurmuş ancak yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama devresine geçmesi ile eş güdümlü hükümetin hususyla alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.

    Eğer olumlu bir ismim atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

    Emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu husus şu sıralar askıda kaldı.

    EYT ÇIKMADAN EMEKLİLİK YAŞI NASIL DÜŞER, GERİ ÇEKİLİR?

    EYT çıkmazsa emeklilik yaşını düşürmek isteyen kişilerin kullanabilecekleri 6 yöntem şu şekilde sıralanıyor;

    Yıpranma Payı!

    5 yıla kadar erken emeklilik imkanı sunan yıpranma payı ile 20 sene çalışan kişi 25 sene çalışmış sayılıyor ve 5 sene erken emeklilik müjdesi gelecek.

    Malulen Emeklilik İçin 10 Yıllık Sigortalılık Süresi Yetiyor

    Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.

        Engelli Hakkı İle 16 Yılda Emeklilik Fırsatı

        Bir diğer seçenekte 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelli kişiler yüzde 50 ile 59 arasında çalışma gücü kaybı yaşayanlar için 16 yıllık sigortalılık süresi 3700 gün ile emekli olma fırsatı sunuluyor. Yüzde 40 ile 49 arasında olanlar ise 4100 prim gün sayısı ve 18 yıllık sigortalılık süresi ile emekli olacaklar.

        KADINLAR İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILACAK?

        - İster SSK'lı çalışanlar, ister Bağ-Kurlu olanlar, isterse de memur statüsünden çalışan tüm kadınlar doğum borçlanması imkanından yararlanabiliyor.

        - Doğum yapan kadının, doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor.

        - Sigortalı olunan dönemden önce yapılan doğumlar için borçlanma imkanı bulunmuyor.

        - Doğumdan önceki 8 haftalık süre ile çoğul gebelik halinde de 10 haftalık süre ve doğuma 3 hafta kalana kadar çalışılması durumunda ve doğum sonrası süre dahil toplam 2 yıllık süre borçlanılabiliyor.

        - Bir doğum için borçlanılacak süre 720 gün.

        - En fazla 3 doğum için borçlanma imkanından yararlanılıyor. Böylece ikişer yıllık sürelerle birlikte toplam borçlanma süresi 6 yıl oluyor.

        - 3 çocuk için borçlanma yapacak bir kişinin, toplam 2160 (720x3) güne kadar borçlanma imkanı bulunuyor.

        - Doğum yaptıktan sonra çalışanın adına yatan prim süreleri borçlanmada dikkate alınmıyor.

        - Doğum borçlanmasında bilinmesi gereken en önemli husus, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısına olan katkısıdır. Yoksa doğum borçlanması emeklilik yaşını erkene çekmez. Sadece emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını azaltır.

        - Örneğin, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihinde işe giren bir SSK'lı, 7000 gün prim ödemesi ve 58 yaşını doldurması gerekiyor. Bu çalışanın bir doğum yaptığında, 720 gün borçlanabiliyor. Bu da emeklilik için gerekli prim gün sayısını 720 gün aşağı çekiyor ve emeklilik için doldurulması gereken prim gün sayısı bu sayede 6280 gün oluyor.

        - Doğum borçlanması asgari ücrete göre belirleniyor ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artıyor. Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32'sinin 7,5 katıdır. Bugün için, en düşük tutar aylık 649,44 lira, günlük ise 21,65 liradır.

        - 2018 yılı için, 1 çocuk için yapılacak borçlanma karşılığında ödenecek tutar 15.566,64 (720 gün x 21,65 TL) liradır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin ’U’ logosu tepkisine Bakan’dan cevap
        Haberler SGK EYT bugün son dakika müjdesi gelmezse emeklilik yaşını düşürmenin yolları nedir? EYT son durum nedir, kimleri kapsıyor?
            SON DAKİKA