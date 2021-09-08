Duymayan bilmeyen kalmasın! 6 yıl erken emeklilik fırsat! 2.160 gün kazanıp şartlar tamamsa...

Erken emeklilik imkanlarından birisi de annelere tanındı. Sigortadan sonra 3 çocuk borçlanması yapan anneler 2.160 gün kazanıp şartlar tamamsa 6 sene erken emekli olabiliyor. İşte erken emekli olmak amacıyla şartlar. Prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar. Devlet, annelere erken emeklilik konusu ile ilgili da birtakım faydalar sağlıyor. Sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. Buna göre; 3 çocuk amacıyla doğum borçlanması yapan anneler çalışmadıkları doğum sonrasına dair bu süreler amacıyla 2 bin 160 gün, yani 6 sene prim kazanabiliyor. Böylece yaş şartını tamamlarsa 6 sene erken emekli olabiliyor.
Böylece anneler 6 yıl çalışıp prim ödemek yerine bunları topluca satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve yıl şartı tamamsa böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Ancak bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması. Böylece staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihini geri de çekebiliyor.
Bu sayede annenin yaş şartı da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 yıl geri çekebiliyor.
ÖRNEK HESAPLAMA
20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan bir kadın çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te çalışmaya başlamış olsun. Emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır.