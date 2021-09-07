Ve son dakika netleşti! Başvuran yararlanıyor! İşçi, memur, serbest meslek! Kadın ya da erkek emeklilik, indirim, para iadesi...

2021 yılında borçlanma yapanlar günlük 38.16 TL ile 286.20 TL arasında değişen tutarda prim ödeyecekler. En düşük kazanç üzerinden borçlanma yapanlar 540 günlük askerlik borçlanması için 2021 yılında 20.606.40 TL prim ödeyecek. 18 ay askerlik için en yüksek kazanç üzerinden borçlanma yapanlar ise 154.548 TL ödeme yapacaklar. Doğum borçlanması her çocuk için 2 yıla kadar olmak üzere 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar yapılabilmektedir. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanmasını en düşük kazançtan yapan bir kadın sigortalı 2021 yılında 27.475.20 TL ödeyecek.

VERGİ MATRAHINDAN İNDİRMEK MÜMKÜN



Askerlik veya doğum borçlanması yapanların büyük kısmı vergi avantajı olduğunu bilmiyorlar. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işçi ve memur statüsünde çalışanlar ile serbest meslek kazancı elde edenler, SGK'ya ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebilirler.



Askerlik ve doğum borçlanmasında nasıl bir vergi avantajı bulunduğunu ve bu avantajdan yararlanmak için neler yapmak gerektiğini adım adım anlatacağım.