Paranız çantada keklik! Erkek ve kadın için SGK prim iadesi parası nasıl alınır? Toplu ödemeyi alabilecekler belli oldu! Yaş sınırı...



SGK'YA YATIRILAN PRİM NASIL GERİ ALINABİLİR?

Benim sadece bin 444 prim günüm var, parasını alabilir miyim? Nereye başvurmam gerekir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) iki türlü prim iadesi alınıyor. Bunlardan ilki, aynı anda birden fazla işverenden ücret alanlar için asgari ücretin 7.5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primlerin iadesidir. İkincisi ise yaşı doldurduğu halde emekli olmak için yeterli prim günü bulunmayanlara yapılan toplu ödemedir.

Emeklilik için iki türlü prim günü hesabı yapılır. Örnek vermek gerekirse, ilk kez sigortalı çalışmaya 24 Mayıs 1985 ile 23 Kasım 1986 tarihlerinde başlayan 4/a'lı (SSK) bir erkek normalde 5 bin 300 prim günüyle 49 yaşında emekli olabiliyor. Prim günü 5 bin 300'ün altında olduğundan dolayı 49 yaşında emekli olamayanlara sosyal güvenlik sistemi 2. bir şans daha verir. Örnekteki kişi, 3 bin 600 prim günüyle 60 yaşında emekli olabiliyor. Fakat normalden daha düşük emekli aylığı bağlanıyor.