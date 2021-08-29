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    • SGK
    • 29.08.2021 15:49
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    • 29.08.2021 15:49
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    Emekliye 355 TL intibak zammı için son dakika haberi: Emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?

    Emekliye 355 TL intibak zammı için son dakika haberi: 2000 senesinden sonra emekli olan şahıslar amacıyla ise intibak konusu ile ilgili beklenti devam ediyor. Emekli intibak artışı olacak mı? 2000 ardından emekli intibak düzenlemesi olacak mı? Emekliler merak içinde bu soruların cevabını araştırıyor. Konuyla alakalı Türkiye Emekliler Derneği Başkanı'ndan konuyla alakalı mühim açıklamalarda bulundu. Çıkması halinde maaşlarda 355 TL'ye varan artışların yaşanacağı intibak düzenlemesine dair son gelişmeleri ve intibak düzenlemesinin nasıl çıkacağına dair detaylar yazımızda. Peki emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?

    takvim.com.tr
    İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler kaç TL intibak zammı alacak?

    Emekliye 355 TL intibak zammı için son dakika haberi: Emekli vatandaşlar İntibak Kanunu çalışmaları amacıyla resmi ilerleme bekliyorlar. 'İntibak kanunu 2021 son gidişat ne? İntibak nedir?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli doğrultusundan inceleniyor. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklemiş bulunduğu intibak düzenlemesi ile ilgili çalışmalar bütün sürati ile devam ediyor. Emekliye 355 TL zam yapılmasını sağlayacak olan intibak ayarı amacıyla son dakika ilerlemeleri de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından evvelce emekli olan şahıslar amacıyla intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL'ye kadar zamlanmıştı. Ardından bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar amacıyla de uygulanması talep edilmiş fakat reddedilmişti. Peki emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?

    EMEKLİLER DERNEĞİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 ardından emekli olanların intibaklarının yapılması amacıyla Hükümetimize çağrımızı tekrarlıyoruz. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sıhhat hakkını rizikoya etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

    2000 öncesi emekli olanlara tanınan intibak yasası için sonrasında emekli olanlarda talepte bulunuyor. İntibak isteği yaşama geçerse 355 TL zam yolu açılacak.

    İNTİBAK DÜZENLEMESİNİN FAYDALARI NELER?

    2000 ardından emekli olan vatandaşlar amacıyla intibak planlamasi yapılması durumunda:

    -Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.

    -Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sıhhat kesintisi yapılmayacak.

    -Ek ödeme seviyesi değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10'u seviyesinda para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde miktar %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.

    -2000 senesi ve ardındannda emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.

        2000 YILINDAN ÖNCE EMEKLİ OLANLARA İNTİBAK ZAMMI

        2000 senesindan sonra emekli olan vatandaşlar amacıyla ise intibak zammı halen yapılmadı.

        Uzun vakit yargıda yer alan ve vakitn mevzuya dair geçen senelerde nihai karar verildi. Yargının en üst kademesince alınan karar kapsamında intibak zam planlamasinin Meclis'te alınan karar kapsamında maaşlara yansıtılabileceği ifade edildi.

        Yargının intibak zammı amacıyla tek yetki kurumun TBMM bulunduğunu işaret etmesi intibak zammı amacıyla yargı yolunun sonuçlanmış bulunduğu manasına geldi.

        ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ

        Emekli maaşlarının bağlanma civarlarına dair değişik sistemler uygulanmakta. Burada 2000 senesindan evvelce sigorta primi olan fakat 2000 senesindan sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 senesindan sonra emekli olanlar kişilerin emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 evveli emekli olanlar ve 2008 ardından emekli olanlar.

        Tüm bu değişikliklerin ortadan kaldırılması amacıyla ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması bulunduğu öğrenildi. Bu çalışma ile emekli kişilerin maaşlarında planlamaler olacak ve değişiklikler giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik yaşama geçirilecek planlama ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

        EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI GELİRSE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN EN DÜŞÜK 50 EN YÜKSEK 355 TL ZAM GELECEK!

        Yapılacak olan meşru planlamanin ardındannda ilk intibak planlamasinde bulunduğu gibi en düşük 50 lira, en yüksek 355 lira zam gelecek.

        Düzenleme 2000 senesinden sonra emekli olan kişileri etkileyecek. Hatırlanacağı üzere emeklilere oluşturulan ilk intibak planlamasi ile 2000 senesinden evvelce emekli olan bireylerin maaşlarında tedavi ve eşitlik sağlanmıştı.

            İNTİBAK NEDİR?

            Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün adedi aynı olmasına karşın değişik aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak suretiyle düzenlenecek.
            Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki yasa hükümlerinin temel alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün adedi aynı olmasına karşın, değişik tarihlerde emekli olunması durumunda emekli aylıkları eşit olmuyor.

            Bu durumun düzeltilmesi amacıyla güncelleme kat adedi ve aylık bağlama miktarlarında eşitliği sağlayacak planlamaler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.
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            Haberler SGK Emekliye 355 TL intibak zammı için son dakika haberi: Emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?
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