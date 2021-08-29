Emekliye 355 TL intibak zammı için son dakika haberi: Emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Emekli maaşlarının bağlanma civarlarına dair değişik sistemler uygulanmakta. Burada 2000 senesindan evvelce sigorta primi olan fakat 2000 senesindan sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 senesindan sonra emekli olanlar kişilerin emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 evveli emekli olanlar ve 2008 ardından emekli olanlar.

Tüm bu değişikliklerin ortadan kaldırılması amacıyla ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması bulunduğu öğrenildi. Bu çalışma ile emekli kişilerin maaşlarında planlamaler olacak ve değişiklikler giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik yaşama geçirilecek planlama ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.