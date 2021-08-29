Emekliye 355 TL intibak zammı için son dakika haberi: Emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?

Emekliye 355 TL intibak zammı için son dakika haberi: Emekli vatandaşlar İntibak Kanunu çalışmaları amacıyla resmi ilerleme bekliyorlar. 'İntibak kanunu 2021 son gidişat ne? İntibak nedir?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli doğrultusundan inceleniyor. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklemiş bulunduğu intibak düzenlemesi ile ilgili çalışmalar bütün sürati ile devam ediyor. Emekliye 355 TL zam yapılmasını sağlayacak olan intibak ayarı amacıyla son dakika ilerlemeleri de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından evvelce emekli olan şahıslar amacıyla intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL'ye kadar zamlanmıştı. Ardından bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar amacıyla de uygulanması talep edilmiş fakat reddedilmişti. Peki emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi?
EMEKLİLER DERNEĞİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 ardından emekli olanların intibaklarının yapılması amacıyla Hükümetimize çağrımızı tekrarlıyoruz. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sıhhat hakkını rizikoya etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
2000 öncesi emekli olanlara tanınan intibak yasası için sonrasında emekli olanlarda talepte bulunuyor. İntibak isteği yaşama geçerse 355 TL zam yolu açılacak.
İNTİBAK DÜZENLEMESİNİN FAYDALARI NELER?
2000 ardından emekli olan vatandaşlar amacıyla intibak planlamasi yapılması durumunda:
-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sıhhat kesintisi yapılmayacak.
-Ek ödeme seviyesi değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10'u seviyesinda para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde miktar %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.
-2000 senesi ve ardındannda emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.