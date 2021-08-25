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    • SGK
    • 25.08.2021 15:58
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    • 25.08.2021 15:58
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    917 TL veriliyor! SSK-SGK'dan anında tek seferlik olarak hesabınıza yatıyor! En fazla unutulan ödemeler arasında!

    917 TL müjdesi artık netleşti! Çalışanlar ve SGK primi ödemiş olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan sağlanan çok sayda yardım ödemesini anında alabilirler. Bu anlamda çalışanların hastalanması vaziyetinde, doğum yapması vaziyetinde, yaşlılık ya da çalışamayacak vaziyette olması, emekli olamayacak vaziyetinde olması birtakım yardımların alınması hakkını doğurur. Bu anlamda baktığımız zaman, SGK doğrultusundan cenaze ödeneği ön plana çıkıyor. SGK doğrultusundan ödenen cenaze yardımı parası, sigortalı olarak çalışmış yada çalışmaya devam eden bireylerin vefat etmeleri halinde ödenir.

    takvim.com.tr
    917 TL veriliyor! En fazla unutulan ödemeler arasında!

    SGK, dar gelirli kişilerin, ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden insanların yakınlarına cenaze desteği veriliyor. 917 TL'lik cenaze desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Başvuruda bulunmak ve ödenek alabilmek amacıyla başvuruların 5 sene içersinde yapılması gerekiyor. 5 sene içersinde ölüm tarihinin ifade edildiği dilekçeyi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da SGK Merkezi'ne direkt olarak yapılabilmektedir.


    2021 CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR?

    Cenaze yardımı miktarı her sene asgari ücret baz alınarak hesaplanıyor ve güncelleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafaından belirtiler Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) civarlarına göre 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak açıklanmıştı. 2021 senesinde ise cenaze ödeneği miktarı 917 TL'ye yükseltildi.

    CENAZE YARDIMI NEDİR?

    Cenaze ödeneği temel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tespit edilen şartlara ideal olan bireylerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder.

    Cenaze yardımı ödemesi SGK içeriğinde çalışma hayatını devam ettiren ya da emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 senelik vakitı tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içersinde vefat eden kişilerin defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında belirlemiştir. Buna göre;

    İş kazası ya da meslek hastalığı neticesinde vefat eden,

    Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malülen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,

    Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi durumunda hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.

        CENAZE YARDIMI İÇİN KİM BAŞVURU YAPABİLİR?

        SGK doğrultusundan oluşturulan cenaze yardımı amacıyla vefat eden bireyin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi amacıyla masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırayla şöyledir:

        Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi saseneır.

        Eşi yoksa ölen bireyin nüfusuna kayıtlı çocukları müracaat yapabilir.

        Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir.

        O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır.

        Birinci dereceden yakını bulunmayan şahıslar amacıyla masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir.

        Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden bireyin amcası, dayısı, halası gibi diğer bir yakını müracaat yaparsa geçerli olmuyor.

        KİMLER İÇİN CENAZE YARDIMI ALMAK MÜMKÜNDÜR?

        Sigortalı bir kişi, iş kazası ya da meslek hastalığı neticesi vefat ettiğinde,

        Malullük, yaşlılık ya da devamlı iş göremezlik raporu olan bireylerin vefatı gerçekleştiğinde,

        Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı şahıslar öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği amacıyla müracaatlabilir. Eğer 360 gün yaşlılık ya da ölüm sigortası primi bildirilmiş ise bireyin öldüğü vakit sigortalı olup olmadığına bakılmaz.

        ALINMASI UNUTULAN DİĞER YARDIMLAR İSE;

        Prim Ödeyip Emekli Olamayanlar

        SGK'ya senelerce prim ödeyip emekli olamayanlar lüzumlu koşulların sağlanması durumunda ödemiş oldukları primleri geri iade alabilirler. Bayanlarda 20 sene erkeklerde 25 sene şartının bulunduğu toplu para ödemelerinde ilaveten yaş ve gün şartının sağlanması prim şartının eksik olması durumunda toplu para ödenir.

        Hasta Olanlar

        SGK çalışmaya devam eder iken hasta olanlara iş görememezlik diğer adıyla rapor parası sağlar. SGK'nın bireylerin maaşlarına göre yapmış bulunduğu ödemelerde sıhhat kurulundan rapor alınması gerekir. Hastalığın ilk günü dışında kalan diğer bütün günler amacıyla günlük rapor ödemesi alınabilir.

            Dul maaşı ve yetim aylığı

            SGK gene çalışanların belli bir tutarda prim ödemiş olmaları durumunda ve emeklilerin vefatında yakınlarına maaş bağlar. Geride kalanlara bağlanan maaşlar otomatik bağlanmaz. Kişilerin SGK İl Müdürlüğüne müracaatte bulunmaları gerekiyor. Dul maaşı eşe ödenirken yetim aylığı bekar ve evlenmemiş kız çocuklarına ödenir. Erkek çocukları ise öğrenim görüyor olmaları durumunda 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler.

            Çeyiz Parası Ödemesi

            Çeyiz parası ödemesi de SGK desteklerinden birisidir. Çeyiz parası ödemesi yetim maaşı alan bir genç kızın evlenmeye karar vermesi durumunda ödenir. Evleneceği amacıyla yetim maaşı kesilecek olan genç kıza SGK çeyiz parası öder. Ödemeler alınmakta olan yetim maaşını 24 katı kadar toplu ve peşin ödenir. Çeyiz maaşı amacıyla SGK'ya müracaat yapılması şart.
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            Haberler SGK 917 TL veriliyor! SSK-SGK'dan anında tek seferlik olarak hesabınıza yatıyor! En fazla unutulan ödemeler arasında!
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