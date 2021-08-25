917 TL veriliyor! SSK-SGK'dan anında tek seferlik olarak hesabınıza yatıyor! En fazla unutulan ödemeler arasında!

CENAZE YARDIMI NEDİR?

Cenaze ödeneği temel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tespit edilen şartlara ideal olan bireylerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder.

Cenaze yardımı ödemesi SGK içeriğinde çalışma hayatını devam ettiren ya da emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 senelik vakitı tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içersinde vefat eden kişilerin defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında belirlemiştir. Buna göre;

İş kazası ya da meslek hastalığı neticesinde vefat eden,

Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malülen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,

Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi durumunda hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.