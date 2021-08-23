SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerine intibak yasası son dakika geldi mi? İntibak zammıyla 425 TL'ye varan artış müjdesi!



Eylül ayında yapılacak olan zam miktarı ne kadardır?

Emekliler için olan intibak düzenlemesinin talep edilen görüşmesi önümüzdeki ay hızla TBMM gündemine girmesi bekleniyor. Görüşmelerden sonra kabul edilmesi ve yasalaşması Resmi Gazete 'de yayımlanması halinde emekli maaşlarına beklenen artış miktarı ise tam 425 TL'ye kadar ulaşılması bekleniyor!

Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve Memur emeklisi söz konusu olan bu intibak zammından yararlanması halin de aylıklarında 425 TL'ye varan artış görebilecekler. Bu artış ise emekliler için oldukça merak edilen ve görüşlerin kabul edilip edilmeyeceğini merakla bekleten bir duyuru olmuştur.