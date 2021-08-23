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    • SGK
    • 23.08.2021 12:34
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    • 23.08.2021 12:34
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    SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerine intibak yasası son dakika geldi mi? İntibak zammıyla 425 TL'ye varan artış müjdesi!

    SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerine bir zam haberi daha geldi bu sefer Eylül ayında yapılacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarına gelen bu zam haberi ile eş güdümlü bekleme aşamasında. Eylül ayı itibari ile tekrar maaşlar değişecek ve artacaktır! SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri, zamlı olarak aldıkları Ağustos ayı maaşlarına ek olarak bir müjde de Eylül ayı amacıyla aldılar. Bu düzenlemeler de 2000 senesi evveli emekli olan vatandaşlar ile 2000 senesi ardından emekli olanlar arasındaki oluşmuş olan maaş farkının giderilmesi ve maaşların birbirine yakın duruma getirilmesi beklenmektedir. Bu sene intibak düzenlemesinin bir şekilde yapılması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerine intibak yasası son dakika geldi mi?

    SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin uzun süredir beklediği İntibak yasasında son durum nedir? Eylül ayında İntibak yasası gelecek mi ? Yeni gelişmeler nelerdir? İntibak talebi Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış fakat neticeye varılmamıştı. Memur emeklileri, bu yaz içerisinde yapılacak toplu sözleşmeye yine Memur Sen'in bu talebi taşıyacağını düşünüyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün bizzat kendisi tarafından bayadır sürmekte olan intibak düzenlemesiyle ilgili taleplerinin olduğunu dile getirmiştir. 2000 öncesi ve ya sonrası emekli aylıklarında ortalama 300 TL'lik farkın olduğu bilinmektedir.Bu farkın yapılacak intibak düzenlemesi ile bir an evvel kapanması ve eşitliğin sağlanması istenilmektedir.


    Tekrar masada

    Talebin hayata geçirilmesi durumunda, aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle halledilecek. Düşük maaş alanlara aradaki fark kadar ek ödeme yapılacak. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine de ümit olacak. Bu halde onlara da intibak için yasa çıkarılması konuşulacak.


    Eylül ayında yapılacak olan zam miktarı ne kadardır?

    Emekliler için olan intibak düzenlemesinin talep edilen görüşmesi önümüzdeki ay hızla TBMM gündemine girmesi bekleniyor. Görüşmelerden sonra kabul edilmesi ve yasalaşması Resmi Gazete 'de yayımlanması halinde emekli maaşlarına beklenen artış miktarı ise tam 425 TL'ye kadar ulaşılması bekleniyor!

    Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve Memur emeklisi söz konusu olan bu intibak zammından yararlanması halin de aylıklarında 425 TL'ye varan artış görebilecekler. Bu artış ise emekliler için oldukça merak edilen ve görüşlerin kabul edilip edilmeyeceğini merakla bekleten bir duyuru olmuştur.


        İntibak düzenlenmesi ne zaman çıkacak?

        Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün bizzat kendisi tarafından bayadır sürmekte olan intibak düzenlemesiyle ilgili taleplerinin olduğunu dile getirmiştir. 2000 öncesi ve ya sonrası emekli aylıklarında ortalama 300 TL'lik farkın olduğu bilinmektedir.Bu farkın yapılacak intibak düzenlemesi ile bir an evvel kapanması ve eşitliğin sağlanması istenilmektedir.

        Başkan Ergün, istenilen talebi bizzat kendisi mektupla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu özellikle ifade etmiştir.İntibak kararı için gözler yeni yasama yılının açılması itibari ile yine TBMM'ye çevrilecektir. Yeni yasama yılın da ise faaliyetlerine başlanması v Meclis'in ana gündem konularından birinin istenilmek de olan bu emekli intibak düzenlemesinin olması beklenmektedir.
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        Haberler SGK SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerine intibak yasası son dakika geldi mi? İntibak zammıyla 425 TL'ye varan artış müjdesi!
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