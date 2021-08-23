SGK (SSK) tamamını hemen hesabınıza yatırıyor! Hastalanan, kaza geçiren, çalışamayan çalışanlara maaşa göre ödeme

Çalışma yaşamı içersinde çalışanlar yönünden çok sayıda risk var. Genellikle birtakım sektörler çok daha çok risk barındırıyor. Çalışma yaşamında yer alan vatandaşlar sıhhat problemleri nedeniyle çalışamayacak hale gelirlerse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, çalışamadıkları günler amacıyla ödeme alırlar. Bu ödemeler maaş tutarına göre belirlenirken bu ödemeler amacıyla ise sağlanması gereken müracaat şartları var. İş görememezlik parası olarak tanınan bu ödemeler yazılı müracaat ardından veriliyor.
Trafik kazaları
SGK'nın iş kazası tanımı, sigortalının görevli olarak işyeri dışında diğer bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geride bıraktığımız günlerde geçirdiği kazayı da kapsar. Bununla eş güdümlü, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş esnasında yaşanan kazalar da iş kazasıdır. Mesela, işveren sigortalıya vasıta tahsis etmişse, sigortalının bu vasıtayla işe gidiş geliş esnasında yaptığı trafik kazası iş kazası sayılıyor. Buna karşılık, sigortalı kendi arabasıyla işe gelip gidiyorsa bu gidiş geliş esnasında yaşanan kaza iş kazası olarak değerlendirilmez. Bu bağlamda bu kaza yüzünden SGK sigortalıya ya da geride kalan hak sahiplerine yardımda bulunmaz.
İş kazaları
SGK, iş kazasını sigortalının işyerinde varbulunduğu sırada, işveren doğrultusundan yürütülmekte olan iş nedeniyle görevli olarak işyeri dışında diğer bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geride bıraktığımız günlerde, bebeklerini emziren bayan sigortalının çocuğuna süt vermek amacıyla ayrılan günlerde ya da işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi esnasında ortaya gelen ve sigortalıyı anında ya da sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren hadise olarak tanımlıyor. Mesela işyerinin avlusunda yürürken düşüp başını vuran işçinin bu hadisea bağlı olarak sonradan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmesi de iş kazası neticesi ölüm olarak belli ediliyor.