Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 23.08.2021 13:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2021 13:33
    ABONE OL

    SGK (SSK) tamamını hemen hesabınıza yatırıyor! Hastalanan, kaza geçiren, çalışamayan çalışanlara maaşa göre ödeme

    Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tamamını ödüyor. Çalışma yaşamı amacıylade yer alan ve Sosyal Emniyet Kurumu'na prim ödemesi yapan vatandaşlar değişik mali ve sosyal haklara sahip oluyorlar. Bu alanda SGK doğrultusundan sağlanan bu haklardan bir tanesi de sıhhat problemlerinin oluştuğu dönemlerde sağlanan rapor parası ödemesi. Vatandaşlara ödenen ve rapor parası olarak tanınan iş görememezlik ödeneği çalışanın sıhhat problemleri nedeniyle çalışamaması halinde ödenir. Bununla beraber, bu yardımların sağlanması amacıyla ilk önce SGK'nın söz hususu hadiyi iş kazası olarak tanıması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    SGK SSK tamamını hemen hesabınıza yatırıyor!

    Çalışma yaşamı içersinde çalışanlar yönünden çok sayıda risk var. Genellikle birtakım sektörler çok daha çok risk barındırıyor. Çalışma yaşamında yer alan vatandaşlar sıhhat problemleri nedeniyle çalışamayacak hale gelirlerse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, çalışamadıkları günler amacıyla ödeme alırlar. Bu ödemeler maaş tutarına göre belirlenirken bu ödemeler amacıyla ise sağlanması gereken müracaat şartları var. İş görememezlik parası olarak tanınan bu ödemeler yazılı müracaat ardından veriliyor.

    Trafik kazaları

    SGK'nın iş kazası tanımı, sigortalının görevli olarak işyeri dışında diğer bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geride bıraktığımız günlerde geçirdiği kazayı da kapsar. Bununla eş güdümlü, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş esnasında yaşanan kazalar da iş kazasıdır. Mesela, işveren sigortalıya vasıta tahsis etmişse, sigortalının bu vasıtayla işe gidiş geliş esnasında yaptığı trafik kazası iş kazası sayılıyor. Buna karşılık, sigortalı kendi arabasıyla işe gelip gidiyorsa bu gidiş geliş esnasında yaşanan kaza iş kazası olarak değerlendirilmez. Bu bağlamda bu kaza yüzünden SGK sigortalıya ya da geride kalan hak sahiplerine yardımda bulunmaz.

    İş kazaları

    SGK, iş kazasını sigortalının işyerinde varbulunduğu sırada, işveren doğrultusundan yürütülmekte olan iş nedeniyle görevli olarak işyeri dışında diğer bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geride bıraktığımız günlerde, bebeklerini emziren bayan sigortalının çocuğuna süt vermek amacıyla ayrılan günlerde ya da işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi esnasında ortaya gelen ve sigortalıyı anında ya da sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren hadise olarak tanımlıyor. Mesela işyerinin avlusunda yürürken düşüp başını vuran işçinin bu hadisea bağlı olarak sonradan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmesi de iş kazası neticesi ölüm olarak belli ediliyor.

        İşyeri dışında...

        İşveren şayet işçisini işi dışında bir görevle bir yere göndermişse, bu vakitde yaşanan kaza da iş kazasıdır. Mesela, işveren sigortalıyı su faturasını ödemesi amacıyla bankaya göndermiş ve bu sırada sigortalıya araba çarpmışsa, söz hususu hal da iş kazası olarak dşayetlendirilir.

        İş kazası olmayan bir hadise iş kazası olarak bildirilirse...

        SGK'ya bildirilen bir vakanın iş kazası sayılıp sayılmayacağının belirlenmesi amacıyla gerektiğinde SGK'nın kontrol ve kontrol ile yetkilendirilen memurları doğrultusundan ya da iş müfettişleri aracılığı ile tahkîkat yapılabilir. Bu tahkîkat neticesinda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve vakanın iş kazası olmadığı belirleme edilirse, SGK doğrultusundan bu hadise amacıyla yersiz olarak yapılmış ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı açıklamada bulunanlardan, meşru faizi ile eş güdümlü geri istenir ve bu şahıslara idari yaptırım uygulanır.

        İş kazası ardındannda sağlanan yardımlar

        SGK iş kazası yaşamış sigortalıya kaza ardındanndaki hale göre detaylı yardımlar yapıyor. İlk olarak, iş kazası ardından hastaneye gidip rapor alan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Mesela, işyerinde işini yaptığı sırada kayıp düşen ve ayağı kırılan sigortalı hastaneden 15 günlük rapor alırsa, SGK 15 gün amacıyla sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödüyor.

        SGK hastalık sigortası kapsamında istirahat raporu alan sigortalılara üçüncü günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği öder. Fakat iş kazası halinda hal farklıdır. İş kazası neticesi istirahat raporu alan sigortalıya raporun ilk gününden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Bununla eş güdümlü, sigortalının geçirdiği iş kazası ardından meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybettiğini sıhhat kurulu raporu ile belgelemesi halinda, sigortalı SGK'dan devamlı iş göremezlik geliri alabiliyor.

        Çeyiz ve cenaze ödeneği

        Geçirdiği iş kazası nedeniyle sigortalı şayet hayatını kaybederse, geride kalan hak sahiplerine ölüm geliri bağlanıyor. Babasını ya da annesini iş kazası nedeniyle kaybeden ve ölüm geliri almakta olan kız çocuğunun evlenmesi halinda ölüm geliri kesiliyor. Fakat SGK resmi nikahla evlenen kız çocuğuna ölüm gelirinin iki senelik tutarını peşinen evlenme ödeneği olarak ödüyor. Kız çocuğunun iki senelik vakitden evvelce boşanması halinda, iki senelik zamanın dolmasıyla söz hususu şahıs ölüm geliri almaya gene hak kazanıyor.

        Ayrıca, iş kazası neticesi ölüm halinda SGK cenazeyi kaldıran şahıslara cenaze ödeneği de ödüyor. Cenaze ödeneği sigortalının sırayla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa anne ve babasına, o da yoksa kardeşlerine veriliyor. Cenazenin bu şahıslar dışında gerçek ya da tüzel şahıslar doğrultusundan kaldırıldığının belgelenmesi halinda ise masraflar gerçek ya da tüzel şahıslara ödeniyor.

        Ölüm aylığı amacıyla prim günü koşulu yok

        SGK, ölüm sigortası kapsamında geride kalan hak sahiplerine aylık bağlamak amacıyla ölen sigortalının belirli bir vakit prim ödemiş olması koşulunu arıyor. Fakat iş kazası ardından ölümlerde, geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi amacıyla ölen sigortalının bir gün bile sigortasının olması yeterli. Ayrıca, sigortalının işe girişi yapılmamış olsa bile geçirilen kaza ardındannda SGK hali sorgulayarak sigortalının o işyerinde çalıştığını belirleme ederse, geride kalanlara gene ölüm geliri bağlanıyor. Diğer taraftan, iş kazası nedeniyle ölen bireyin ölüm sigortasından da aylığa hak kazanmış olması halinda, iş kazası sigorta kolundan ölüm geliri, ölüm sigortasından ise ölüm aylığı eş güdümlü bağlanır.

            Rahatsızlanana rapor parası

            ■ İşçi, hastalığa yakalanırsa rapor alabilir mi?

            İşçinin Coronavirüs nedeniyle hasta olması halinda, çalışanın SGK ve anlaşmalı sıhhat kuruluşlarında muayenesi ardındannda tedavi vakitcinin başlatılması söz hususu olacaktır.

            Çalışan sıhhat sorunu nedeniyle istirahatli sayılacak bulunduğundan, istirahati boyunca SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alacak olup, işe devamı gerekmediği gibi, rastgele bir çalışanın sıhhat sebepleri nedeniyle tabi bulunduğu işlem işleyecektir.

            ■ Ben bir işyerinde çalışmaya başladığım durumda sigortamı anında göstermediler ve bir hayli bir vakit sigortasız çalıştım. Tabii ihtiyaçtan kaynaklı ses çıkartmadım. Aradan 9 ay atlattıktan sonra sigortam başlatıldı.

            Şimdi ben işten ayrılsam o sigortasız geride bıraktığımız günlerin tazminatını da alabilir miyim? Halen aynı işyerinde çalışmaktayım. 5...259217 Nolu SMS

            Öncelikle belirtmeliyim ki işyerinde halen çalışırken tazminat almanız olası değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinda kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

            Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış bulunduğunuz vakitler öneme alınır. Sizin de sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa, bu tarihten ileri vakitlerin tazminatını alabilirsiniz. Fakat iş mahkemesine hizmet belirleme davası açıp kazanmanız halinda işe girişiniz geriye çekilir ve hem sigortasız çalışmış bulunduğunuz zamanın sigorta vakitlerini hem de de tazminat zamanını kazanmış olursunuz. Aksi durumda yani dava açmadan sigortasız geride bıraktığımız vakitlerin tazminatını alamazsınız.

            ■ İşyerinde faaliyetin belirli bir vakit durdurulması ve ardındannda telafisi olası müdür?

            İşyerinin mecburi nedenlerle, faaliyetin geçici olarak durdurulması ya da tamamiyle tatil edilmesi sebebiyle çalışılmayan vakitler telafi edilmek üzere, 4 ay telafi çalışması gerçekleştirilebilir.

            SGK'dan rapor parası ödemesi, sağlanması gereken koşullar

            Sosyal Emniyet Kurumu doğrultusundan vatandaşlara ödenen ve rapor parası olarak tanınan iş görememezlik ödeneği çalışanın sıhhat problemleri nedeniyle çalışamaması halinda ödenir.

            Sigortalı olarak çalışan kişilerin rastgele bir şekilde hastalanması, iş ya da meslek kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması halinda dinlenmeleri gerekiyor. Bu devrede çalışmayacak durumda olan vatandaşların ödemeleri ise SGK doğrultusundan yapılır. Sosyal Emniyet Kurumu iş görememezlik ödemesini çalışanın ekonomik açıdan vuruş almaması adına sağlar.

            SGK'dan rapor parası almak amacıyla ise sağlanması gereken koşullar bulunuyor. Bu ödemeler her hastalanan vatandaşa ödenmiyor. İş görememezlik parası amacıyla kişilerin alakalı hastanelerden rapor alması gerekiyor. Bu devre amacıyla rapor alan vatandaşlara işyeri doğrultusundan ödeme yapılmaz, bu proses amacıyla ödemeler SGK doğrultusundan sağlanır.

            Ödemeler ise sıhhat raporıun işyeri aracılığı ile SGK ulaştırılmasının ardındannda başlar, bu bildirimin ardındannda SGK doğrultusundan, çalışanların ödemeleri en geç 15 gün amacıylade PTT ye gönderilmektedir. Eğer SGK sisteminde tanımlı banka hesaplarınız varsa ödemeniz sistemde tanımlı banka hesaplarınıza gönderilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Galatasaray - Hatayspor maçında 11’ler belli oldu
            Haberler SGK SGK (SSK) tamamını hemen hesabınıza yatırıyor! Hastalanan, kaza geçiren, çalışamayan çalışanlara maaşa göre ödeme
                SON DAKİKA