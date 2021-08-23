SGK (SSK) tamamını hemen hesabınıza yatırıyor! Hastalanan, kaza geçiren, çalışamayan çalışanlara maaşa göre ödeme

İşyeri dışında...

İşveren şayet işçisini işi dışında bir görevle bir yere göndermişse, bu vakitde yaşanan kaza da iş kazasıdır. Mesela, işveren sigortalıyı su faturasını ödemesi amacıyla bankaya göndermiş ve bu sırada sigortalıya araba çarpmışsa, söz hususu hal da iş kazası olarak dşayetlendirilir.

İş kazası olmayan bir hadise iş kazası olarak bildirilirse...

SGK'ya bildirilen bir vakanın iş kazası sayılıp sayılmayacağının belirlenmesi amacıyla gerektiğinde SGK'nın kontrol ve kontrol ile yetkilendirilen memurları doğrultusundan ya da iş müfettişleri aracılığı ile tahkîkat yapılabilir. Bu tahkîkat neticesinda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve vakanın iş kazası olmadığı belirleme edilirse, SGK doğrultusundan bu hadise amacıyla yersiz olarak yapılmış ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı açıklamada bulunanlardan, meşru faizi ile eş güdümlü geri istenir ve bu şahıslara idari yaptırım uygulanır.