İkinci şans! Kolay emeklilik geldi! Toplu parayı yatır anında emekli ol! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur? İşte detaylar

SGK'ya bağlı olarak çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerinde belirli şartları sağlamaları durumunda erken emekli olmaları gündeme gelmeye başladı. Ülkemizde bunun yolu da belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı senesini doldurmak isteniyor. İsteğe bağlı sigortadan emekli olma şartları SSK üzerinden emekli olma şartları ile aynı olmaktadır. Buna göre Bağ-Kur'lu olan bireylerin de lüzumlu şartları sağlamış olması gerekmektedir. Öte yandan şartlara uygunluk gösterilmesi durumunda 3600 gün üzerinden de emekli olabilme talihi meydana çıkmıştır. Buna göre 08.09.1999 tarihinden evvelce sigorta girişi olan şahıslar 3600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasından sonra da diledikleri vakit emekli olma hakkı bulunmaktadır.
TOPLU PARA ÖDEYEREK EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
Vatandaşların pek çoğu toplu para ödeyerek emekli olma şansı ararken devlet böyle bir imkân tanıyor. Toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olabilmek mümkün. Toplu para ödeyerek emekli olabilmenin birinci şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ikamet etmektedir.
İkinci şart ise sigortalı şekilde çalışmamak. Sigortalı olarak çalışılıyorsa 30 günden az ya da tam gün çalışmamak gerekiyor. Üçüncü şart başvuruda bulunanlar 18 yaşını doldurmalı. Son şart ise emekli olmamak.
TOPLU PARA ÖDEYİP EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Tekrar sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi ile başvurmaları yeterli.
TOPLU PARA ÖDEYENLER ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRLER?
İsteğe bağlı sigortalılar, toplu para ödeyerek 4B'li çalışanlarla aynı koşulda emekli olmaktadır. Emekliliğin ne zaman gerçekleştiği ilk sigorta girişine bağlı olarak değişmektedir. 30 Nisan 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta yaptıran kadınlar ve erkekler 9000 prim gününü tamamladıkları tarihteki emeklilik yaşına tabi olurlar. Daha önce hiç çalışması olmayıp ilk defa bu yıl isteğe bağlı sigorta yaptıranlar 9000 prim günüyle kadın ise 64, erkek ise 65 yaşında emekli olabilir.
İsteğe bağlı sigorta ile 5400 prim günüyle de emekli olmak mümkün. Bu durumda daha az emekli aylığı bağlanır. Bu yıl ilk defa isteğe bağlı sigorta primi yaptıran kadın ve erkekler 5400 prim günüyle 65 yaşında emekli olabilirler.