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    • SGK
    • 23.08.2021 13:37
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    • 23.08.2021 13:37
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    İkinci şans! Kolay emeklilik geldi! Toplu parayı yatır anında emekli ol! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur? İşte detaylar

    Yasalarımız evvelki senelerde çalışılmayan dönemler amacıyla geriye dönük ödeme olanağı tanımıyor. İsteğe bağlı SSK ödemeleri ile emekli olma şartları bilhassa ev hanımları ya da bağımsız olarak çalışan bireylerin emekli olmasını gerçekleştiren bir sistemdir. Pek çok çalışanın en büyük hayali erken yaşta emekli olmak olarak ifade ediliyor. Pek çok çalışan doğrultusundan erken emeklilik şartlarının araştırılmasının sonrasında erken emekliliğin püf noktaları karşımıza çıkıyor. Yaşını doldurmuş fakat prim günü yönünden eksiği olan vatandaşlar amacıyla eksik primlerini borçlandıkları takdirde emekli olma imkanları bulunuyor. Bu konudan muzdarip olan pek çok Bağkur ve SSK’lının bulunduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    Toplu parayı yatır anında emekli ol! Kolay emeklilik geldi!

    SGK'ya bağlı olarak çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerinde belirli şartları sağlamaları durumunda erken emekli olmaları gündeme gelmeye başladı. Ülkemizde bunun yolu da belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı senesini doldurmak isteniyor. İsteğe bağlı sigortadan emekli olma şartları SSK üzerinden emekli olma şartları ile aynı olmaktadır. Buna göre Bağ-Kur'lu olan bireylerin de lüzumlu şartları sağlamış olması gerekmektedir. Öte yandan şartlara uygunluk gösterilmesi durumunda 3600 gün üzerinden de emekli olabilme talihi meydana çıkmıştır. Buna göre 08.09.1999 tarihinden evvelce sigorta girişi olan şahıslar 3600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasından sonra da diledikleri vakit emekli olma hakkı bulunmaktadır.


    TOPLU PARA ÖDEYEREK EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

    Vatandaşların pek çoğu toplu para ödeyerek emekli olma şansı ararken devlet böyle bir imkân tanıyor. Toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olabilmek mümkün. Toplu para ödeyerek emekli olabilmenin birinci şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ikamet etmektedir.

    İkinci şart ise sigortalı şekilde çalışmamak. Sigortalı olarak çalışılıyorsa 30 günden az ya da tam gün çalışmamak gerekiyor. Üçüncü şart başvuruda bulunanlar 18 yaşını doldurmalı. Son şart ise emekli olmamak.

    TOPLU PARA ÖDEYİP EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

    Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Tekrar sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi ile başvurmaları yeterli.

    TOPLU PARA ÖDEYENLER ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRLER?

    İsteğe bağlı sigortalılar, toplu para ödeyerek 4B'li çalışanlarla aynı koşulda emekli olmaktadır. Emekliliğin ne zaman gerçekleştiği ilk sigorta girişine bağlı olarak değişmektedir. 30 Nisan 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta yaptıran kadınlar ve erkekler 9000 prim gününü tamamladıkları tarihteki emeklilik yaşına tabi olurlar. Daha önce hiç çalışması olmayıp ilk defa bu yıl isteğe bağlı sigorta yaptıranlar 9000 prim günüyle kadın ise 64, erkek ise 65 yaşında emekli olabilir.

    İsteğe bağlı sigorta ile 5400 prim günüyle de emekli olmak mümkün. Bu durumda daha az emekli aylığı bağlanır. Bu yıl ilk defa isteğe bağlı sigorta primi yaptıran kadın ve erkekler 5400 prim günüyle 65 yaşında emekli olabilirler.

        YASADA SIRALANIYOR

        Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir.

        1) Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri toplu ödeme ile satın alabiliyor.

        2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.

        3) Emekli sandığına tabi çalışanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri borçlanılabiliyor.

        4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim
        süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

        5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor. Normal staj ve çıraklık süreleri ise borçlanılamıyor.

        6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

        7) Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.

        8) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.

        9) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunuyor.

        10) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanmaları mümkün.
        Böylece part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.

        11) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, sigortalının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanma hakları bulunmaktadır.

        12) Yurtdışında çalışanlar bu süreleri, yurtdışında bulunan kadınlar ise 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyor.
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        Haberler SGK İkinci şans! Kolay emeklilik geldi! Toplu parayı yatır anında emekli ol! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur? İşte detaylar
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