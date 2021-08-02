Ve sonunda belli oldu! Emekliye fırsat ayağına geldi! Bankalar promosyon yarışına girdi: 2550 TL’ye varan ek ödeme…

Bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyonlarda yeni tutarlar belli oldu. Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? İşte banka banka promosyon listesi… Peki hangi bankada emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapılıyor? Bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.
Hangi bankadan ne kadar ödeme geliyor?
Emekli maaş müşterisi olmak için kendilerine en uygun bankaya giderek 3 yıllık taahhütname veren vatandaşlar için bankalar tarafından promosyon ödemesi veriliyor. Her banka adeta yarışa girerek 2550 TL ye varan artışlar ile ödemeler veriyor. Bu anlarda vatandaşlar bankalar arasında bir araştırma yaparak kendilerine en uygun olanı tercih etmeye çalışıyor.
Şu an en düşük ödeme olarak 500, 625 ve 750 TL olarak ödemeler verilirken 2550 TL ye kadar bu durum artış gösteriyor. Akbank emekli emeklilerin üç yıllık taahhütname vermesinin ardından ödeme sunuluyor. Verilen ödemeler emekli vatandaşların maaşlarına göre belirleniyor. Maaşlar ne kadar olursa verilen ödemeler o kadar artıyor.
Maaşlara göre verilen ödeme miktarı;
Maaşları 1500 TL olan vatandaşlar için verilen ödeme 850 TL
Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 1050 TL
Maaşları en az 2500 TL olanlar için 1250 TL promosyon ödemesi veriliyor.