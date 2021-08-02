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    • SGK
    • 02.08.2021 12:36
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    • 02.08.2021 12:36
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    Ve sonunda belli oldu! Emekliye fırsat ayağına geldi! Bankalar promosyon yarışına girdi: 2550 TL’ye varan ek ödeme…

    İş bankasından Ziraat bankasına varana kadar bir hayli banka emeklilerin suratlarını güldürmeye devam ediyor. Bu anlarda kişilerin rahat bir soluk alabilmesi amacıyla bankalar promosyon ödemesi yarışına girdiler. Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini rastgele bir ek koşul talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Hem de kampanyalarla birlikte emekli promosyonları gene birtakım bankalarda 2.550 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.

    takvim.com.tr
    Bankalar promosyon yarışına girdi: 2550 TL’ye varan ek ödeme…

    Bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyonlarda yeni tutarlar belli oldu. Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? İşte banka banka promosyon listesi… Peki hangi bankada emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapılıyor? Bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.


    Hangi bankadan ne kadar ödeme geliyor?

    Emekli maaş müşterisi olmak için kendilerine en uygun bankaya giderek 3 yıllık taahhütname veren vatandaşlar için bankalar tarafından promosyon ödemesi veriliyor. Her banka adeta yarışa girerek 2550 TL ye varan artışlar ile ödemeler veriyor. Bu anlarda vatandaşlar bankalar arasında bir araştırma yaparak kendilerine en uygun olanı tercih etmeye çalışıyor.

    Şu an en düşük ödeme olarak 500, 625 ve 750 TL olarak ödemeler verilirken 2550 TL ye kadar bu durum artış gösteriyor. Akbank emekli emeklilerin üç yıllık taahhütname vermesinin ardından ödeme sunuluyor. Verilen ödemeler emekli vatandaşların maaşlarına göre belirleniyor. Maaşlar ne kadar olursa verilen ödemeler o kadar artıyor.

    Maaşlara göre verilen ödeme miktarı;

    Maaşları 1500 TL olan vatandaşlar için verilen ödeme 850 TL

    Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 1050 TL

    Maaşları en az 2500 TL olanlar için 1250 TL promosyon ödemesi veriliyor.

        EMEKLİLERE EK GELİR!

        Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.

        KİMLER PROMOSYON ÖDEMESİ ALABİLİR?

        Bankalara şu ana kadar taahhüt vermeyenler, taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar promosyon ücretlerine 2021 zammı gelip gelmediğini öğrenmek istiyorlar. Bunun için çok sayıda araştırma yapılırken merakla beklenen açıklamalar bankalar tarafından ardı ardına geldi.

        Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Ayrıca kampanyalarla beraber emekli promosyanları yine bazı bankalarda 2.550 TL'ye kadar çıkabiliyor.

        HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU ÖDEMESİ YAPIYOR?

        Peki hangi bankada ne kadar emekli maaş promosyonu ödeniyor. İşte banka banka emekli promosyon miktarları…


        Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

        Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL

        Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        Yapı Kredi Bankası: 1.000 TL, 1.250 TL, 1.500 TL

        Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL

        QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL

        ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

        Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

        Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
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