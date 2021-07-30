1991 ve 1999 öncesi SGK girişi olup 3600 gün prim ödemiş olan hemen emekli olabilir mi? 3600 günden aranılan şartlar nelerdir?

Çalışmak şart değil!

3600 gün prim şartını tamamlamak için çalışmak gerekmiyor. Erkekler sigortadan sonra yaptıkları askerlikleri, kadınlar ise 3 doğumu borçlanabilir. Böylece erkekler 540 gün, kadınlar 2160 gün kazanıyor.

ÖRNEK HESAP

05.10.1961 doğumlu Bay (A) ilk sigortalılığını 15.07.1987'de yaptırabildi.

15.07.1997'ye kadar çalıştı, 3600 gün primi var.

5 yıllık sigortalılık süresini 15.07.2002'de tamamladı.

3600 günü ise 1997'de doldurarak, ikinci şartı da geçmiş oldu.

55 yaşına ise 05.10.2016'da bastı. Bu durumda üçüncü şart da yerine gelmiş oluyor.

Son şartın gerçekleştiği tarih yani 2016, tabloda 60 yaşına tekabül ediyor.

Bu durumda Bay (A) 05.10.2021'de emekli olabilir.

TAZMİNAT ALMA HAKKI

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda kıdem tazminatı almanın yolları düzenlenmiş durumda. Öncelikle son işyerinde en az 1 yıllık kıdeminizin, yani çalışmışlığınızın olması gerekiyor. Yine yasalarımız bazı istisnalar dışında kendi isteği ile ayrılan yani istifa eden çalışanların tazminat alamayacağını söylüyor. İşte bu noktada sihirli rakam 3600 devreye giriyor. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız, son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Tabii 15 yıllık sigortalılık süresini ve 10 yıllık primi yani 3600 günü de doldurmuş olmanız lazım. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3600 günü doldurduğunuza dair yazı aldığınızda işyerinize müracaat ederek tazminatı alıp ayrılabilirsiniz. İstifa yazınıza 15 yıl 3600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın.