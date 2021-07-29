Emeklilik tarihiniz değişmiş olabilir! SGK’ya başvurup, emeklilik için bir yıl bekleyin, hem maaşınız artacak hem de...

20 hizmet senesini dolduran bayan memurlarla, 25 hizmet senesini dolduran erkek memur ve çalışanlar yaş koşuluna bakmaksızın emekli olmaları 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren değişmiş yeni yasada hizmet zamanı ve yaş koşulu getirilmişti. 15 sene sigortalılık ve 3600 prim günüyle emeklilik hakkından yararlanabilmek amacıyla SSK'lı olmak gerekiyor. Ancak, daha evvelce BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı'na tabi çalışmış olanlar son 3.5 sene (1261 gün) SSK'lı olarak çalışırsa 15 sene sigorta ve 3600 gün primle emekli olabilirler.
Emeklilik yaşı düştü mü?
20 hizmet yılını dolduran kadın memurlarla, 25 hizmet yılını dolduran erkek memur ve çalışanlar yaş şartına bakmaksızın emekli olmaları 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren değişmiş yeni yasada hizmet süresi ve yaş şartı getirilmişti. 2008 sonrası yasa halen geçerli olan bir yasadır ve , işçi, memur, görevli herkes bu yasaya göre emekli olabiliyor. Belli bir hizmet süresini tamamlayıp emekli olacaklar için, işe giriş tarihleri, hizmet süresi ve cinsiyetine göre yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor
Emeklilik yaş şartı ne durumda?
Hizmet yılını dolduran memurlar, işçiler görevlerinden ayrılarak emeklilik için yaş şartını beklemekte özgür. Yaş şartını tamamlamadan emekli maaşı ve ikramiyesi alınmıyor. Devlet memurları emekli aylığını alabilecek şekilde emekliye ayrılabilmesi, gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmaları ve bununla birlikte cinsiyetlerine göre emekli olabilecek. Ayrıca Engellilik, Mamullük ve fiili hizmet zammından yararlanma, bazı mesleklerde bulunanlar için özel şartlar aranması gibi durumlarda, emeklilik için hizmet süresi e yaş farkları olabiliyor.
Üç koşulu yerine getirdiği tarihe göre erkeklerin emeklilik yaşı şöyle:
23 Mayıs 2002 öncesi: 55
24.05.2002-23.05.2005: 56
24.05.2005-23.05.2008: 57
24.05.2008-23.05.2011: 58
24.05.2011-23.05.2014: 59
24.05.2014 sonrası: 60 yaş
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olup, üç koşulu 2014 yılından sonra yerine getirebilen erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.
KADINLARDA 50 YAŞ
1999'dan önce işe giren kadınların 50 yaş + 15 yıl sigortalılık + 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiği tarihe göre emeklilik yaşı ise şöyle:
23 Mayıs 2002 öncesi: 50 yaş
24.05.2002-23.05.2005: 52
24.05.2005-23.05.2008: 54
24.05.2008-23.05.2011: 56
24.05.2011 sonrası: 58 yaş