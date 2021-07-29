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    • SGK
    • 29.07.2021 12:47
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    • 29.07.2021 12:47
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    Emeklilik tarihiniz değişmiş olabilir! SGK’ya başvurup, emeklilik için bir yıl bekleyin, hem maaşınız artacak hem de...

    15 sene sigortalılık, 3600 prim günü ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş şartından en son hangisi yerine gelirse, o tarihteki kademeli yaş temel alınıyor. Emeklilik amacıyla kuşkusuz bir grup şartlar aranıyor. Sigorta girişinin yapıldığı tarih, ödenecek prim gün sayısı, hizmet vakitı ve yaş gibi faktörler emekli olunacak tarih ve günü belirliyor. Şimdi yeni işe girecek olanlar hangi tarihte ne vakit emekli olabileceklerini sorguluyorlar. 2021 senesi emeklilik hesaplamada da 2021 senesinde işe girecek olanlar kaç yaşında emekli oluyor belli oldu. Emeklilik tarihi E-Devlet üzerinden sorgulanabilir mi? Emeklilik yaşı ve emeklilik tarihi ile alakalı bütün detayları bu haberimizde sizler amacıyla hazırladık...

    SGK’ya başvurup, emeklilik için bir yıl bekleyin, hem maaşınız artacak hem de...

    20 hizmet senesini dolduran bayan memurlarla, 25 hizmet senesini dolduran erkek memur ve çalışanlar yaş koşuluna bakmaksızın emekli olmaları 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren değişmiş yeni yasada hizmet zamanı ve yaş koşulu getirilmişti. 15 sene sigortalılık ve 3600 prim günüyle emeklilik hakkından yararlanabilmek amacıyla SSK'lı olmak gerekiyor. Ancak, daha evvelce BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı'na tabi çalışmış olanlar son 3.5 sene (1261 gün) SSK'lı olarak çalışırsa 15 sene sigorta ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

    Emeklilik yaşı düştü mü?

    20 hizmet yılını dolduran kadın memurlarla, 25 hizmet yılını dolduran erkek memur ve çalışanlar yaş şartına bakmaksızın emekli olmaları 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren değişmiş yeni yasada hizmet süresi ve yaş şartı getirilmişti. 2008 sonrası yasa halen geçerli olan bir yasadır ve , işçi, memur, görevli herkes bu yasaya göre emekli olabiliyor. Belli bir hizmet süresini tamamlayıp emekli olacaklar için, işe giriş tarihleri, hizmet süresi ve cinsiyetine göre yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor

    Emeklilik yaş şartı ne durumda?

    Hizmet yılını dolduran memurlar, işçiler görevlerinden ayrılarak emeklilik için yaş şartını beklemekte özgür. Yaş şartını tamamlamadan emekli maaşı ve ikramiyesi alınmıyor. Devlet memurları emekli aylığını alabilecek şekilde emekliye ayrılabilmesi, gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmaları ve bununla birlikte cinsiyetlerine göre emekli olabilecek. Ayrıca Engellilik, Mamullük ve fiili hizmet zammından yararlanma, bazı mesleklerde bulunanlar için özel şartlar aranması gibi durumlarda, emeklilik için hizmet süresi e yaş farkları olabiliyor.

    Üç koşulu yerine getirdiği tarihe göre erkeklerin emeklilik yaşı şöyle:

    23 Mayıs 2002 öncesi: 55

    24.05.2002-23.05.2005: 56

    24.05.2005-23.05.2008: 57

    24.05.2008-23.05.2011: 58

    24.05.2011-23.05.2014: 59

    24.05.2014 sonrası: 60 yaş

    8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olup, üç koşulu 2014 yılından sonra yerine getirebilen erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.

    KADINLARDA 50 YAŞ

    1999'dan önce işe giren kadınların 50 yaş + 15 yıl sigortalılık + 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiği tarihe göre emeklilik yaşı ise şöyle:

    23 Mayıs 2002 öncesi: 50 yaş

    24.05.2002-23.05.2005: 52

    24.05.2005-23.05.2008: 54

    24.05.2008-23.05.2011: 56

    24.05.2011 sonrası: 58 yaş

        ÜÇ KOŞULDAN HANGİSİ EN SON YERİNE GELİRSE

        15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş şartından en son hangisi yerine gelirse, o tarihteki kademeli yaş esas alınıyor. Örneğin, 15 Temmuz 1960 tarihinde doğan bir erkek 1990 yılında sigortalı olarak işe başlamış ve 2001 yılında 3600 prim gününü doldurmuş, ancak o tarihten sonra hiç çalışmamışsa, 55 yaşını 2015'te doldurduğu için, 60 yaşında emekli olur. Bu durumda 15 Temmuz 2020 tarihinde emekliliğe hak kazanır.

        3600 GÜNLE SSK'LILAR EMEKLİ OLABİLİR

        15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emeklilik hakkından yararlanabilmek için SSK'lı olmak gerekiyor. Ancak, daha önce BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı'na tabi çalışmış olanlar son 3.5 yıl (1261 gün) SSK'lı olarak çalışırsa 15 yıl sigorta ve 3600 gün primle emekli olabilirler.


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        Soru: 15.01.1972 doğumluyum askerliğimi 1997 yılında tamamladım. Sigorta başlama tarihim 10.01.1999. 6 bin 598 gün pirim im var. Askerliğin ne kadarı borçlanırsam kaç yıl erken emekli olurum.

        Cevap: Askerlik hizmet sürenizin kaç gün olduğunu belirtmemişsiniz ancak sorunuza iki aşamalı şekilde cevap verebiliriz. Hiç borçlanma yapmadan tahsis talebinde bulunmanız için 58 yaş 5 bin 975 prim günü tamamlamanız gerekecektir. 50 günlük askerlik borçlanması yapmanız halinde emeklilik şartlarınız 57 yaş ve 5 bin 900 prim gününe inecek. 18 Ay askerlik hizmeti yaptıysanız 538 gün borçlanma yapabilir bu süre sonunda sigortalılık başlangıcınızı 22.05.1997'ye indirebilirsiniz. Bu şekilde bir yol izlerseniz tahsis talep şartlarınız 56 yaş 5 bin 825 prim günü olacaktır.



        İKİNCİ KEZ EMEKLİLİK MÜMKÜN!

        Soru: Mert Bey Vatan gazetesinde yayınlanan "SGK ve Emeklilik " başlıklı yazınızı okudum. Buna istinaden bir konuyu sizinle paylaşarak öğrenmek istedim. 1 Kasım 2007 tarihinde SSK 4A olarak emekli oldum. Emekli aylığımı kestirmeden 19 Nisan 2008 tarihi itibariyle yeni bir işe girdim. İşe girişimle birlikte bu işyerimde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek halen çalışmaya devam etmekteyim. Sizden öğrenmek istediğim ise ; Bu işyerimden kendi rızamla veya işverenin işten çıkarması ile işten ayrılırsam yaklaşık 12 yıl gibi bir çalışma sürem için kıdem ve ihbar gibi diğer haklarımı da alabilecek miyim, veya nasıl hak edebilirim. Saygılarımla, Mustafa Tarhan

        Cevap: Mustafa Bey, kıdem tazminatı bir çalışana kendi kusuru dışında işsiz kalması durumunda ödenen bir menfaattir. Kusurlar dışında dikkate alınan şartlardan bir de emekliliğe hak kazanma koşulu olarak kabul edilmektedir. Siz zaten emekli olduğunuzdan bu yolu başka şekilde kullanabilirsiniz. Öncelikle SGK'ya dilekçe vererek SGDP yerine tüm sigorta kollarına geçmeniz gerekecektir. Tüm sigorta kollarına tabi olduğunuzda aylığınız kesilecek ve normal bir çalışan gibi bildiriminiz yapılacak. Bir yıl kadar sonra tekrardan emeklilik nedeniyle tazminatınızı talep ederek ayrılabilirsiniz.

        Bir yıl beklemenizin amacı bu işlemi kıdem tazminatı için değil emekli aylığınızı yükseltme amacıyla yapıyor olmanız. Olur da davalık bir süreç işlerse mahkemeden aleyhinize bir karar alınmasın, siz de aylığınızı yükseltmek için böyle bir yola gittiğinizi savunursunuz.



            Soru: Yazılarınızı okuyarak bilgilenmemizi sağladığınız için teşekkürler. Ben 4 A çalışanıyım. Emeklilikte son 1261 günün belirleyici olduğunu sizden öğrendik. Ben kalan 950 günümü 4A yerine 4B den ödersem (asgari olarak) emekli maaşım değişir mi? (ilk 3300 gün primlerim yüksekten ödenmiş) siz neyi tavsiye edersiniz? 52 yaş 5525 güne tabiyim. Şu an 46 yaşındayım.

            Cevap: Prim günlerinizin son 10 yılı aylık bağlama oranına direk etki etmektedir. Son 10 yıllık hizmetinizin 7'si yüksekten bildirilmişse son 3 yılı düşükten bildirilecekse bu bağlanacak aylığı da düşürecektir. Borçlanma imkanınız varsa 1999 yılı öncesi borçlanma ile kapatabilirsiniz bu süreyi, 1999 yılı öncesi ödenen primlerin yüzde 70'i etki etmektedir aylık bağlama oranına. Bu yüzden eski tarihli asgari ücret üzerinden borçlanmalar bile daha değerlidir.

            Soru: GSS borcum var, hiç ödemedim. Hastanede muayene olabilir miyim?

            Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereği tüm borçlular 31/12/2019 tarihine kadar borçlarına bakılmaksızın tedavi olabileceklerdir. Bu kapsamda provizyon alabilir sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilirsiniz.

            Soru: Merhaba eşim isteğe bağlı prim ödeme şartlarını taşımaktadır. Eşime isteğe bağlı sigorta primi yatırmaya başlasam, 2019 yılı en az pirim aylık kaç TL ödemem gerekiyor, eşim, ben ve çocuklarım eşimin üzerinden sağlık yardımından faydalanabilir miyiz?

            Cevap: İsteğe bağlı sigortalılığınızı başlatmanız halinde eşiniz ve çocuklarınız da provizyon alabilir. 2019 Yılı isteğe bağlı prim ödeme tutarı en düşük 818,56 TL'dir.



            Soru: 29 Mayıs 1968 doğumluyum, 8 Ocak 1999 tarihinde memuriyetim başladı. Öncesinde 8 Mayıs 1988 tarihinden 31 Aralık 1998 tarihine kadar sigortalı olarak çalıştım ve toplam 1324 gün prim ödemem var. 1993-1995 yılları arasındaki askerliğimi 2003 yılında 18 ay (550gün) olarak borçlandım ve ödedim. Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

            Cevap: Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermekte olan memurların emeklilik yaş şartları hizmet yıllarına göre hesaplanmaktadır. 23.05.2002 Tarihinden önceki hizmet yılınız 3 yıl, 4 ay 14 gün olarak görünmektedir. Bu şartlar doğrultusunda 23.05.2002 tarihinde, 3 tam yıl ile 3 yıl 5 ay 29 gün arası hizmeti bulunan kişiler 25 yıllık hizmet süresi ve 58 yaş şartına tabi tutulmaktadır. Ancak 4 C hizmetinizden ayrılıp 4 A'ya geçiş yapmanız durumunda geçiş yaptıktan 3,5 yıl + 1 gün sonra emekli olabilirsiniz. 4 A'lı sayılmanız için son 7 yıllık hizmetinizin 1261 gününü 4 A'lı olarak bildirmeniz gerekecektir.

            Soru:10.08.1970 Doğumluyum, SSK'dan ilk girişim 01.10.1987 yılında meslek lisesinden, ilk prim yatırma yılım 1989 yılında. Şuan toplam prim günlerim 7077, bu şartlarda ne zaman emekli dilekçemi verebilirim? Birde yıl sonumu dilekçeyi vermem mantıklı, yoksa ocak ayında mı vermem maaşımı etkiler. Teşekkürler.

            Cevap: Öncelikle staj süresinde yapılan sigortalılığın emeklilik hesabında dikkate alınmadığını üzülerek belirtmek isterim. Staj sonrasındaki girişinizi 01.01.1989 yılı olarak ele alacak olursak emeklilik şartlarınız 51 yaş 5450 prim günü şeklindedir. Prim gününüzü tamamlamış ancak yaş şartına takılmış görünüyorsunuz. 10.08.2024 Tarihi itibariyle tahsis talebinde bulunabilirsiniz. İlk işe giriş tarihiniz 23.11.1989 ve sonrası ise, bu defa emeklilik şartlarınız 52 yaş 5525 prim günü şeklinde uygulanacaktır.
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