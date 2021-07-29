Emeklilik tarihiniz değişmiş olabilir! SGK’ya başvurup, emeklilik için bir yıl bekleyin, hem maaşınız artacak hem de...

Emeklilik yaşı düştü mü?

20 hizmet yılını dolduran kadın memurlarla, 25 hizmet yılını dolduran erkek memur ve çalışanlar yaş şartına bakmaksızın emekli olmaları 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren değişmiş yeni yasada hizmet süresi ve yaş şartı getirilmişti. 2008 sonrası yasa halen geçerli olan bir yasadır ve , işçi, memur, görevli herkes bu yasaya göre emekli olabiliyor. Belli bir hizmet süresini tamamlayıp emekli olacaklar için, işe giriş tarihleri, hizmet süresi ve cinsiyetine göre yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor

Emeklilik yaş şartı ne durumda?

Hizmet yılını dolduran memurlar, işçiler görevlerinden ayrılarak emeklilik için yaş şartını beklemekte özgür. Yaş şartını tamamlamadan emekli maaşı ve ikramiyesi alınmıyor. Devlet memurları emekli aylığını alabilecek şekilde emekliye ayrılabilmesi, gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmaları ve bununla birlikte cinsiyetlerine göre emekli olabilecek. Ayrıca Engellilik, Mamullük ve fiili hizmet zammından yararlanma, bazı mesleklerde bulunanlar için özel şartlar aranması gibi durumlarda, emeklilik için hizmet süresi e yaş farkları olabiliyor.