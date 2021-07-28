SGK ve Bağkur'lu emekli olmak için son 7 yıl müjdesi! EYT'liler son 7 yıl hesabı nasıl yapıyor?

2021 senesinde EYT kararı çıkar mı? sorusunun cevabı emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar doğrultusundan yakından takip ediyor. Sigorta gününü tamamlayan fakat yaşı itibari ile emekli maaşı alamayanlar meclisten çıkacak 2021 EYT kararını bekliyor. Emeklilikteki 7 yıl kuralı emekliliğine birkaç yıl kalan herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Düşünün yıllarca SSK olarak çalıştınız ve emeklilik dilekçesi verdiniz. Ancak, 7 yıl kuralı nedeniyle SSK yerine Bağ-Kur üzerinden emekli oldunuz. Bu durum biraz da Bağ-Kur emeklilik şartlarının diğer sandıklara göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Peki Emeklilikte 7 yıl (son) hesabı nasıl yapılır? Emeklilik hesabı nasıl yapılır?
EYT'DE SON DURUM NE?
1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor. Hükümetten konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi.
EYT ÇIKACAK MI? FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?
Finlandiya modeli ile emeklilikte yaşa takılanların yüzü bir nebze güldü. Bu modele göre EYT'liler kesintiyi kabul ederek emekli olabilecek. Sisteme göre; Türkiye'de emekliliğine 4 yıldan daha az kalmış yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor. Sistem uygulamaya girerse bu vatandaşlara 4 yıllık süre için yüzde 8 daha az maaş ödenerek emekli olması sağlanacak. Bu rakamlara göre 2 bin Türk Lirası maaşla emekli olabilecek bir kişi yüzde 8 daha az maaşla 1840 Türk Lirası ile emekli olabilecek. Ancak şu anda EYT'lilerin emekli olmasını sağlayacak bir yasa çıkma olasılığı çok zayıf. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler.