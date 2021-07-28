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    • SGK
    • 28.07.2021 13:30
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    • 28.07.2021 13:30
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    EYT'liler son 7 yıl hesabı nasıl yapıyor? SGK ve Bağkur'lu emekli olmak için son 7 yıl müjdesi!

    2021 senesinde EYT kararı çıkar mı? sorusunun cevabı emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar doğrultusundan yakından takip ediyor. Sigorta gününü tamamlayan fakat yaşı itibari ile emekli maaşı alamayanlar meclisten çıkacak 2021 EYT kararını bekliyor. Emeklilikteki 7 yıl kuralı emekliliğine birkaç yıl kalan herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Düşünün yıllarca SSK olarak çalıştınız ve emeklilik dilekçesi verdiniz. Ancak, 7 yıl kuralı nedeniyle SSK yerine Bağ-Kur üzerinden emekli oldunuz. Bu durum biraz da Bağ-Kur emeklilik şartlarının diğer sandıklara göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Peki Emeklilikte 7 yıl (son) hesabı nasıl yapılır? Emeklilik hesabı nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    EYT'liler son 7 yıl hesabı nasıl yapıyor? SGK ve Bağkur'lu emekli olmak için son 7 yıl müjdesi!

    EYT çıkar mı? sorusu prim borçlarını tamamlayan fakat emeklilik yaşı gelmeyen vatandaşlar doğrultusundan en çok araştırılan konulardan biri oldu. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar güncel EYT kararlarını yakından takip ediyor. İşte, EYT son hale dair açıklama... 1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor. Hükümetten konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Başkan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi.

    EYT'DE SON DURUM NE?

    1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor. Hükümetten konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi.

    EYT ÇIKACAK MI? FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

    Finlandiya modeli ile emeklilikte yaşa takılanların yüzü bir nebze güldü. Bu modele göre EYT'liler kesintiyi kabul ederek emekli olabilecek. Sisteme göre; Türkiye'de emekliliğine 4 yıldan daha az kalmış yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor. Sistem uygulamaya girerse bu vatandaşlara 4 yıllık süre için yüzde 8 daha az maaş ödenerek emekli olması sağlanacak. Bu rakamlara göre 2 bin Türk Lirası maaşla emekli olabilecek bir kişi yüzde 8 daha az maaşla 1840 Türk Lirası ile emekli olabilecek. Ancak şu anda EYT'lilerin emekli olmasını sağlayacak bir yasa çıkma olasılığı çok zayıf. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler.

        YARGITAY'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

        Yüksek mahkeme EYT'lileri 2021'de sevindiren bir karara imza attı. Prim gün sayısını ve diğer kriterleri karşılayan, fakat yaşa takıldığı için emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi. Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre kişinin tazminat alabilmesi için sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlanması yeterli. Böylece benzer durumda olan tüm EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar sayesinde alabilir.

        EMEKLİLİKTE SON 7 YIL KURALI NEDİR?

        Emeklilikteki 7 yıl kuralı emekliliğine birkaç yıl kalan herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Düşünün yıllarca SSK olarak çalıştınız ve emeklilik dilekçesi verdiniz. Ancak, 7 yıl kuralı nedeniyle SSK yerine Bağ-Kur üzerinden emekli oldunuz. Bu durum biraz da Bağ-Kur emeklilik şartlarının diğer sandıklara göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar, Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmayı tercih ediyor.

        Örneğin, şartlarını tamamlayan bir vatandaş emeklilik dilekçesi verdiğinde, aylığı ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Prim gün sayısı olarak da son 2.520 günlük prime bakılıyor. Yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi kurumdan hizmeti varsa o kurumdan emekli oluyor. 7 yıllık süre için ödenen 2.520 günlük prim günün yarısı 1.260 prim gün ediyor. Bunun bir fazlası yani 1.261 prim gün hangi sandığa kayıtlı ise o sandık üzerinden emekli olunuyor.

        SON 7 YIL KURALI...

        Soru:1978 doğumluyum, 09/10/1998 sigorta girişliyim, 25 yıl 5900 gün ve 57 yaş şartına tabiyim, yani 09/10/2023 yılında 5900 gün prim ödemesi ile emekliliğe hak kazanıyorum.

        2016 yılına kadarda farklı zamanlarda SSK'lı olarak 3772 gün çalıştım, daha sonra kendi iş yerimi açarak 700 günde Bağ-Kur ödedim. Son 7 yıllık süreye nasıl bakılacak. Hangi tarih geçerli olacak? Kürşat SARSILMAZ

        Cevap: Sosyal güvenlik kurumları SGK çatısı altında toplanmış olsa da emeklilik hesaplamaları ayrı yapılmaya devam ediliyor.
        Emeklilik kurumu, yani emekli olacağınız kurum belirlenirken de son 7 yıldaki sigortalılık sürenize bakılıyor. Burada son 7 yıla değil son 7 yıllık sigortalılık yani çalışıp prim ödediğiniz son 7 yıla bakılıyor. 2008 öncesi sigortalı olanlar için bu sürede hangi kurumdan daha çok prim varsa yani 1261 gün hangi kurumdansa oradan emekli olunuyor.
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        Haberler SGK EYT'liler son 7 yıl hesabı nasıl yapıyor? SGK ve Bağkur'lu emekli olmak için son 7 yıl müjdesi!