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    • SGK
    • 23.07.2021 11:49
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    • 23.07.2021 11:49
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    Peş peşe açıklandı! Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!

    Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjdeli haber geldi. Kurban Bayramı ile eş güdümlü bayram ikramiyelerini ceplerine koyan emekliler, ilaveten senenin ilk altı aylık enflasyon verisine göre zamlanan aylıklarını da hesaplarında gördü. Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşında yeni bir farklılık bekleniyor. Eğer bu talep yaşama geçerse, en düşük emekli aylığında 1.200 TL artış gerçekleşecek. İşte haberin detayları.... SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Buna göre, en düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya yükseldi.

    takvim.com.tr
    Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi!

    13 milyon emeklinin maaşına bu ay zam yapıldı. Temmuz zammının yanı sıra milyonlarca emekli bu ay senenin ikinci ikramiyelerini ceplerine koydu. Çifte bayram yaşam sürdüren emekliler amacıyla bayram ardından güzel haber geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına bir zam daha müjdelendi. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş zammına dair son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte son gelişmeler... İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

    OCAK/TEMMUZ

    SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624

    SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627

    BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912

    BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802

    EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275....

    İKİNCİ İKRAMİYELER DE ÖDENDİ

    Emekliler için Temmuz hem zam hem de ikramiye ayı oldu. Emeklilere, 1.100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi de erken ödendi.

    EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ

    Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.

    %8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.

        EMEKLİLERE BAYRAM SONRASI GÜZEL HABER

        Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "TÜED olarak tüm emekli ve hak sahiplerimizin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde bayram ikramiyesi, banka promosyonu, düşük emekli aylıklarının yükseltilmesinin de aralarında olduğu birçok talebimiz karşılık buldu. Bu uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

        Ergün açıklamasının devamında şunları kaydetti:

        "Ülkemizin büyüyüp kalkınıp bugünlere gelmesinde alın teri bulunan emeklilere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir. Emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."

        2021 EMEKLİYE PROMOSYONU NE KADAR?

        Emekliler 3 yılda bir bankalardan promosyon alıyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

        • Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

        • Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

        • İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL

        • Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL

            • Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

            • Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

            • Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL

            • QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL

            • ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL


            PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?

            İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

            E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

            Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

            Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

            * Öncelikle bu adrese giriş yapın.

            * Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

            * Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

            * Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

            * Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

            * Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

            * Ardından güncelleme kısmına tıklayın.
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            Haberler SGK Peş peşe açıklandı! Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!