Peş peşe açıklandı! Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!

İKİNCİ İKRAMİYELER DE ÖDENDİ

Emekliler için Temmuz hem zam hem de ikramiye ayı oldu. Emeklilere, 1.100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi de erken ödendi.

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ

Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.

%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.