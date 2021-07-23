Peş peşe açıklandı! Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!

13 milyon emeklinin maaşına bu ay zam yapıldı. Temmuz zammının yanı sıra milyonlarca emekli bu ay senenin ikinci ikramiyelerini ceplerine koydu. Çifte bayram yaşam sürdüren emekliler amacıyla bayram ardından güzel haber geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına bir zam daha müjdelendi. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş zammına dair son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte son gelişmeler... İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275....
İKİNCİ İKRAMİYELER DE ÖDENDİ
Emekliler için Temmuz hem zam hem de ikramiye ayı oldu. Emeklilere, 1.100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi de erken ödendi.
EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ
Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.
%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.