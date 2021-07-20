Ve sonunda netleşti! 600 gün sigortası olan o parayı alır! Binlerce lira hesabınıza aylık maaş olarak yatıyor

İşşizlik parası alabilmek isteyenler dikkat. Eğer o parayı alabilmek istiyorsanız işten ayrılmadan önceki son üç sene içerisinde, son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün priminizin ödenmiş olması gerekir. Bu bağlamda bu fondan 4/a'lılar yani eski adıyla SSK'lılar, 506 sayılı kanuna tabi olarak kurulan sandıklara tabi çalışan kişiler, işsizlik sigortasına prim ödemek şartıyla kısmi süreli çalışanlar, taksi dolmuş ve şehir içi toplu taşıma araçlarında ay içerisinde 10 günden az çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalılar yararlanabilir. Bu kişiler işsizlik sigortasına prim öderler ve kapsamdadırlar. İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için kapsamda olmak yetmez. Hem prim ödeme koşullarını hem de işten çıkış biçimi şartlarını yerine getirmek gerekir.