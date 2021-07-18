SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li milyonları ilgilendiriyor! Ödenecek ücret en düşük 67.000 TL ve...

Merhaba, 13.04.1972 doğumluyum. 10.05.1994'de 10 günlük bir sigorta girişim var. 21.02.1997'de devlet memuru oldum ve 15.08.2012 yılında memuriyetten atıldım. 1997 öncesi askerlik hizmetim var, memurken taksitle saydırdım. Şimdi öncelikle size sorum ben nerden emekli olabilirim SSK mı memuriyet mi? Kaç yılım var? Hangisi avantajlı seçme şansım var mı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Merhaba, öncelikle ilk sigortalılık tarihinize istinaden 4/a yani SSK'dan emeklilik şartlarınızı belirtelim. Belirtmiş olduğunuz sigorta başlangıcınıza göre 54 yaş 5675 prim günü ile 4/a'dan tahsis talebinde bulunabilirsiniz.

4/c'ye göre emeklilik hesabı yapacak olursak, 25 yıllık hizmet süresinin yanında bir de 56 yaş şartı bulunmaktadır. Hangi statüde emekli olacağınıza gelecek olursak; Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik hesabında son 7 yıllık hizmetinizin 1261 gününden fazlasına bakmaktadır. Yani son 7 yıllık hizmetinizin 3,5 yıl +1 günü hangi statüde bildirilmişse oradan emekli olursunuz. Buna yine bir örnek verecek olursak 20 yıllık Bağkur'lu bir Bakkal işletmecisi 20 yıl sora dükkanını kapatıp bir işe girer 1261 gün 4/a'lı çalışırsa tüm Bağkur süreleri 4/a'ya aktarılır ve sigortalı olarak emekli edilir.