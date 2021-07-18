SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li milyonları ilgilendiriyor! Ödenecek ücret en düşük 67.000 TL ve...

Emekli, çalışan, memur, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tarih tarih, gün gün açıklandı. Ödenecek ücret en düşük 67 Bin 802 lira… Emeklilik için o tarih çok önemli. Emekli maaşından kesinti yapılır mı? 1988 SSK başlangıcım ve 180 iş günü sigortam var. Bu çalışma zamanında bekardım, şimdi 3 çocuk var. Çocuk borçlanması olunca emeklilik için ne yapmalıyım? Eşim EYT mağdurlarından. 22/10/1975 doğumludur. İlk sigorta başlangıç tarihi 01/05/1990, toplam prim gün sayısı 6290'dır. Askerlik 18 ay yapmış olup, askerlik saydırılmadı. Ne zaman emekli olur ve son 3 yıldır asgari ücretli çalışmaktadır, tahmini maaş ne bağlanır?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT'li milyonları ilgilendiriyor!
1996 SSK girişim yapıldı. 2001 yılında özürlü memur olarak atandım.2001 Temmuz ayına kadar 431 gün SSK var, daha sonra memur olarak primlerin devam etti. 6 Haziran 2008 tarihinde 10 yıllık ceza evi sürecim oldu. 30 Ağustos 2009 tarihinde ihraç oldum. Toplamda 3390 gün primim var. Şu an çalışamıyorum. Hareket kabiliyetim çok kısıtlı son beş, altı yıldır böyle çalışacak durumum yok. Ailem bakıyor bana. Emekli olmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Yüzde atmış sürekli özürlü raporum var 20/12/1975 doğumluyum bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 53 yaş 5900 prim günüdür. 51-52 Yaş şartına tabi olabilmeniz için sigortalılık başlangıcınızın 24.05.1996 tarihinden önce olması gerekmektedir.
14.03.1968 doğumluyum sigorta girişim 22.03.1983, 4280 gün primim var 4.yıldır iş bulamıyorum askere 1.9.1986 da gittim 2.3.1988 de geldim. Askerlik borçlanması yapmadım ne zaman emekli olurum? Teşekkürler.
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim gününe tabisiniz. Eksik 1395 prim gününüz bulunmaktadır. Bu sürenin 450 gününü askerlik borçlanması şeklinde ödeyebilir, kalan 945 günlük süreyi de isteğe bağlı ya da çalışarak tamamlayabilirsiniz. Hiç borçlanma yapmaz, çalışmazsanız yine 3600 prim günü şartıyla 58 yaşınızda yaşlılık aylığına müracaat edebilirsiniz.