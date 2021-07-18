Ödenecek ücret en düşük 67.000 TL ve... SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li milyonları ilgilendiriyor!

Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli EYT'li bu suallere cevap arıyor, En çok merak edilen ise ne vakit emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Milyonlarca vatandaş SSK SGK Bağ-Kur düzenlemeleri ile yakından ilgileniyorlar. Bu hususta oluşturulan düzenlemeler sonrasında vatandaşlar emeklilik ile ilgili oluşturulan düzenlemeler sonrasında detayları merak ediyorlar. Emekli olmak amacıyla yurttaşların yaş şartı, prim borcu ve hizmet vakitı gibi şartları yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Emeklilik ile ilgili oluşturulan düzenlemeler sonrasında milyonlarca vatandaş malulen emeklilik, askerlik borçlanması, erken emeklilik, emeklilik süreci ve doğum borçlanması gibi hususları merak ediyorlar.
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT'li milyonları ilgilendiriyor!
1996 SSK girişim yapıldı. 2001 yılında özürlü memur olarak atandım.2001 Temmuz ayına kadar 431 gün SSK var, daha sonra memur olarak primlerin devam etti. 6 Haziran 2008 tarihinde 10 yıllık ceza evi sürecim oldu. 30 Ağustos 2009 tarihinde ihraç oldum. Toplamda 3390 gün primim var. Şu an çalışamıyorum. Hareket kabiliyetim çok kısıtlı son beş, altı yıldır böyle çalışacak durumum yok. Ailem bakıyor bana. Emekli olmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Yüzde atmış sürekli özürlü raporum var 20/12/1975 doğumluyum bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 53 yaş 5900 prim günüdür. 51-52 Yaş şartına tabi olabilmeniz için sigortalılık başlangıcınızın 24.05.1996 tarihinden önce olması gerekmektedir.
14.03.1968 doğumluyum sigorta girişim 22.03.1983, 4280 gün primim var 4.yıldır iş bulamıyorum askere 1.9.1986 da gittim 2.3.1988 de geldim. Askerlik borçlanması yapmadım ne zaman emekli olurum? Teşekkürler.
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim gününe tabisiniz. Eksik 1395 prim gününüz bulunmaktadır. Bu sürenin 450 gününü askerlik borçlanması şeklinde ödeyebilir, kalan 945 günlük süreyi de isteğe bağlı ya da çalışarak tamamlayabilirsiniz. Hiç borçlanma yapmaz, çalışmazsanız yine 3600 prim günü şartıyla 58 yaşınızda yaşlılık aylığına müracaat edebilirsiniz.