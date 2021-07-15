Ve artık netleşti! Anında emekli olabilirsiniz! Yıpranma payı ile 45 mesleğe son dakika erken emeklilik müjdesi geldi!

SGK Bağkur SSK erken emeklilik müracaat şartları neler? Bayanlarda ve erkeklerde erken emekli nasıl olunur? Kadınların çalışma hayatında pek çok hakları var. Bunlardan biri de sigortalı kadınların kademeli olarak erken emekli olabilmesi. Peki hangi halde bu mümkün? Söz hususu yasalarla oluşturulan düzenlemeler kapsamında tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı ya da diğer bir söyleyişle fiili hizmet zamanı zammı veriliyor. Bu hakla birlikte 360 güne karşılık olarak 60 gün ile 90 gün çalışanların gün sayısına ek ediliyor. Maden işçileri amacıyla ise işlerinin son derece riskli olması sebebi ile aynı program 180 güne yükseliyor.
SÜRELER FARKLI
Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor. Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.
SINIRI DA VAR
Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor.
Bir istisna bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün FHSZ kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor.