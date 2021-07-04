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    • SGK
    • 04.07.2021 11:03
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    • 04.07.2021 11:03
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    Kolay emeklilik fırsatı geldi! İHYA sistemiyle hemen SGK ve Bağkur'lu olarak emekli olun! Tarih uyarısı çok önemli

    İHYA sistemiyle anında SGK ve Bağkur'lu olarak emekli olun! Bağkur'lu olup prim ödemelerini hakikatleştirmekte zorlanan ve birikmiş borcu olanlar amacıyla uzun vakittir beklenilen müjdeli haber geldi. Belli koşullara bağlı olarak o borçların yüzde 90'lık alanı silinecek. Bağkurlular her ay prim ödemesi yapıyorlar. Bu proses emekli olmak yönünden son derece ehemmiyetli. Ancak birtakım vatandaşlar primlerini derli toplu olarak ödeyemedi. Biriken borçlar ise son yarısenelerda pek çok kişinin kafasını ağrıtmaya başladı. Bu bağlamda prim ödemesini uzun seneler yaptıktan sonra emekli olamayanlar briken prim parasının tamamını geri alabilir. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır?

    takvim.com.tr
    Kolay emeklilik fırsatı geldi! İHYA sistemiyle hemen emekli olun!

    Sosyal Güvenlik Kurumu'na dışarıdan prim ödeyerek emekli olmaya çalışanlara müjde geldi. Emekli olamayanlar ödedikleri primin tamamını geri alabilecek. Başka bir müjde de İHYA adı verdiği düzenin yürürlüğe girmesi ile ilgili. Toplu para alanları emekli olsılığı kalmıyor fakat emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp yeniden Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar amacıyla ihya döneme giriyor. İHYA, paraları alanlar amacıyla işlerini düzeltince yeniden işlemiş borcunuzu ödeyerek emekli olma talihi veriyor. Aradaki boş geride bıraktığımız günler amacıyla faizde alınmıyor. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır? İHYA sistemi nedir?


    İHYA

    Prim borçları nedeniyle daha evvelce sigortalılık süreleri durdurulanlar 2 ay içersinde ihya müracaatsunda bulunabilecek. İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlara güncelleme yapılacak.

    KOLAY EMEKLİLİK

    Prim borcu varbulunduğu amacıyla emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu bulunduğu süreye gereksinimi olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik amacıyla dondurulan sürelerine gereksinimi olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.

    DONDURMA

    Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim'e kadar olan prim borçlarını ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinirken, borca dair hizmet süreleri dondurulacak.

    YAPILANDIRMA

    Bağ-Kur prim borçları 31 Aralık'a kadar müracaatlarak yapılandırılabilecek. İsteyen peşin isteyen de 2'şer aylık dönemler durumunda 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 1 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını vermeyecek.

        5 PUANLIK AVANTAJ

        Borcunu yapılandıranlar, 5 puanlık prim indiriminden de yararlanmaya başlayabilecek. İndirimden yararlanabilmek amacıyla SGK'ya prim borcunun bulunmaması, prim ve hizmet belgeleri ile beyannamelerini meşru vakitı içersinde vermeleri gerekiyor.

        Borcu varbulunduğu amacıyla prim indiriminden yararlanamayanlar ilk evvelce yeni çıkan yapılandırma hakkı amacıyla müracaatte bulunacak. Yapılandırılan borçlarının taksitlerini aksatmadan ödeyenler, yapılandırma tarihinden itibaren 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek.

        BORÇLANMAYLA EMEKLİLİK SORUSU

        SORU: 1988 senesinde Sıhhat Bakanlığı zorunlu hizmet atamasıyla Gaziantep'te hekim olarak çalışmaya başladım. Bir sene çalıştıktan sonra askerlik yaptım ve yine vazifeye döndüm. 1992 senesinde istifa ettim. 1992'den beri Güney Afrika'da çalışıyorum. Borçlanarak emeklilik hakkım var mı? Eğer varsa ne yapmam gerekiyor? V.K.

        CEVAP: Yurt dışındaki çalışma sürelerinizi borçlanarak 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olmaya hak kazanmanız mümkün. Borçlanacağınız her bir gün amacıyla borçlanma müracaat tarihindeki günlük asgari ücret ila günlük asgari ücretin 7.5 katı arasında kalmak koşuluyla belirleyeceğiniz kazanç tutarının yüzde 45'i kadar prim ödersiniz. Emeklilik şartlarını sağladıktan sonra aylığınızın bağlanması amacıyla vatan dışındaki çalışmanızın sona ermiş olması gerekir. Çalışmanız devam ettiği prosese emekli aylığınız bağlanmaz.

        49 yaşındayım. SSK girişim 1994 senesinde, 15 gün var. 2007-2010 senelerinde Bağ-Kur'um vardı, taksitlendirdim, ödemedim, bunu geri alabilir miyim? 2010 senesinden bu yana sigortam var. Prim günüm 3250. Ne vakit emekli olurum? Mete ELMAS

        'Geri alabilir miyim?' sorusundan kastettiğiniz anlaşılmıyor. Çünkü para ödememişsiniz. Fakat bu günleri geri alabilirsiniz. Buna ihya deniliyor. Geçmiş Bağ-Kur günlerinizi ihya ettirmek amacıyla SGK'ya müracaatn, günümüz asgari ücret üzerinden ödeme yaparak o günleri emekliliğinizde kullanabilirsiniz. 1994 senesi tescil edilmişse 54 yaş ve Bağ-Kur'dan 9000 gün koşuluyla ya da 60 yaş ve 5400 gün kismi emeklilik koşuluyla emekli olursunuz.

        1973 doğumluyum. SSK girişim 1990 senesi. SSK'dan 4500 günüm var. 2009'da Bağ-Kur'lu oldum. 3000 günüm bulunuyor. Hangisinden ne vakit emekli olurum? ÖZKAN YILDIZ

        Son olarak Bağ-Kur ile devam ettiğiniz amacıyla Bağ- Kur'dan emekli olursunuz. Son 3.5 seneye bakılıyor. Bu yüzden de 9000 günü tamamlamanız gerekir. Yaş koşulu 52.

            SGK BORÇLANMA NEDİR?

            SGK borçlanması ya da geriye dönük emeklilik borçlanması, sigortalının geçmişteki prim borçlarını ifade eder. Emeklilik yaşını etkilemeyen bu borçlanma, prim günlerinde kusur olan birtakım sigortalıların ödeme yaparak bu farkı kapatması manasına gelmektedir.

            MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı saseneyenların;

            a) Kanunları gereği verdiği bedava doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki senelik vakitı geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalı sasenemaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

            b) Er ya da erbaş olarak silâh altında ya da yedek subay, yedek astsubay okulunda geride bıraktığımız süreleri,

            c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

            d) Sigortalı olmaksızın hekime öğrenimi ya da tıpta uzmanlık amacıyla vatan içersinde ya da vatan dışında geçirdikleri normal hekime ya da uzmanlık öğrenim süreleri,

            e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,


            f) Sigortalı iken rastgele bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanlardan bu suçtan kaynaklı beraat edenlerin tutuklulukta ya da gözaltında geride bıraktığımız süreleri,

            g) Grev ve lokavtta geride bıraktığımız süreleri

            h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geride bıraktığımız süreleri,

            ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

            i) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten ileri sürelere dair olmak üzere, 4857 sasenesi Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,
            j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sasenesi Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre vatan dışına gönderilen ve öğrenimini başarı ile tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü varbulunduğu zorunlu hizmet vakitını tamamlamış olanların, vatan dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından ileri devreye ait olan kısmı, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre tespit edilen prime temel günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içersinde ödemeleri koşulu ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sasenesir.
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            Haberler SGK Kolay emeklilik fırsatı geldi! İHYA sistemiyle hemen SGK ve Bağkur'lu olarak emekli olun! Tarih uyarısı çok önemli