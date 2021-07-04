Kolay emeklilik fırsatı geldi! İHYA sistemiyle hemen SGK ve Bağkur'lu olarak emekli olun! Tarih uyarısı çok önemli

Sosyal Güvenlik Kurumu'na dışarıdan prim ödeyerek emekli olmaya çalışanlara müjde geldi. Emekli olamayanlar ödedikleri primin tamamını geri alabilecek. Başka bir müjde de İHYA adı verdiği düzenin yürürlüğe girmesi ile ilgili. Toplu para alanları emekli olsılığı kalmıyor fakat emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp yeniden Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar amacıyla ihya döneme giriyor. İHYA, paraları alanlar amacıyla işlerini düzeltince yeniden işlemiş borcunuzu ödeyerek emekli olma talihi veriyor. Aradaki boş geride bıraktığımız günler amacıyla faizde alınmıyor. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır? İHYA sistemi nedir?
İHYA
Prim borçları nedeniyle daha evvelce sigortalılık süreleri durdurulanlar 2 ay içersinde ihya müracaatsunda bulunabilecek. İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlara güncelleme yapılacak.
KOLAY EMEKLİLİK
Prim borcu varbulunduğu amacıyla emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu bulunduğu süreye gereksinimi olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik amacıyla dondurulan sürelerine gereksinimi olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.
DONDURMA
Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim'e kadar olan prim borçlarını ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinirken, borca dair hizmet süreleri dondurulacak.
YAPILANDIRMA
Bağ-Kur prim borçları 31 Aralık'a kadar müracaatlarak yapılandırılabilecek. İsteyen peşin isteyen de 2'şer aylık dönemler durumunda 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 1 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını vermeyecek.