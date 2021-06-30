Eğer bu tarihten önce SGK-SSK ve Bağkur girişiniz varsa... Yaşın hiç ama hiç önemi yok! Emeklilik için 10 ve 15 yıl yeterli!

Emeklilik yaşı ve prim sayısı, işçileri emeklilik konusunda en çok ilgilendiren konulardan. SGK'nın hesapladığı ve internet üzerinden erimi mümkün olan emeklilik yaşı ve prim sayısı, bir işçinin emekli olabilmek için ne kadar gün ve prim sayısına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. En az 3600 günü tamamlamak herkes için geçerli bir şarttır. 10 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduranlar; erkeklerde 55 yaş, kadınlarda ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar. Peki 10 yıl üzerinden emeklilik şartları nelerdir? 3600 günden emeklilik şartları nelerdir?
2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN SONRA MEMUR OLANLARIN EMEKLİLİĞİ
İlk defa 2008 yılı ekim ayı başından sonra memur ve kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanlar Emekli Sandığı Kanununda yer alan haklardan yararlanamaz. Bunlar hakkında SGK'nın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre emeklilik şartları belirlenmektedir. Maalesef bu grupta yer alan memurlar daha geç emekli olmaktadır. Öyle ki 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu tarihe kadar aşağıda tablodan da görüleceği üzere emeklilik yaşı 65 yaşına kadar uzayabilmektedir.
Hemen belirtelim 25 yıllık (9000 gün) sigortalılık süresi hem kadın hem erkek memurlar için geçerlidir. Buna göre 2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla;
2036 yılından sonra 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi hâlinde ise, gün şartının yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak, emeklilik (yaşlılık) maaşına hak kazanılmaktadır.
Görüldüğü üzere 2048 yılından itibaren emeklilik aylığına hak kazanma yaşı kadın ve erkek için 65 olacaktır. Diğer yandan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir. Şöyle ki; Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de emeklilik (yaşlılık) maaşı bağlanması mümkün bulunmaktadır.